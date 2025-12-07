Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras quedar eliminado por penales frente a Sporting Cristal en Matute

Néstor Gorosito no seguirá en Alianza Lima tras derrota ante Sporting Cristal - Crédito: Club Alianza Lima.

Estalló la bomba en Matute. Luego de quedar eliminado frente a Sporting Cristal, Alianza Lima tomó la drástica decisión de cortar su vínculo con Néstor Gorosito. Todo esto pese a que el técnico argentino había renovado su contrato con el club por todo el 2026. Se vienen días difíciles dentro de la institución.

Tras el 5-4 en tanda de penales a favor de los ‘celestes’, que dejó a los victorianos como Perú 4 de la Copa Libertadores 2026, desde L1MAX señalaron que ningún jugador iba a declarar por lo que había ocurrido en el campo de juego. Y minutos después, indicaron que tampoco habría conferencia de prensa de los locales.

El enojo era más que evidente. Alianza Lima ganaba tranquilamente 3-1 tras el final de la primera parte. De hecho, la segunda parte parecía un trámite y todo hacía indicar que el resultado no se movería más. Los ‘blanquiazules’ tenían el resultado en el bolsillo. Pero apareció la figura de Martín Távara para cambiar la historia.

Nadie esperaba una definición así. Con Serio Peña fallando el primer penal que, al final marcó la derrota de los ‘íntimos’ ante su gente. Todos se miraban y ninguno podía encontrar explicación. Así se fueron a los vestuarios. Matute, claro, era un caldero de ira. Silbidos, gritos e insultos. Se escuchó de todo.