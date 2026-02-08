Paulo Autuori confrontó a periodista por ausencia de Ian Wisdom en Sporting Cristal vs Melgar: “Es oportunismo, no tiene sentido”

El técnico brasileño confrontó a un periodista que le consultó por ausencia de Ian Wisdom. (Video: Inka Digital TV)

Sporting Cristal cayó 2-1 ante Melgar en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. La derrota como local puso en el centro de la polémica al técnico Paulo Autuori, quien protagonizó un tenso cruce durante la conferencia de prensa posterior al partido. Las preguntas sobre la ausencia de Ian Wisdom en el cotejo generaron una respuesta contundente del técnico, que defendió su criterio en la elección de jugadores y cuestionó el enfoque mediático sobre el desarrollo de los jóvenes en el club.

“¿Ausencia de Ian Wisdom? Me hablas de una circunstancia. Una pregunta como esta es oportunismo. Espera un momento para hacer una clase de pregunta que no tiene ningún sentido. El tema es la secuencia por qué Cristal mete jugadores jóvenes para jugar. Si no metió hoy día es porque no cree que debería meterlo. Catriel (Cabellos) está entrenando muy bien. A mí no me pasa nada que no les guste Catriel si está entrenando bien y entró bien en el partido”, dijo en primera instancia.

El DT brasileño defendió la política de rotación y formación de jóvenes futbolistas, y subrayó la importancia del proceso más allá de un solo partido. “Voy a sentar así sea él o cualquier otro. ¿Jugaba Ian? Te pregunto. Entonces, ¿por qué Ian hoy día es un jugador interesante para el fútbol peruano? ¡Contésteme!”. Ante la insistencia periodística, remarcó que las decisiones sobre el once inicial dependen del rendimiento diario en los entrenamientos y no de presiones externas.

Ian Wisdom se quedó en el banco de suplentes y no ingresó en el Sporting Cristal vs Melgar. - créditos: Sporting Cristal

Además, Paulo Autuori cuestionó el tipo de debates que se instalan en el entorno mediático, pidiendo mayor profundidad en el análisis sobre la cantera. “Por esto es que el fútbol peruano está en este tema, porque el tema principal ustedes no hablan. ¿Dónde el entrenador va a sacar jugadores si no tiene jugando? ¡Habla de esto! ¡Coraje para hablar! Toquen los temas que son importantes, pero como hablo siempre, echan la culpa siempre a los jugadores, a los entrenadores, es así”.

Paulo Autuori sobre la derrota de Sporting Cristal ante Melgar

El estratega de 69 años analizó el resultado ante Melgar y sostuvo que los errores defensivos fueron determinantes en la derrota. “Nosotros no jugamos malos partidos desde el año pasado. Y la gente habla de goles, siempre hacemos goles. En los últimos tres partidos de presentación y los dos: ‘Santi’ un gol, Vizeu dos goles. Y hablamos de centro delantero. Y no vamos a hablar defensivamente que estamos regalando. No hay una jugada elaborada de los rivales, hoy día no, son siempre regalos”.

Paulo Autuori remarcó que el elenco ‘rojinegro’ aprovechó las desatenciones de su equipo y que la eficacia rival fue clave. “Felicitar al rival porque fue eficaz en las dos veces que regalamos, nos gusta mucho regalar, es el presente. Y la gente habla de adelante, pero hacemos goles. Hicimos goles en altura, pero no es que el rival te meta atrás y te genere situaciones de goles y que Diego (Enríquez) es el mejor jugador. Situaciones puntuales que nosotros dejamos”.

Para el técnico brasileño, el problema no radica en la capacidad ofensiva ni en la generación de situaciones, sino en la falta de equilibrio y responsabilidad en defensa. “Ahí nos equivocamos. Hay que asumir la responsabilidad. Entonces, es muy sencillo hablar de adelante, donde se crean oportunidades, se hacen goles”.

El cuadro rimense perdió 2-1 en el Estadio Alberto Gallardo. (Video: L1MAX)

Paulo Autuori sobre el arbitraje en Sporting Cristal vs Melgar

En relación con el arbitraje y la expulsión de Juan González, Paulo Autuori descartó que la actuación del colegiado Bruno Pérez haya sido determinante en el resultado. “¿Arbitraje influye en el resultado? No, para nada. Esto es justificativo aquí, pero ustedes ya me conocen, jamás voy por este tema ahí. El tema tiene que ver que no es el arbitraje de un partido o de otro, es arbitraje como un todo. No se juega. Mira cuánto tiempo tuvo el balón jugado en el primer tiempo. Vamos a hacer ahí una pesquisa y ver. Para el fútbol peruano esto no se puede, hay que hacer algo. Pero arquero hace una tapada, va al suelo. No es solamente él”, indicó.

“Esto hablo para los míos, ‘mira, no haga esto, vamos a jugar’. Entonces, me niego a hacerlo (hablar del arbitraje). Sí hablo de los errores que cometemos y regalos al rival para hacer goles”, agregó.