DT de 2 de Mayo le deja lección a Alianza Lima tras victoria en Copa Libertadores 2026: “No se juega con la camiseta, pudimos hacer más goles”

Eduardo Ledesma habló en conferencia de prensa. (Monumental AM 1080)

El Club 2 de Mayo consiguió un resultado histórico al imponerse por 1-0 frente a Alianza Lima en el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, disputado en Pedro Juan Caballero, dejó a la afición local celebrando un triunfo que marca un antes y un después para la institución paraguaya. Tras el partido, el entrenador Eduardo Ledesma analizó el rendimiento de su equipo y compartió sus sensaciones en una conferencia de prensa que reflejó la emoción y el compromiso del grupo.

Ledesma inició su análisis con palabras dirigidas a la hinchada y al entorno del club, poniendo en valor el significado de la victoria frente a un rival de peso en el continente. “Lo que más queríamos es darle una alegría a toda la afición, sobre todo en un partido de local, ya que no habíamos arrancado de la mejor manera en el torneo. Creo que esto nos va a ayudar en lo anímico, para que el equipo se vaya sintiendo con más confianza, solidez y seguridad. A partir de ahora, ojalá sea el despegue para que el equipo se vaya aplomando en el torneo”, expresó.

DT de 2 de Mayo le deja lección a Alianza Lima tras victoria en Copa Libertadores 2026.

El técnico reconoció que la ventaja obtenida no resulta definitiva, pero valoró el esfuerzo realizado y la importancia del resultado para el plantel. “La diferencia es mínima, siempre es importante ganar. Tuvimos nuestras chances en el primer tiempo, fueron chances muy claras, no las pudimos concretar. Lo importante es que se jugó con un equipo grande y le pudimos generar un buen fútbol”, acotó Ledesma. La autocrítica y el deseo de mejorar en la definición quedaron reflejados en sus palabras, así como el convencimiento de que el equipo tiene potencial para competir en el torneo internacional.

Durante la conferencia, Ledesma profundizó en el proceso de motivación que transmitió a sus futbolistas antes del encuentro. El entrenador destacó la importancia del trabajo colectivo ante las diferencias presupuestarias y de plantel frente a su adversario. “Conversamos con los jugadores, les dijimos que más allá del presupuesto que tiene el rival de turno, nosotros sabíamos que siendo solidarios, jugando todos juntos, estando bien cerca y ayudándonos siempre, escalando la marca y los duelos. Sabíamos que nosotros podíamos hacerle frente a cualquier equipo. Este equipo tiene intensidad, dinámica, se demostró que somos muy unidos”, explicó.

El análisis del entrenador también incluyó una valoración sobre el desarrollo del partido y las oportunidades generadas. Ledesma puntualizó que Alianza Lima dispuso de pocas ocasiones claras y que su equipo pudo haber ampliado la diferencia. “No tuvieron muchas chances, un remate de Gentile en el primer tiempo. Después, obviamente, se van a sumar al arco porque es un equipo grande con el que jugamos, pero creo que nosotros tuvimos chances muy claras. Capaz pudimos ganar por más goles, no lo supimos aprovechar. Esto te ayuda para que puedas creer un poco más, que no se juega con la camiseta y siendo solidarios y unidos podemos sacar adelante esto”, señaló.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

Alianza Lima vs 2 de Mayo: partido de vuelta

El desenlace de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo se definirá el miércoles 11 de febrero, desde las 19:30 horas (hora de Perú), en el estadio Alejandro Villanueva, según la programación oficial de la Conmebol. El equipo dirigido por Pablo Guede contará con el apoyo masivo de su hinchada en La Victoria, un factor que puede resultar determinante para revertir la serie y asegurar el pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que espera Sporting Cristal.

La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN en señal televisiva y podrá verse también vía streaming a través de Disney Plus. Además, Infobae Perú realizará una cobertura minuto a minuto, con seguimiento en tiempo real de las mejores jugadas, goles e incidencias a través de su página web.