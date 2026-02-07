A qué hora juega Universitario vs Cusco FC HOY: partido por fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes visitará el estadio Inca Garcilaso de la Vega para disputar su segundo partido en el Apertura 2025. El equipo enfrentará a Cusco FC en esta nueva jornada del torneo nacional, buscando sumar puntos valiosos en el arranque de la competencia y consolidar su rendimiento en la presente edición del campeonato doméstico.

Según el itinerario de la Liga Profesional de Fútbol, el atractivo cotejo se ha fijado para hoy, sábado 7 de febrero, a partir de las 20:00 horas locales. La señal encargada de la transmisión es L1MAX; de igual modo, Infobae Perú informará los pormenores a través de su website.

Universitario de Deportes ha arrancado a todo motor. En su presentación oficial dentro del circuito nacional, superó con autoridad a Asociación Deportiva Tarma (ADT) con anotaciones de Alex Valera y Martín Pérez Guedes, las cuales llegaron en el segundo tiempo a través de la fórmula del balón detenido.

Con la moral elevada, el conjunto liderado por el entrenador Javier Rabanal se dispone a emprender un viaje hacia el ‘Ombligo del Mundo’ con la sola idea de imponer condiciones contra los ‘dorados’ y así asaltar su recinto, aunque sobre el papel se antoja un lance rocoso, duro y exigente.

Los 'cremas' ganaron 2-0 en el Estadio Monumental de Ate. (Video: L1MAX)

Por su lado, Cusco FC cuenta con la oportunidad ideal para redimirse después de un inicio tan accidentado como inesperado. Porque en la 1era fecha del Torneo Apertura 2025, contra todo pronóstico, sucumbió por la cuota mínima a manos del Alianza Atlético, en el estadio Campeones del 36, en Piura.

Aunque al frente se ubicará el tricampeón de Perú, el estratega Miguel Rondelli tiene confianza plena de que los suyos sacarán adelante la evaluación, sobre todo por la presencia de Facundo Callejo, goleador incontestable en la altura que, además, sabe a la perfección lo que es convertirle dianas a los ‘cremas’.

A qué hora juega Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

De acuerdo con la programación oficial, el partido entre Universitario de Deportes y Cusco FC se desarrollará el sábado 7 de febrero, desde las 20:00 p.m. (hora peruana), en el estadio Inca Garcilaso de la Vega con arbitraje principal de Kevin Ortega.

Universitario se enfrentará a Cusco FC por el Torneo Apertura 2026

Canal para seguir Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

El compromiso entre Universitario vs Cusco FC se podrá seguir exclusivamente por la señal de L1MAX o Liga 1 Play, canal y aplicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con 1190 Sports, ubicada en las parrillas de Best Cable, Claro, Win, DirecTV y Movistar TV.

Por otro lado, Infobae Perú hará la cobertura total de esta contienda mediante su página web. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más. ¡No te lo puedes perder!

Los 'cremas' visitarán a los 'dorados' en la 'Ciudad Imperial' por la segunda fecha del campeonato

Universitario vs Cusco FC: posibles alineaciones

- Universitario: Diego Romero; Aldo Corzo, Caín Fara, César Inga; Hugo Ancajima, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Lisandro Alzugaray, Alex Valera.

- Cusco FC: Pedro Díaz; Marlon Ruidias, Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez; Iván Colman, Lucas Colito, Nicolás Silva; Facundo Callejo.