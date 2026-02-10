Perú Deportes

Carlos Bustos se pronuncia sobre Jean Deza y su posible llegada a UTC: “Todos nos equivocamos”

El técnico argentino se refirió a la eventual incorporación del atacante, confirmó un diálogo previo y subrayó que la decisión final pasará por el club

El entrenador argentino señaló que no depende de él el fichaje del atacante. (Video: HablemosDeMax / L1MAX)

La posible llegada de Jean Deza a UTC vuelve a poner sobre la mesa un debate recurrente en el fútbol peruano: hasta dónde llega la segunda oportunidad cuando los antecedentes pesan más que el talento. Carlos Bustos, entrenador del conjunto cajamarquino, se refirió con franqueza al tema y dejó en claro que, si bien existe contacto con el futbolista, su eventual fichaje está lejos de ser una decisión simple y mucho menos automática.

En declaraciones a L1MAX, el entrenador argentino reveló que sostuvo una conversación directa con el futbolista, aunque fue enfático en señalar que no hay nada definido respecto a su incorporación. “No está confirmado su fichaje. Yo he hablado con él. Él la verdad que quisiera una nueva oportunidad, pero es una decisión del club”, sostuvo.

Desde el comando técnico, Bustos reconoce que el atacante cuenta con condiciones futbolísticas que podrían aportar al plantel. “A mí sí me gustaría tenerlo, obviamente que él sabe. El tiempo pasa, los jugadores muchas veces, como todos en la vida, nos equivocamos”, expresó. No obstante, aclaró que el aspecto económico y la convicción institucional serán determinantes. “No va a ser una decisión exclusivamente mía, aquí tiene que ver también el presupuesto del club y lo que piense la gente que decide”.

El último club de Jean Deza fue el Santos FC de la Liga 2. Crédito: Santos FC

El contexto de provincia y la exigencia de disciplina

Uno de los puntos que más preocupa al entrenador es la adaptación al contexto de provincia, un escenario que —según explicó— exige mayor responsabilidad fuera del campo. “Cuando uno viene a provincia es muy diferente. No digo que no te brinden todo, sí lo hacen, pero es bien diferente en la estructura, aquí tenemos demasiado tiempo libre también”, explicó Bustos.

El DT comparó esta realidad con la rutina en Lima, donde la agenda suele ser más absorbente. “En Lima de repente te vas a las 6 de la mañana y vuelves a las 3 o 4 de la tarde a la casa. Acá es bien diferente”, añadió, dejando entrever que el manejo del tiempo libre puede convertirse en un factor determinante para el rendimiento y la convivencia interna.

Bustos también reveló detalles de la charla que mantuvo con Deza, destacando la sinceridad del futbolista, aunque con una preocupación evidente. “Ha sido muy honesto conmigo cuando hablé. No estaba entrenando, eso también me aflige, porque uno lo quiere tener rápidamente y que esté en forma”, comentó, remarcando que UTC necesita refuerzos listos para competir.

Sin embargo, el eje central del análisis pasa por la conducta. Jean Deza acumula múltiples episodios de indisciplina a lo largo de su carrera y ha enfrentado denuncias por violencia de género, antecedentes que han condicionado su continuidad en diversos clubes. En ese marco, Bustos fue tajante: “La parte disciplinaria es principal. Si se adapta a todas las personas, a veces necesitamos una oportunidad más. Pero tampoco negociamos nada”.

Carlos Bustos es entrenador de UTC para la Liga 1 2026. Crédito: Prensa club

Una decisión institucional con margen mínimo

Finalmente, el entrenador reiteró que su apertura es estrictamente deportiva y que la última palabra la tendrá la dirigencia del club. “De mi parte, de la parte técnica, yo abro las puertas para que Deza pueda venir, pero no es una decisión que la voy a tomar yo solo, va a depender principalmente de lo que decida el club”, concluyó.

En UTC, el debate está abierto. El talento no está en discusión, pero los antecedentes pesan, especialmente cuando se trata de denuncias graves por agresión contra la mujer. En ese contexto, cualquier margen de tolerancia parece ser, esta vez, mínimo.

Épica victoria de Ignacio Buse

Sebastián Gonzales Zela da el

La lesión de Guillermo Viscarra

DT de 2 de Mayo

A qué hora juega Alianza
