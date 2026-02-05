Paolo Guerrero reveló su charla con Federico Girotti tras fallar varios goles en Alianza Lima vs 2 de Mayo: “Le pedí que se concentrara”

Paolo Guerrero habló luego de perder 1-0 ante el club paraguayo. (Mr Peet Channel)

La primera fase de la Copa Libertadores 2026 comenzó con un duro golpe para Alianza Lima, que cayó 1-0 ante 2 de Mayo en el partido de ida disputado en el estadio Río Parapití, Paraguay. El resultado dejó al equipo ‘blanquiazul’ en una posición incómoda, obligado a remontar en casa para continuar en el certamen internacional. Tras el encuentro, Paolo Guerrero se convirtió en el portavoz del grupo y compartió su análisis con el canal de YouTube de Mr Peet, mostrando autocrítica y autoconfianza en la capacidad del plantel para revertir la serie.

Guerrero se mostró apenado por la derrota y destacó el esfuerzo desplegado por el equipo en tierras paraguayas. Para el capitán, el resultado no reflejó lo visto en el campo: “Considero que tuvimos las mejores oportunidades y debimos aprovecharlas mejor, aunque el equipo mostró un gran sacrificio. La intensidad que demostramos, especialmente en el primer tiempo, fue muy alta. Tuvimos opciones para definir el partido en ese momento. Ahora debemos enfocarnos en trabajar y mejorar, ya que hay varios aspectos por corregir. Solo nos queda pensar en el partido del domingo, que también será muy importante, y después en la vuelta en casa. En estos días, corregiremos errores. Esta derrota duele porque, por el esfuerzo realizado, el equipo merecía más. Sin embargo, continuar con el trabajo será clave para corregir y llegar bien al siguiente encuentro”, expresó.

El delantero resaltó la actitud del grupo y la necesidad de mantener la motivación pese al traspié. Al término del encuentro, se acercó a sus compañeros para brindar apoyo y reconocer el compromiso demostrado en la cancha: “El equipo hizo un gran esfuerzo, especialmente quienes jugaron todo el partido. Nunca bajaron los brazos y mantuvieron el trabajo constante, por lo que perder de esta manera resulta doloroso. Ahora debemos motivar al grupo, ya que el domingo afrontaremos un partido importante en el que necesitamos sumar tres puntos para mantenernos en carrera y luego encarar el partido de vuelta de la mejor manera”.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

Paolo Guerrero habló de Federico Girotti

Uno de los temas que generó mayor atención tras la derrota fue el rendimiento de Federico Girotti, delantero argentino que tuvo oportunidades claras para adelantar a Alianza Lima en el marcador. Paolo Guerrero no dudó en respaldar al atacante y compartió detalles sobre su conversación previa al partido: “Es un jugador con gran olfato de gol; aún no ha tenido la oportunidad, pero llegará. Antes del partido le pedí que se concentrara en marcar, y él siempre busca el gol, pateando desde lejos y generando opciones. Debe mantener la calma y trabajar con tranquilidad, porque su gol llegará. En general, el equipo realizó un gran trabajo hoy. Lamentablemente, perder de esta manera duele, ya que el rival solo tuvo una o dos llegadas. Ahora debemos enfocarnos en el partido del domingo, que también será importante”, acotó.

Durante el primer tiempo, Girotti dispuso de una ocasión inmejorable tras un desborde de Gaspar Gentile por la banda izquierda, que terminó con un centro perfecto al área chica. Sin embargo, el delantero argentino no logró conectar el balón, que se perdió por la línea de fondo. La jugada fue reflejo de un encuentro en el que la falta de puntería privó a los blanquiazules de un mejor resultado.

Paolo Guerrero reveló su charla con Federico Girotti tras fallar varios goles en Alianza Lima vs 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: partido de vuelta

El desenlace de la llave entre Alianza Lima y 2 de Mayo se definirá el miércoles 11 de febrero, desde las 19:30 horas (hora de Perú), en el estadio Alejandro Villanueva, según la programación oficial de la Conmebol. El equipo dirigido por Pablo Guede contará con el apoyo masivo de su hinchada en La Victoria, un factor que puede resultar determinante para revertir la serie y asegurar el pase a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026, instancia en la que espera Sporting Cristal.

La transmisión del encuentro estará a cargo de ESPN en señal televisiva y podrá verse también vía streaming a través de Disney Plus. Además, Infobae Perú realizará una cobertura minuto a minuto, con seguimiento en tiempo real de las mejores jugadas, goles e incidencias a través de su página web.