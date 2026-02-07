Perú Deportes

Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles: Universitario buscará la hazaña con Cusco FC de visita, Barcelona defenderá el liderato de LaLiga, Alianza Lima saldrá a recuperar la punta en la Liga Peruana de Vóley, y mucho más

Guardar
Partidos de hoy, sábado 7
Partidos de hoy, sábado 7 de febrero de 2026

El desenlace de la jornada deportiva de hoy, sábado 7 de febrero, promete mantener la atención de los hinchas: Universitario de Deportes se medirá con Cusco FC de visita, Barcelona defenderá el liderato frente Mallorca por LaLiga, Alianza Lima hará lo suyo en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Los ‘cremas’, con varias bajas, chocarán con los ‘dorados’ en un duelo que será entre el campeón y el subcampeón de la temporada pasada. No estarán Andy Polo, Edison Flores y José Rivera por lesión, pero será la reaparición de Williams Riveros tras ser inscrito como extranjero.

Los 'cremas' visitarán a los 'dorados' en la 'Ciudad Imperial' por la segunda fecha del campeonato

Por otro lado, Alianza Lima seguirá con su lucha por recuperar el primer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026: se medirá con Olva Latino en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

El equipo de Facundo Morando está a cuatro puntos del líder Universitario de Deportes: marcha en la segunda posición con 37 unidades.

Alianza Lima choca con Olva
Alianza Lima choca con Olva Latino en la fecha 5 de la segunda fase de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026.

Partidos de Liga 1

- ADT vs Sport Boys (13:00 horas / L1 MAX, L1 Play, Movistar)

- Atlético Grau vs Sport Huancayo (15:15 horas / L1 MAX, L1 Play, Movistar)

- Cusco FC vs Universitario de Deportes (20:00 horas / L1 MAX, L1 Play, Movistar)

Partidos de Liga Peruana de Vóley

- Circolo Sportivo Italiano vs Rebaza Acosta (14:45 / Latina web y aplicativo)

- San Martín vs Deportivo Soan (17:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)

- Alianza Lima vs Olva Latino (19:00 horas / Latina Televisión, web y aplicativo)

Partidos de LaLiga

- Rayo Vallecano vs Real Oviedo (08:00 horas / ESPN 2, Disney Plus)

- Barcelona vs Mallorca (10:15 horas / ESPN, Disney Plus)

- Sevilla vs Girona (12:30 horas / DIRECTV Sports, DGO)

- Real Sociedad vs Elche (15:00 horas / DIRECTV Sports, DGO)

Partidos de Premier League

- Manchester United vs Tottenham Hotspur (07:30 horas / ESPN, Disney Plus)

- Arsenal vs Sunderland (10:00 horas / Disney Plus)

- Wolverhampton Wanderers vs Chelsea (10:00 horas / Disney Plus)

- Burnley vs West Ham United (10:00 horas / Disney Plus)

- Fulham vs Everton (10:00 horas / Disney Plus)

- AFC Bournemouth vs Aston Villa (10:00 horas / ESPN 2, Disney Plus)

- Newcastle United vs Brentford (12:30 horas / ESPN, Disney Plus)

Partidos de Serie A

- Genoa vs Napoli (12:00 horas / ESPN 2, Disney Plus)

- Fiorentina vs Torino (14:45 horas / ESPN 4, Disney Plus)

Partidos de Bundesliga

- Wolfsburg vs Borussia Dortmund (09:30 horas / Disney Plus)

- St. Pauli vs Stuttgart (09:30 horas / Disney Plus)

- Mainz 05 vs Augsburg (09:30 horas / Disney Plus)

- Freiburg vs Werder Bremen (09:30 horas / Disney Plus)

- Heidenheim vs Hamburger SV (09:30 horas / Disney Plus)

- Borussia M’gladbach vs Bayer Leverkusen (12:30 horas / Disney Plus)

Partidos de Ligue 1

- Lens vs Rennes (11:00 horas / Disney Plus)

- Brest vs Lorient (13:00 horas / Disney Plus)

- Nantes vs Olympique Lyonnais (15:05 horas / Disney Plus)

Partidos de fútbol argentino

- Aldosivi vs Rosario Central (15:00 horas / ESPN Premium, Disney Plus)

- Racing Club vs Argentinos Juniors (16:00 horas / TNT Sports, Max)

