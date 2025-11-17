Ignacio Buse promete reponerse tras la dolorosa caída en la final del Challenger de Montevideo: “A seguir, no hay de otra”

Ignacio Buse será el número 105 del mundo desde el lunes 17 de noviembre del 2025. Crédito: Difusión.

A partir de mañana, la casilla #105 del ranking ATP está reservada para el peruano Ignacio Buse. El rendimiento del pelirrojo limeño en Montevideo lo ha premiado con su mejor posición en la prestigiosa lista del tenis mundial. Los expectativas a inicio de la temporada apuntaban al Top 150 y lo ha superado con creces.

En el Carrasco Lawn Tennis Club de la capital uruguaya, el marcador final refleja un 7-6 (2), 2-6 y 2-6 a favor del chileno Cristian Garín. El ex Top 20 puso todos los galones sobre el polvo de ladrillo y levantó el título que lo envía de vuelta al Top 100 y al cuadro principal de Australian Open. Ambas variables se disputaban en la arcilla.

El Clásico del Pacífico se inclinó nuevamente para el sur. Como Galvarino Riveros pudo contra Miguel Grau, Garín hizo lo propio con Buse. El peruano concede a pie de pista una valiosa apreciación. Antes corrige a la organización. No, señala con su dedo. No será Top 100 desde mañana.

Promete volver al Carrasco el año que viene. En el Uruguay Open, se reencontró con su mejor versión y compitió al más alto nivel. Las semanas previas en Lima habían sido difíciles, pero el ”duro golpe” de esta tarde noche en el Parque Grauert llega en un contexto distinto.

Si bien el objetivo de alzar el trofeo no se cumplió, el balance es positivo. En el debe está su mejor ranking y será cabeza de serie en Melbourne Park. ”Venimos trabajando muy duro con mi equipo”, apreció en la ceremonia que coronó a Garín.

”Quiero felicitar a Cristian y a todo su equipo por cómo ha jugado toda la gira. Quiero felicitarlo por este logro”. Se refirió el Colorado sobre su colega. Ambos se exigieron y brindaron un espectáculo de primer nivel en la cancha principal.

De momento, se prevé que el próximo reto sea en territorio oceánico. En este curso, debutó en la clasificación de Melbourne. La próxima temporada también lo hará, pero como uno de los principales cabezas de serie. ”Estoy seguro que vamos a levantarnos de ésta. A seguir, que no hay de otra”, concluyó.

Ignacio Buse dejó en el camino a Román Andrés Burruchaga por la semifinal del Challenger 100 de Montevideo. Crédito: Difusión

Quinta presencia en Grand Slam

En enero de este año, Ignacio Buse se estrenó por primera vez en el cuadro clasificatorio de un Grand Slam. En Australia, le tocó batallar contra el primer preclasificado en la ronda previa. En un tie-break infartante, Daniel Kopefer se quedó con la victoria.

Sus destacadas actuaciones en las distintas superficies lo llevaron a rendir en Roland Garros y Wimbledon, pero el resultado fue adverso. Luego de tres eliminaciones al hilo en grandes citas, el barrio de Flushing Meadows en Queens, Nueva York, fue testigo de su irrupción en el cuadro principal del US Open.

El icónico Arthur Ashe acogió el duelo de primera ronda entre el peruano y el estadounidense Ben Shelton. El local se hizo con la clasificación a segunda ronda, pero el recinto aplaudió el rendimiento del limeño de 21 años.

El peruano se impuso 6-1 en el tercer parcial. (Video: Disney)

El Top 100 tendrá que esperar

Son solo cinco escaños los que separan a Ignacio Buse del Top 100 del ranking ATP. El último peruano en acceder al selecto grupo de la élite del tenis mundial fue Juan Pablo Varillas, quien llegó hasta el Top 60 luego de su notable participación en Roland Garros 2023.

La valoración de la temporada 2025 de Ignacio Buse termina siendo positiva: logró sus dos primeros títulos en el circuito Challenger, alcanzó el 105 del mundo y jugó por primera vez en el cuadro principal de un Grand Slam.