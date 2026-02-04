Jean Deza regresa a la Liga 1 2026: jugará en club donde alcanzó su mejor nivel futbolístico.

El peruano Jean Deza recibirá una nueva oportunidad en la Liga 1 tras su paso por la Segunda División con Santos FC de Nazca. Un club de provincia, en el que mostró su mejor rendimiento profesional, lo integrará en 2026.

El periodista deportivo Piero Palomino, de la Franja Peruana, difundió la noticia a través de sus redes sociales. “Y a pesar de que el torneo ya comenzó,Jean Deza será nuevo jugador de UTC de Cajamarca durante este año. Y sí, regresa al club donde tuvo un destacado desempeño, lo que le permitió llegar aAlianza Limaen 2020”, afirmó.

Deza selló un nuevo acuerdo para reincorporarse al ‘gavilán del norte’ en la actual temporada, colocándose nuevamente en la élite del fútbol peruano. Su regreso ha creado expectativas y pone nuevamente en discusión tanto su potencial como los retos que enfrenta su carrera.

Antes de esta vuelta, el extremo jugó en el Santos FC de Nazca durante la Liga 2, donde actuó en 16 partidos, marcó cuatro goles y dio cinco asistencias. Estas cifras reflejan un desempeño personal destacado, pese a las limitaciones colectivas del equipo.

Su paso por UTC en 2019

Durante 2019, Deza vivió su etapa más exitosa en UTC, bajo el mando del entrenador Franco Navarro. Disputó 37 partidos entre la liga local y la Copa Sudamericana, registrando seis goles y dos asistencias. Ese ciclo fortaleció su imagen profesional y atrajo el interés de otros equipos, aunque finalmente optó por regresar a Alianza Lima.

La influencia de Franco Navarro fue decisiva en el rendimiento de Deza durante su primer periodo en el club. El vínculo profesional y personal entre ambos ha sido reconocido por el jugador, quien ha valorado públicamente la importancia que tuvo el técnico en su desarrollo. Las siguientes experiencias del extremo, tanto en clubes nacionales como internacionales, no igualaron su nivel bajo la dirección del ‘Pepón’.

Su último club en Liga 1

Deza firmó con Sport Huancayo en 2024, donde jugó once partidos y sumó dos goles. Posteriormente, en el 2025, fue presentado como fichaje por Juan Pablo II, pero no llegó a debutar debido a una denuncia por agresión física que provocó la rescisión de su contrato. El club difundió un comunicado donde reafirmó su compromiso con el respeto y los valores deportivos al anunciar la salida del delantero.

Comunicado del club Juan Pablo II sobre la separación del club de Jean Deza

UTC debutó con triunfo en Liga 1 2026

El presente competitivo de UTC aumenta el atractivo del retorno de Deza. El club inició la Liga 1 con una victoria 2-0 sobre Atlético Grau en la fecha 1 del Torneo Apertura, con goles de Marcos Lliuya y Adolfo Muñoz. El primer jugador en mención se consolidó como la figura del encuentro y el ambiente en Cajamarca es favorable para la llegada de nuevos refuerzos.

El ‘gavilán del norte’, dirigido por el técnico argentino Carlos Bustos, enfrentará su próximo desafío ante Club Deportivo Moquegua, uno de los equipos recientemente ascendidos a Primera División. El partido se disputará el viernes 6 de febrero a las 15:00 en el Estadio 25 de Noviembre, correspondiente a la fecha 2.

Por ahora, el conjunto cajamarquino lidera la tabla de posiciones con tres puntos, igualado con equipos como Universitario de Deportes y Alianza Lima, que también lograron la victoria en su debut en el certamen nacional.