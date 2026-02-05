Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿Cuándo se juega el partido de vuelta por la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026?

Alianza Lima enfrentará a 2 de Mayo en Matute.

El desenlace de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo en la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026 mantiene en vilo a los hinchas de ambos equipos, que ya piensan en el partido de vuelta. Tras el compromiso de ida disputado en Paraguay, la serie se definirá la próxima semana en territorio peruano, donde los ‘blanquiazules’ buscarán sellar su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

El conjunto dirigido por Pablo Guede no consiguió cumplir su primer objetivo: regresar con un resultado favorable de su visita a suelo paraguayo. En un encuentro intenso y disputado de principio a fin, los ‘íntimos’ cayeron por la mínima diferencia ante un rival que vivía un momento histórico al disputar su primer partido internacional.

La diferencia en el marcador llegó sobre el cierre del tiempo reglamentario, cuando Diego Acosta sacó un remate notable que venció al arquero Guillermo Viscarra y desató la celebración local. Ese gol solitario le permitió a 2 de Mayo tomar ventaja en la serie y afrontar el choque de vuelta con una ligera pero valiosa diferencia.

Ahora, Alianza Lima ya enfoca todas sus energías en la revancha. Con un estadio Alejandro Villanueva que promete lucir repleto, el equipo de La Victoria buscará revertir el 0-1 adverso y asegurar su pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores. La misión, sin embargo, no será sencilla: enfrente tendrá a un rival motivado y decidido a defender su ventaja hasta el último minuto.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: ¿Cuándo juegan la vuelta?

La revancha entre Alianza Lima y 2 de Mayo se jugará el miércoles 11 de febrero, desde las 19:30 horas de Perú, en el estadio Alejandro Villanueva, según la programación oficial de la Conmebol. En este compromiso decisivo, los ‘blanquiazules’ contarán con el apoyo de su hinchada para buscar el pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que aguarda Sporting Cristal.

La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN en señal televisiva y también podrá verse vía streaming a través de Disney Plus. Además, en Infobae Perú realizaremos la cobertura minuto a minuto, con el seguimiento en tiempo real de las mejores jugadas, goles e incidencias a través de nuestra página web.

La revancha en Matute

El equipo dirigido por Pablo Guede tendrá la ventaja de definir la llave en casa, en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute. Jugar ante su público representa una oportunidad valiosa para los ‘íntimos’, que aspira a aprovechar el apoyo masivo de sus hinchas y revertir el resultado desfavorable del primer encuentro.

La expectativa es alta, ya que una victoria en Lima significaría no solo el paso a la Fase 2, sino también la posibilidad de protagonizar un enfrentamiento nacional frente a Sporting Cristal, que aguarda al ganador de esta llave. Este potencial cruce entre dos equipos peruanos en Copa Libertadores genera especial interés entre los seguidores del balompié local y podría asegurar la presencia de un representante nacional en la etapa siguiente del certamen.

El cuadro ‘blanquiazul’ se prepara para afrontar el reto en Matute con la mayor concentración. La directiva confía en la experiencia de sus referentes y en la capacidad del plantel para responder en las instancias decisivas. Los aficionados, por su parte, esperan una noche memorable y un ambiente fervoroso en el estadio, donde la presión del público podría ser determinante.