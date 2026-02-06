Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 EN VIVO: así van los partidos del campeonato

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

El arranque del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 dejó una mezcla de sensaciones entre aficionados y protagonistas. La primera fecha se vio marcada por inconvenientes en la transmisión y decisiones arbitrales discutidas, lo que generó debates en el entorno del fútbol peruano.

Hoy, viernes 6 de febrero, inicia la segunda fecha por comenzar, crece la expectación en torno a los nuevos encuentros. Los partidos programados prometen mantener el atractivo del certamen y brindar emociones en los diferentes estadios del país, consolidando el interés en este inicio de campeonato nacional.

Resultados de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

Viernes 6 de febrero

- CD Moquegua vs UTC (15:00 horas / estadio Hugo Sotil)

Sábado 7 de febrero

- ADT vs Sport Boys (13:00 horas / estadio Unión Tarma)

- Atlético Grau vs Sport Huancayo (15:15 horas / estadio Campeones del 36)

- Cusco FC vs Universitario (20:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

Domingo 8 de febrero

- Sporting Cristal vs Melgar (11:00 horas / estadio Alberto Gallardo)

- Los Chankas vs Alianza Atlético (13:15 horas / estadio Los Chankas)

- Cienciano vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega)

- Alianza Lima vs Comerciantes Unidos (18:00 horas / estadio Alejandro Villanueva)

Lunes 9 de febrero

- FC Cajamarca vs Deportivo Garcilaso (15:30 horas / estadio Héroes de San Ramón)

Así se jugará la fecha 2 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

¿Cómo llega Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal?

Universitario de Deportes superó 2-0 a ADT en un partido que presentó mucha paridad durante la primera mitad. Los dirigidos por Javier Rabanal destrabaron el marcador gracias a dos goles de cabeza, obra de Álex Valera y Martín Pérez Guedes. Y quedó listo para visitar a Cusco FC sin Edison Flores y Andy Polo. Los ‘cremas’ tendrán una dura prueba en la altura cusqueña.

Por su lado, Alianza Lima también empezó bien el campeonato: le ganó por 2-1 a Sport Huancayo de visita con anotaciones de Paolo Guerrero y Alan Cantero. Sin embargo, llegará golpeado a su duelo con Comerciantes Unidos debido a la dura caída que conseguió con 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.

Mientras que Sporting Cristal igualó ante Deportivo Garcilaso y consiguió un valioso punto en la altura de Cusco. El equipo local se adelantó con un gol de Adrián Ascues, pero el empate llegó por medio del argentino Santiago González en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Dónde ver los partidos de la fecha 2 del Torneo Apertura 2026

La transmisión exclusiva de la Liga 1 2026 está a cargo de L1 Max, canal que posee los derechos para emitir todos los duelos de la segunda jornada. Esta señal, gestionada por 1190 Sports junto con la Federación Peruana de Fútbol, puede verse en los principales operadores: Claro, Best Cable, DirecTV, Win y, recientemente, Movistar TV.

Para quienes prefieren el acceso digital, la aplicación Liga 1 Play permite seguir los partidos en tiempo real. Movistar también ofrece la opción de ver los encuentros a través de Movistar Play. Ambas aplicaciones funcionan en tablets, móviles, ordenadores y otros dispositivos compatibles.

Además, Infobae Perú desplegará una cobertura completa en su web, con análisis previos, actualizaciones minuto a minuto, goles e incidencias destacadas de todos los compromisos de la fecha.

