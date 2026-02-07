Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de vóley 2025/2026, fase 2

El desenlace de la quinta fecha en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 podría ser determinante para el rumbo de la temporada. Hoy, sábado 7 de febrero, arrancar la jornada, donde los diez clubes participantes afrontarán encuentros que pueden marcar quiénes se consolidan en la parte alta de la tabla.

Resultados de la fecha 5 por la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Sábado 7 de febrero

- Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta (14:45 / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- San Martín vs Deportivo Soan (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Domingo 8 de febrero

- Deportivo Géminis vs Regatas Lima (15:15 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina web y aplicativo)

- Universitario de Deportes vs Atlético Atenea (17:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes / Latina Televisión, web y aplicativo)

Así llegarán Universitario, Alianza Lima, San Martín y Regatas Lima a la fecha 5

El reciente triunfo de Alianza Lima sobre San Martín en la Liga Peruana de Vóley marcó un punto de inflexión en la competencia. El duelo se resolvió en el quinto set, lo que permitió a las blanquiazules celebrar una revancha trabajada y demostrar solidez en los momentos de mayor presión.

El resultado de 3-2 en el tie-break dejó a las jugadoras de las ‘blanquiazules’ con el ánimo en alza. El próximo desafío será frente a Olva Latino, un club que aún no ha podido sumar victorias en la presente fase del certamen. Este contexto otorga a las íntimas una oportunidad para consolidar su posición en la tabla.

El equipo 'íntimo' se impuso 15-11 en el quinto set y se quedó con la victoria. (Video: Latina)

Por su parte, San Martín deberá reponerse para enfrentar a Deportivo Soan, conjunto que llega con una racha positiva tras alcanzar tres triunfos consecutivos. El encuentro podría definir el impulso de ambos equipos en la carrera hacia la siguiente ronda.

En lo más alto de la clasificación permanece Universitario de Deportes, que recientemente superó a Regatas Lima y buscará prolongar su buen momento contra Atlético Atenea. Este último representa uno de los rivales más complejos para la ‘U’ en la actual etapa.

La quinta fecha ofrecerá además el atractivo cruce entre Regatas Lima y Géminis, equipo dirigido por Natalia Málaga. También se disputará un duelo clave entre Circolo Sportivo Italiano y Rebaza Acosta, con importantes implicancias para ambos clubes en la lucha por avanzar en la Liga.

Tensión, emoción y una increíble remontada. Universitario salva un punto de set y se impone a Regatas en un final vibrante, colocando el marcador 2-0 a su favor en la Liga Nacional de Vóley Femenino.

Dónde ver los partidos de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

La transmisión oficial de la quinta fecha estará a cargo de Latina, señal que posee los derechos exclusivos del campeonato. Todos los partidos de la jornada serán accesibles sin costo para los espectadores, quienes podrán seguirlos por la señal abierta, en la página web y mediante la aplicación oficial del canal.

Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura especial de los encuentros más destacados. El portal permitirá consultar en tiempo real los resultados, la tabla de posiciones actualizada y las principales incidencias de cada enfrentamiento.

Precios de entradas

La compra de entradas para los partidos más destacados se habilita en la plataforma Joinnus, lo que permite a los hinchas reservar su asistencia con antelación. Esta modalidad favorece la llegada de aficionados a los estadios y contribuye a que cada encuentro se viva en un entorno animado, elevando el entusiasmo por la Liga Peruana de Vóley.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 30.00 soles

- Norte: S/. 30.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidente: S/. 50.00 soles

