Programación de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: partidos, horarios y canal TV de la fecha 5

La Liga Peruana de Vóley 2025/26 sigue ofreciendo emociones al máximo. La Fase 2 del campeonato se vuelve cada vez más intensa, y lo vivido el fin de semana pasado lo dejó más que claro. Este sábado 7 y domingo 8 de febrero, los 10 clubes protagonistas disputarán partidos decisivos por la quinta fecha que podrían definir quiénes se acercan a los puestos de privilegio y mantienen vivas sus aspiraciones de llegar a la siguiente ronda.

La jornada anterior cerró con un partidazo entre dos de los grandes candidatos: Alianza Lima y San Martín. El encuentro se definió en un emocionante quinto set, donde las ‘íntimas’ se cobraron la revancha y se llevaron la victoria por 3-2, imponiéndose en el tie-break y demostrando mayor solidez en los momentos decisivos.

Motivado por este triunfo clave, Alianza se alista para enfrentar a Olva Latino, que ocupa el último lugar de la tabla y aún no conoce la victoria en la Fase 2. Por su parte, la USMP medirá fuerzas ante Deportivo Soan, un equipo en alza que llega motivado tras acumular tres triunfos consecutivos en sus últimas presentaciones.

Por su parte, el líder de la competición, Universitario de Deportes, afronta su próximo compromiso con la motivación en lo más alto. El equipo de las ‘pumas’ continúa sumando victorias importantes —la más reciente ante Regatas Lima— y ahora deberá medirse con Atlético Atenea, uno de los rivales más complicados de superar en esta fase del torneo.

Además, la quinta fecha traerá otros dos duelos clave. Regatas se enfrentará a Géminis, dirigido por Natalia Málaga, que buscará dar el golpe; mientras que Circolo Sportivo Italiano medirá fuerzas con Rebaza Acosta en un partido decisivo para las aspiraciones de ambos equipos en la tabla de posiciones.

Programación de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley - Fase 2

Los cinco encuentros de la quinta fecha de la Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 se disputarán este sábado 7 y domingo 8 de febrero en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. Todos los partidos serán transmitidos por Latina Televisión, canal oficial del torneo. A continuación, la programación completa:

Sábado 7 de febrero

- Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta | 14:45 (hora de Perú) solo por web y app de Latina.

- San Martín vs Deportivo Soan | 17:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.

- Universitario vs Atlético Atenea | 19:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.

Domingo 8 de febrero

- Géminis vs Regatas Lima | 15:15 (hora de Perú) solo por web y app de Latina.

- Alianza Lima vs Olva Latino | 17:00 (hora de Perú) por Latina TV, web y app.

¿Cómo se definen los clasificados a cuartos de final?

En la Liga Peruana de Vóley 2025/26, el acceso a los cuartos de final se determina principalmente por el rendimiento en la Fase 2 del torneo. Solo los ocho mejores equipos de la tabla de posiciones avanzan a los ‘play-offs’, donde cada encuentro puede ser decisivo. Los otros dos quedan fuera de la pelea.

El criterio principal para clasificar es el número de victorias acumuladas, seguido por la cantidad de puntos obtenidos. En caso de empate, se consideran otros factores como la diferencia de sets ganados y perdidos, y luego la diferencia de puntos. Esto asegura que incluso los equipos que comienzan en desventaja todavía puedan ingresar al top 8 si logran ganar sus próximos partidos y dependen de los resultados de sus rivales directos.

Una vez definidos los clasificados, los emparejamientos se organizan de manera que el primer lugar se enfrente al octavo, el segundo al séptimo, el tercero al sexto y el cuarto al quinto. Esta fórmula busca premiar a los equipos con mejor rendimiento durante la fase regular, otorgándoles teóricamente partidos más accesibles en los cuartos de final, mientras mantiene la competitividad hasta el final de la tabla.