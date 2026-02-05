Perú Deportes

Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿Cuándo se juega el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

El club ‘blanquiazul’ cayó en Paraguay y buscará remontar la serie en Matute. Conoce todos los detalles de la revancha

Guardar
Alianza Lima enfrentará a 2
Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo en Matute.

El desenlace de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 mantiene en vilo a los hinchas de ambos equipos, que ya piensan en el partido de vuelta. Tras el compromiso de ida disputado en Paraguay, la serie se definirá la próxima semana en territorio peruano, donde los ‘blanquiazules’ buscarán sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

El conjunto dirigido por Pablo Guede no consiguió cumplir su primer objetivo: regresar con un resultado favorable de su visita a suelo paraguayo. En un encuentro intenso y disputado de principio a fin, los ‘íntimos’ cayeron por la mínima diferencia ante un rival que vivía un momento histórico al disputar su primer partido internacional.

La diferencia en el marcador llegó sobre el cierre del tiempo reglamentario, cuando Diego Acosta sacó un remate notable que venció al arquero Guillermo Viscarra y desató la celebración local. Ese gol solitario le permitió a 2 de Mayo tomar ventaja en la serie y afrontar el choque de vuelta con una ligera pero valiosa diferencia.

Ahora, Alianza Lima ya enfoca todas sus energías en la revancha. Con un estadio Alejandro Villanueva que promete lucir repleto, el equipo de La Victoria buscará revertir el 0-1 adverso y asegurar su pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores. La misión, sin embargo, no será sencilla: enfrente tendrá a un rival motivado y decidido a defender su ventaja hasta el último minuto.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿Cuándo juegan la vuelta?

La revancha entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero, desde las 19:30 horas de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva, según la programación oficial de la Conmebol. En este compromiso decisivo, los ‘blanquiazules’ contarán con el apoyo de su hinchada para buscar el pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que aguarda Sporting Cristal.

La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN en señal televisiva y también podrá verse vía streaming a través de Disney Plus. Además, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto, con el seguimiento en tiempo real de las mejores jugadas, goles e incidencias a través de nuestra página web.

La revancha en Matute

El equipo dirigido por Pablo Guede tendrá la ventaja de definir la llave en casa, en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute. Jugar ante su público representa una oportunidad valiosa para los ‘íntimos’, que aspira a aprovechar el apoyo masivo de sus hinchas y revertir el resultado desfavorable del primer encuentro.

En su lugar tuvo que entrar Alessandro Burlamaqui. 8Video: ESPN)

La expectativa es alta, ya que una victoria en Lima significaría no solo el paso a la Fase 2, sino también la posibilidad de protagonizar un enfrentamiento nacional frente a Sporting Cristal, que aguarda al ganador de esta llave. Este potencial cruce entre dos equipos peruanos en Copa Libertadores genera especial interés entre los seguidores del balompié local y podría asegurar la presencia de un representante nacional en la etapa siguiente del certamen.

El cuadro ‘blanquiazul’ se prepara para afrontar el reto en Matute con la mayor concentración. La directiva confía en la experiencia de sus referentes y en la capacidad del plantel para responder en las instancias decisivas. Los aficionados, por su parte, esperan una noche memorable y un ambiente fervoroso en el estadio, donde la presión del público podría ser determinante.

Temas Relacionados

Alianza LimaClub 2 de MayoCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo Garcés tras interrumpir charla técnica en Alianza Lima vs 2 de Mayo

El técnico ‘blanquiazul’ llamó la atención al defensor por querer entregarle la cinta de capitán a Paolo Guerrero mientras dictaba indicaciones al plantel

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo

Alianza Lima recibió espectacular golazo de 2 de Mayo por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

El ‘gallo norteño’ sacó de la galera un ‘misil’ imposible de conjurar para Guillermo Viscarra. La inesperada anotación llegó en la recta final del partido en Río Parapití

Alianza Lima recibió espectacular golazo

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima debutará en la Copa Libertadores y Manchester City disputará la semifinal de la EFL Cup. Revisa la agenda deportiva

Partidos de hoy, miércoles 4

El enigmático mensaje de Gabriel Costa que pone en duda su futuro en el fútbol: “Cada campeonato quedó en mi corazón”

‘Gabi’ puede presumir de haber conseguido logros con los tres clubes grandes del Perú; además, logró integrar la selección nacional, aunque se quedó a puertas de acudir a una Copa del Mundo

El enigmático mensaje de Gabriel

Alianza Lima vs 2 de Mayo 0-1: gol y resumen de la dura derrota ‘blanquiazul’ por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

En un resultado increíble, el equipo de Pablo Guede terminó cayendo en los minutos finales con golazo de Diego Acosta. Ahora tendrá que revertir el marcador en Matute, el próximo miércoles

Alianza Lima vs 2 de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ¿Qué es el

Elecciones 2026: ¿Qué es el Parlamento Andino, cuáles son sus funciones y cuántos representantes tendrá el Perú?

Fiscalía denuncia falsificación de comunicado y niega solicitud de detención domiciliaria para Ciro Castillo, gobernador del Callao

País para Todos a punto de quedarse sin candidatos: advierten que renunciarán si Vladimir Meza no esclarece financiamiento a Nativa

Ministros defienden contrataciones de jóvenes tras visitas a José Jerí: esto dijeron sobre caso que movilizó a la Fiscalía y Contraloría

“Todos los presos serán rapados y cantarán el himno a las 6 AM”: Ministro de Justicia adelanta acciones para ‘recuperar el principio de autoridad’

ENTRETENIMIENTO

María Pía Copello sorprende con

María Pía Copello sorprende con el debut de su streaming ‘Sin +Q Decir’, pero sus vistas caen notablemente

Suheyn Cipriani abandona ‘La Manada’ por proyecto propio en canal de Jefferson Farfán, Satélite+

María Pía Copello deja su programa de streaming y Dafonseka celebra: “Se quedarán los cinco solitos”

Jorge Guerra sorprende al confirmar romance con exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ y publica tiernas imágenes

Shin Huyn Joon, actor coreano de ‘Escalera al Cielo’, recuerda con cariño su estadia en Perú y anuncia nueva visita

DEPORTES

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo

Pablo Guede ‘boludeó’ a Renzo Garcés tras interrumpir charla técnica en Alianza Lima vs 2 de Mayo

Alianza Lima recibió espectacular golazo de 2 de Mayo por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026

Partidos de hoy, miércoles 4 de febrero de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

El enigmático mensaje de Gabriel Costa que pone en duda su futuro en el fútbol: “Cada campeonato quedó en mi corazón”

Alianza Lima vs 2 de Mayo 0-1: gol y resumen de la dura derrota ‘blanquiazul’ por fase 1 ida de la Copa Libertadores 2026