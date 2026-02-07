Perú Deportes

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las bicampeonas chocarán con las ‘latinas’ y deberán asegurar la victoria para recuperar el liderato. Sigue las incidencias del crucial duelo

17:56 hsAyer

¡Sábado de vóley! Alianza Lima se medirá con Olva Latino hoy, sábado 7 de febrero, por la fecha 5 de la segunda fase de Liga Peruana de Vóley 2025/2026. Las ‘blanquiazules’ necesitan seguir por la senda del triunfo para recuperar el liderato del campeonato.

17:56 hsAyer

¿Cómo llega Alianza Lima al partido?

Alianza Lima celebró una victoria importante en la última jornada tras imponerse 3-2 ante Universidad San Martín en un duelo muy disputado. El encuentro en Villa El Salvador dejó parciales de 25-22, 22-25, 25-22, 23-25 y 15-11, reflejando la intensidad del choque.

La gran protagonista fue la opuesta francesa Maeva Orle, quien se destacó al sumar puntos clave en los momentos decisivos. El rendimiento de la jugadora de 34 años continúa en ascenso, consolidándose como pieza fundamental en el equipo ‘blanquiazul’.

El equipo 'íntimo' se impuso 15-11 en el quinto set y se quedó con la victoria. (Video: Latina)
17:56 hsAyer

¿Cómo llega Olva Latino al partido?

El panorama para Olva Latino sigue siendo complicado en esta segunda fase del campeonato. El equipo de Walter Lung sumó una nueva derrota, esta vez por 3-0 frente a Deportivo Géminis, con parciales de 25-16, 25-21 y 25-21.

Pese a contar con la experiencia de las hermanas Uribe y el aporte ofensivo de la argentina Nayla Da Silva, una de las máximas anotadoras, las ‘latinas’ ocupan el último lugar en la tabla. La diferencia de ocho puntos respecto al octavo puesto las aleja aún más de la posibilidad de avanzar de ronda.

Olva Latino perdió con Deportivo
Olva Latino perdió con Deportivo Géminis por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. (FPV)
17:56 hsAyer

Dónde ver Alianza Lima vs Olva Latino

El enfrentamiento entre Alianza Lima y Olva Latino será emitido en señal abierta por Latina Televisión, que también permitirá ver el partido gratis desde su página web y aplicación oficial. De esta forma, los aficionados tendrán acceso al encuentro en vivo desde cualquier dispositivo.

Infobae Perú complementará la cobertura con actualizaciones en tiempo real y la tabla de posiciones al día, brindando a los seguidores toda la información relevante sobre el desarrollo del campeonato.

17:55 hsAyer

Horarios de Alianza Lima vs Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Las ‘blanquiazules’ se medirán con las ‘latinas’ hoy, sábado 7 de febrero, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador por la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026. El horario pactado es a las 19:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 20:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 21:00 horas.

Alianza Lima chocará con Olva
Alianza Lima chocará con Olva Latino por la Liga Peruana de Vóley 2025/2026
17:55 hsAyer

Precios de entradas

Los aficionados pueden adquirir sus boletos a través de la plataforma Joinnus para alentar al equipo de sus amores.

- General: S/. 20.00 soles

- Sur: S/. 30.00 soles

- Norte: S/. 30.00 soles

- Oriente: S/. 40.00 soles

- Occidente: S/. 50.00 soles

Precios de entradas para la
Precios de entradas para la Liga Peruana de Vóley

