Perú Deportes

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Arranca la segunda jornada de la competición: Universitario visita a Cusco FC, Alianza Lima recibe a Comerciantes Unidos, Sporting Cristal se mide con Melgar, y mucho más

Guardar
Resultados de la fecha 2
Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El arranque del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 dejó una mezcla de sensaciones entre aficionados y protagonistas. La primera fecha se vio marcada por inconvenientes en la transmisión y decisiones arbitrales discutidas, lo que generó debates en el entorno del fútbol peruano.

Hoy, viernes 6 de febrero, inicia la segunda fecha por comenzar, crece la expectación en torno a los nuevos encuentros. Los partidos programados prometen mantener el atractivo del certamen y brindar emociones en los diferentes estadios del país, consolidando el interés en este inicio de campeonato nacional.

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

- CD Moquegua vs UTC (15:00 horas / estadio Hugo Sotil)

Sábado 7 de febrero

- ADT vs Sport Boys (13:00 horas / estadio Unión Tarma)

- Atlético Grau vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Campeones del 36)

- Cusco FC vs Universitario (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Domingo 8 de febrero

- Sporting Cristal vs Melgar (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Los Chankas vs Alianza Atlético (13:15 horas / estadio Los Chankas)

- Cienciano vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

Lunes 9 de febrero

- FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón)

Así se jugará la fecha
Así se jugará la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿Cómo llega Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal?

Universitario de Deportes superó 2-0 a ADT en un partido que presentó mucha paridad durante la primera mitad. Los dirigidos por Javier Rabanal destrabaron el marcador gracias a dos goles de cabeza, obra de Álex Valera y Martín Pérez Guedes. Y quedó listo para visitar a Cusco FC sin Edison Flores y Andy Polo. Los ‘cremas’ tendrán una dura prueba en la altura cusqueña.

Por su lado, Alianza Lima también empezó bien el campeonato: le ganó por 2-1 a Sport Huancayo de visita con anotaciones de Paolo Guerrero y Alan Cantero. Sin embargo, llegará golpeado a su duelo con Comerciantes Unidos debido a la dura caída que conseguió con 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.

Mientras que Sporting Cristal igualó ante Deportivo Garcilaso y consiguió un valioso punto en la altura de Cusco. El equipo local se adelantó con un gol de Adrián Ascues, pero el empate llegó por medio del argentino Santiago González en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El partido quedó empatado sin goles en el Estadio Monumental. (Video: GOLPERU)

Dónde ver los partidos de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

La transmisión exclusiva de la Liga 1 2026 está a cargo de L1 Max, canal que posee los derechos para emitir todos los duelos de la segunda jornada. Esta señal, gestionada por 1190 Sports junto con la Federación Peruana de Fútbol, puede verse en los principales operadores: Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, recientemente, Movistar TV.

Para quienes prefieren el acceso digital, la aplicación Liga 1 Play permite seguir los partidos en tiempo real. Movistar también ofrece la opción de ver los encuentros a través de Movistar Play. Ambas aplicaciones funcionan en tablets, móviles, ordenadores y otros dispositivos compatibles.

Además, Infobae Perú desplegará una cobertura completa en su web, con análisis previos, actualizaciones minuto a minuto, goles e incidencias destacadas de todos los compromisos de la fecha.

L1 Max estará en la parrilla de la teleoperadora española.

<br>

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalCusco FCLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Perú vs Alemania EN VIVO HOY: punto a punto del día 1 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

La serie arranca con dos enfrentamientos de ‘singles’ que tendrá a Gonzalo Bueno y Juan Pablo Varillas como protagonistas. Revisa los detalles y sigue las incidencias en directo

Perú vs Alemania EN VIVO

Sergio Peña retoma su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división turca luego de turbulento paso por Alianza Lima

El mediocampista nacional se marcha del club ‘blanquiazul’ mientras resuelve su situación judicial a causa de una denuncia de violencia sexual que tuvo lugar en Montevideo

Sergio Peña retoma su carrera

Dos bajas y una reaparición confirmada en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Los ‘cremas’ tendrán ausencias importantes para enfrentar a los ‘dorados’ este sábado 7 de febrero en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. Conoce las novedades del tricampeón

Dos bajas y una reaparición

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

La segunda jornada del campeonato local se jugará este fin de semana y habrá expectativa por el accionar de Universitario, Alianza Lima, Sporting Cristal, Melgar y el resto de los equipos

Tabla de posiciones de la

Dónde ver Perú vs Alemania HOY: canal tv online de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

El Castello Düsseldorf será el escenario de un enfrentamiento donde, aunque los eruopeos parten con ventaja, el equipo peruano tiene el nivel necesario para dar la sorpresa. Aquí toda la información

Dónde ver Perú vs Alemania
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Vocero de Somos Perú reconoce

Vocero de Somos Perú reconoce malestar por contrataciones de José Jerí: “También nos ha podido convocar”

Gobierno de Perú designa a Juan Samanez Bilbao como nuevo viceministro de Minas

Carlos Álvarez decide hoy si renuncia a su candidatura presidencial: “Las cosas no están claras”

Fiscalía pide información a Podemos Perú sobre presunto favorecimiento de Rafael López Aliaga a empresa china

Keiko Fujimori: José Jerí “debe seguir en el cargo”, pese a que las contrataciones de sus allegadas son “preocupantes”

ENTRETENIMIENTO

Johanna San Miguel no se

Johanna San Miguel no se retracta y da ‘like’ a comentarios contra la comunidad trans: “Hombre es hombre”

Enrique Bunbury vuelve a Lima con ‘Nuevas Mutaciones Tour 2026′: fecha, lugar y todo sobre la venta de entradas

‘The dominATE Experience’ en Perú: En qué cines, horarios y desde cuándo ver la película de Stray Kids

Youna anunció rifa prosalud luego de perder su trabajo tras diagnóstico de leucemia

Romeo Santos y Prince Royce llegan juntos a Lima: fecha, lugar y más detalles sobre su concierto

DEPORTES

Perú vs Alemania EN VIVO

Perú vs Alemania EN VIVO HOY: punto a punto del día 1 de la serie por los ‘qualifiers’ de Copa Davis 2026

Sergio Peña retoma su carrera en el Sakaryaspor de la segunda división turca luego de turbulento paso por Alianza Lima

Dos bajas y una reaparición confirmada en Universitario para enfrentar a Cusco FC: las sorpresas de Javier Rabanal

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos en la fecha 2 del Torneo Apertura

Dónde ver Perú vs Alemania HOY: canal tv online de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026