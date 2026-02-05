Perú Deportes

DT de 2 de Mayo le deja lección a Alianza Lima tras victoria en Copa Libertadores 2026: “No se juega con la camiseta, pudimos hacer más goles”

Eduardo Ledesma destacó que la solidaridad y el juego en equipo fueron determinantes para superar a los ‘blanquiazules’ en el duelo de ida de la primera fase, sin importar la diferencia de presupuesto entre ambos planteles

Guardar
Eduardo Ledesma habló en conferencia de prensa. (Monumental AM 1080)

El Club 2 de Mayo consiguió un resultado histórico al imponerse por 1-0 frente a Alianza Lima en el partido de ida de la primera fase de la Copa Libertadores 2026. El encuentro, disputado en Pedro Juan Caballero, dejó a la afición local celebrando un triunfo que marca un antes y un después para la institución paraguaya. Tras el partido, el entrenador Eduardo Ledesma analizó el rendimiento de su equipo y compartió sus sensaciones en una conferencia de prensa que reflejó la emoción y el compromiso del grupo.

Ledesma inició su análisis con palabras dirigidas a la hinchada y al entorno del club, poniendo en valor el significado de la victoria frente a un rival de peso en el continente. “Lo que más queríamos es darle una alegría a toda la afición, sobre todo en un partido de local, ya que no habíamos arrancado de la mejor manera en el torneo. Creo que esto nos va a ayudar en lo anímico, para que el equipo se vaya sintiendo con más confianza, solidez y seguridad. A partir de ahora, ojalá sea el despegue para que el equipo se vaya aplomando en el torneo”, expresó.

DT de 2 de Mayo
DT de 2 de Mayo le deja lección a Alianza Lima tras victoria en Copa Libertadores 2026.

El técnico reconoció que la ventaja obtenida no resulta definitiva, pero valoró el esfuerzo realizado y la importancia del resultado para el plantel. “La diferencia es mínima, siempre es importante ganar. Tuvimos nuestras chances en el primer tiempo, fueron chances muy claras, no las pudimos concretar. Lo importante es que se jugó con un equipo grande y le pudimos generar un buen fútbol”, acotó Ledesma. La autocrítica y el deseo de mejorar en la definición quedaron reflejados en sus palabras, así como el convencimiento de que el equipo tiene potencial para competir en el torneo internacional.

Durante la conferencia, Ledesma profundizó en el proceso de motivación que transmitió a sus futbolistas antes del encuentro. El entrenador destacó la importancia del trabajo colectivo ante las diferencias presupuestarias y de plantel frente a su adversario. “Conversamos con los jugadores, les dijimos que más allá del presupuesto que tiene el rival de turno, nosotros sabíamos que siendo solidarios, jugando todos juntos, estando bien cerca y ayudándonos siempre, escalando la marca y los duelos. Sabíamos que nosotros podíamos hacerle frente a cualquier equipo. Este equipo tiene intensidad, dinámica, se demostró que somos muy unidos”, explicó.

El análisis del entrenador también incluyó una valoración sobre el desarrollo del partido y las oportunidades generadas. Ledesma puntualizó que Alianza Lima dispuso de pocas ocasiones claras y que su equipo pudo haber ampliado la diferencia. “No tuvieron muchas chances, un remate de Gentile en el primer tiempo. Después, obviamente, se van a sumar al arco porque es un equipo grande con el que jugamos, pero creo que nosotros tuvimos chances muy claras. Capaz pudimos ganar por más goles, no lo supimos aprovechar. Esto te ayuda para que puedas creer un poco más, que no se juega con la camiseta y siendo solidarios y unidos podemos sacar adelante esto”, señaló.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

Alianza Lima vs 2 de Mayo: partido de vuelta

El desenlace de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo se definirá el miércoles 11 de febrero, desde las 19:30 horas (hora de Perú), en el estadio Alejandro Villanueva, según la programación oficial de la Conmebol. El equipo dirigido por Pablo Guede contará con el apoyo masivo de su hinchada en La Victoria, un factor que puede resultar determinante para revertir la serie y asegurar el pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que espera Sporting Cristal.