- River Plate vs Tigre (18:00 horas / ESPN Premium, Disney Plus)

- Belgrano vs Banfield (20:15 horas / ESPN Premium, Disney Plus)

- Newell’s Old Boys vs Defensa y Justicia (20:15 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol chileno

- Coquimbo Unido vs Palestino (10:00 horas / TNT Sports)

- O’Higgins vs La Serena (16:00 horas / TNT Sports)

- Colo-Colo vs Everton (18:30 horas / TNT Sports)

Partidos de fútbol colombiano

- Rionegro Águilas vs Cúcuta Deportivo (14:00 horas / Fanatiz, Win Play)

- Deportes Tolima vs Llaneros (16:10 horas / Fanatiz, Win Play)

- Santa Fe vs Atlético Nacional (18:20 horas / Fanatiz, Win Play, RCN)

- Junior vs Boyacá Chicó (20:30 horas / Fanatiz, Win Play, RCN)

Partidos de fútbol paraguayo

- Rubio Ñú vs Sportivo Trinidense (16:00 horas / DIRECTV Sports, Tigo Sports)

- 2 de Mayo vs Cerro Porteño (18:15 horas / DIRECTV Sports, Tigo Sports)

Partidos de fútbol uruguayo

- Progreso vs Central Español (15:00 horas / Disney+ Premium)

- Peñarol vs Torque (18:30 horas / Disney+ Premium)

Temas Relacionados

Partidos de hoyUniversitario de DeportesCusco FCLiga 1FC BarcelonaLaLigaAlianza Lima vóleyLiga Peruana de Vóleyperu-deportes

Más Noticias

Perú vs Alemania EN VIVO HOY: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

Se juega el tercer set del partido de dobles. Ignacio Buse y Arklon Huertas del Pino intentan extender la serie en Düsseldorf

Perú vs Alemania EN VIVO

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

La jornada marcará el destino de los diez equipos que luchan por clasificar a los cuartos de final de la competencia. Conoce cómo quedaron Alianza Lima, Universitario, San Martín, Regatas Lima, y otros equipos

Resultados de la fecha 5

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Con cinco bajas, el cuadro ‘merengue’ intentará llevarse el triufo en la ciudad ‘imperial’ ante un necesitado elenco ‘dorado’. Sigue las incidencias

Universitario vs Cusco FC EN

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Las bicampeonas chocarán con las ‘latinas’ y deberán asegurar la victoria para recuperar el liderato. Sigue las incidencias del crucial duelo

Alianza Lima vs Olva Latino

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos en la fecha 5 de la Fase 2

Se juega una nueva jornada que marcará el futuro de los diez clubes rumbo a la recta final. Conoce cómo le fue a Universitario, Alianza Lima, San Martín, Regatas Lima y otros equipos

Tabla de posiciones de la
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Infobae

¿Hay espacio para el optimismo?: elecciones, agenda ambiental y debilitamiento del Estado

Perú expresa malestar a México por videos de actividad política de Betssy Chávez en su embajada en Lima

Vladimiro Montesinos saldrá de prisión en 2037: PJ ordena que cumpla condena del caso Pativilca

‘Los Elegantes del Gore’: Fiscalía detiene al gobernador de Tumbes como presunto cabecilla

Gobernadora de Moquegua vulneró la neutralidad electoral para favorecer a Martín Vizcarra y Perú Primero

ENTRETENIMIENTO

Edison Flores y Ana Siucho

Edison Flores y Ana Siucho reavivan rumores de reconciliación al mostrarse juntos con sus hijas en evento deportivo

Madre de Sergio Peña celebra fichaje de su hijo en Turquía tras grave acusación por abuso sexual: “Te amo infinito”

Cirujano de Magaly Medina desmiente rumores de operaciones previas en rostro de la conductora: “No hubo cirugía anterior”

Salandela y Miranda Capurro impulsan campaña por Giacomo Benavides tras su salida de Zaca TV: “Vamos por ese premio”

Andrea Llosa regresa a Panamericana TV con una promoción llena de misterio y nostalgia: “Hemos vuelto”

DEPORTES

Perú vs Alemania EN VIVO

Perú vs Alemania EN VIVO HOY: punto a punto del día 2 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

Resultados de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26, fase 2: así van los partidos del torneo nacional

Universitario vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Alianza Lima vs Olva Latino EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley 2026: así van los equipos en la fecha 5 de la Fase 2