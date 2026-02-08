El comando técnico de Rebaza Acosta se potencia con la inclusión de Jessenia Uceda, referente del vóley peruano

Jessenia Uceda se une al comando técnico de Rebaza Acosta. Crédito: Crédito Rebaza Acosta.

Rebaza Acosta urgía de una figura de peso para salir de un momento complicado en la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/26. De momento, la escuadra chalaca se mantiene en puestos de clasificación, pero el comando técnico de Carlos ‘Tato’ Rivero resolvió incluir a Jessenia Uceda para aportar experiencia y pericia al equipo.

La exvoleibolista se despidió del deporte profesional en la temporada pasada. Luego, se estrenó como comentarista en ‘Latina TV’. Pese a las buenas impresiones que dejó en los fanáticos de la casa televisiva durante las transmisiones, la olímpica en Sydney 2000 decidió aceptar la propuesta de la institución del Callao.

‘La Tumbao’ fungirá como asistenta técnica de Rivero. La ex seleccionada nacional conoce de cerca al actual DT de Rebaza Acosta, pues cuando se retiró en 2025, ‘Tato’ se desempeñaba como entrenador de Deportivo Wanka. Conviene mencionar que en el cuadro huancaíno, Uceda inició su etapa como deportista profesional y en la misma se despidió del alto rendimiento.

Jessenia Uceda, presente en las graderías del Polideportivo de Villa El Salvador. Crédito: Latina Deportes.

La presencia de Jessenia Uceda en el banquillo de Rebaza representa un aporte importante de experiencia para que las ‘chalacas’ se reencuentren con su mejor versión. De momento, el sexteto de Rivero registra tres derrotas en sus últimos cinco encuentros y se está quedando con el último boleto a la siguiente ronda.

Temporada de vicisitudes

Rebaza Acosta atraviesa una etapa de transición en la actual temporada de la Liga Nacional de Voleibol Superior del Perú. La directiva del club chalaco apostó por una renovación en el banquillo tras la salida de Roy Mauricio y el arribo del experimentado Carlos ‘Tato’ Rivero. No obstante, este cambio de mando aún no rinde los frutos esperados en la segunda fase del torneo.

El balance reciente del equipo preocupa a su hinchada, pues acumula apenas una victoria frente a tres derrotas. En su última aparición, el sexteto del Callao sufrió una caída inobjetable ante el Circolo Sportivo Italiano, resultado que evidencia falta de cohesión en el campo.

Carlos Rivero es entrenador de Rebaza Acosta. Crédito: LPV

Por ahora, el conjunto se ubica en la octava posición y mantiene su cupo para la fase de eliminación directa. Sin embargo, el cuadro porteño no puede caer en el exceso de confianza. Resulta urgente que recupere su mejor nivel para llegar con credenciales sólidas a la siguiente ronda.

La emotiva despedida de Jessenia Uceda del deporte profesional

El voleibol peruano despidió con honores a una de sus figuras más emblemáticas. Jessenia Uceda, reconocida como ‘La Tumbao’, puso punto final a una trayectoria exitosa que abarca poco más de dos décadas de entrega profesional.

Su carrera alcanzó la cima mundial cuando integró la selección nacional en las Olimpiadas de Sydney 2000, evento que consolidó su estatus como un referente indiscutible del deporte peruano. Tras un periodo fuera de las canchas, la atacante sintió la necesidad de cerrar este ciclo bajo sus propias condiciones y dentro del campo de juego.

La olímpica peruana se retiró y sus compañeras tuvieron gran gesto con ella en su último partido como voleibolista profesional. (Video: Movistar Deportes)

Para su última aventura profesional, Uceda eligió vestir los colores del Deportivo Wanka. Esta decisión tuvo un profundo significado emocional, pues el club representa el lugar donde se estrenó como profesional y vivió sus primeras experiencias en el alto rendimiento. A sus 43 años y a pesar de una lesión en la rodilla, aportó su jerarquía para evitar el descenso del equipo hacia la categoría intermedia.

El momento más conmovedor ocurrió tras la victoria decisiva frente a Túpac Amaru, donde la voleibolista confirmó su retiro definitivo ante las cámaras. Entre lágrimas de felicidad, Jessenia expresó que terminar una carrera de tantos años representa una labor ardua pero satisfactoria. Con este adiós, el deporte nacional perdió a una deportista ejemplar que siempre priorizó su felicidad personal y el compromiso con el equipo que la vio nacer.