La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN en señal televisiva y podrá verse también vía streaming a través de Disney Plus. Además, Infobae Perú realizará una cobertura minuto a minuto, con seguimiento en tiempo real de las mejores jugadas, goles e incidencias a través de su página web.

Temas Relacionados

Club 2 de MayoAlianza LimaCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a Fase 2 tras derrota frente 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026?

Los ‘blanquiazules’ llegarán con desventaja al choque de vuelta que se jugará el próximo miércoles 11 de febrero en Matute. Conoce los escenarios que tendrá que afrontar el equipo de Pablo Guede

¿Qué necesita Alianza Lima para

Pablo Guede increpó a Mr Peet tras derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “Cuestionas a un equipo que generó 4 situaciones de gol”

El periodista deportivo confesó el momento que vivió con el técnico argentino durante la conferencia de prensa tras la caída ‘blanquiazul’ en Paraguay

Pablo Guede increpó a Mr

Paolo Guerrero reveló su charla con Federico Girotti tras fallar varios goles en Alianza Lima vs 2 de Mayo: “Le pedí que se concentrara”

El ‘Depredador’ compartió su sentir luego de caer 1-0 ante el club paraguayo en el partido de ida por la primera fase de la Copa Libertadores 2026

Paolo Guerrero reveló su charla

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano seguirá su carrera en el histórico Colonia de la Bundesliga

El mediapunta nacional, de 18 años, se mantendrá por el último semestre en el FC Köln, donde buscará continuidad y minutos de juego en la élite de Alemania

Bayern Múnich cede a Felipe

Erick Delgado criticó a Pablo Guede por sorpresiva alineación en Alianza Lima vs 2 de Mayo: “No había puesto a Federico Girotti de ‘9′"

El exarquero de Sporting Cristal llamó la atención a todos que creían favorito a los ‘blanquiazules’ sobre el cuadro paraguayo: “Aterrizamos en que esto es fútbol”

Erick Delgado criticó a Pablo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Miguel del Castillo niega que

Miguel del Castillo niega que su renuncia sea por escándalo con la franja: “Mi interés es la precandidatura a Lima”

El contundente descargo de País para Todos ante denuncias por mal uso de franja electoral: “Nunca se ha recibido un sol”

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo

No solo fue Primero la Gente: Nativa recibirá casi 2,5 millones de soles por franja de 6 partidos

Renuncian dos allegadas de José Jerí que obtuvieron contratos estatales tras encuentro nocturno en su despacho

ENTRETENIMIENTO

Milo J traslada su concierto

Milo J traslada su concierto en Lima al Estadio Nacional ante la alta demanda de entradas

Milo J: quién es y por qué causa tanto furor su llegada a Lima para dar un concierto

Miguel Arce expone conflicto con Magaly Medina en Latina tras la difusión de audios privados: “Le levantaron el programa”

Lima es la segunda ciudad a nivel mundial que más vistas le dio a BTS en YouTube durante el 2026

Precio de Entradas, link y desde cuándo comprar boletos para el concierto de Prince Royce y Romeo Santos en Lima

DEPORTES

¿Qué necesita Alianza Lima para

¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a Fase 2 tras derrota frente 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026?

Pablo Guede increpó a Mr Peet tras derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo: “Cuestionas a un equipo que generó 4 situaciones de gol”

Paolo Guerrero reveló su charla con Federico Girotti tras fallar varios goles en Alianza Lima vs 2 de Mayo: “Le pedí que se concentrara”

Bayern Múnich cede a Felipe Chávez: volante peruano seguirá su carrera en el histórico Colonia de la Bundesliga

Erick Delgado criticó a Pablo Guede por sorpresiva alineación en Alianza Lima vs 2 de Mayo: “No había puesto a Federico Girotti de ‘9′"