Pablo Lavandeira pidió sinceras disculpas tras explotar contra arbitraje de la Liga 1: “No estaba contento conmigo”

El extremo de FC Cajamarca lamentó las pole´micas declaraciones que realizó en el duelo contra Juan Pablo II en el arranque del Torneo Apertura 2026

La igualdad 3-3 entre FC Cajamarca y Juan Pablo II estuvo marcada por controversias en el arbitraje. Las decisiones del juez Daniel Ureta se convirtieron en el eje de la discusión y generaron debate tanto en la cancha como fuera de ella.

Durante el encuentro, Pablo Lavandeira no ocultó su molestia y expresó su enojo directamente al cuarto árbitro, reflejando la tensión vivida por las polémicas que rodearon el partido. Lanzó crudas palabras contra el arbitraje asegurando que solo perjudican el campeonato, volviéndose viral rápidamente.

Tras la exposición, el uruguayo nacionalizado peruano decidió dar la cara y pidió sinceras disculpas a todos los afectados. Aseguró que su reacción fue parte de la calentura del encuentro en Chongoyape y confesó que recibió muchos mensajes de los seguidores.

“Después del partido recibí unos cuantos mensajes deee y leí algunas cosas, que no solía hacerlo, pero en esta instancia donde había hecho algo que era de público conocimiento y no estaba contento conmigo, me ocupé de leer y ver qué sensaciones habían y sé que mucha gente no le cayó muy bien lo que dije, cómo lo dije quizás. Primero que nada es pedirle disculpas a todas esas personas que se vieron afectadas en cuanto a mi reacción, a mis palabras en ese momento. Para aclarar un poco, uno cuando está en un partido está a mil por hora y muchas veces dice cosas que te llevan la misma calentura del partido, la misma adrenalina. Casi nunca sale y a mí me tocó que justo cuando estaba hablando con el cuarto árbitro se me ponchó con la cámara y se escuchó claramente lo que decía”, explicó en L1 Max.

El jugador de FC Cajamarca no ocultó su enojo tras las polémicas decisiones arbitrales durante el duelo ante Juan Pablo II.

Además, Lavandeira dejó en claro que en ningún momento quiso desprestigiar el torneo peruano. Todo lo contrario, resaltó su profesionalismo en cada uno de los clubes que le tocó defender.

"Tengo once años en el fútbol peruano, soy una persona que le estoy sumamente agradecido a todas las oportunidades que me dio el fútbol peruano. Siempre intento desde mi lugar y en cada club donde he estado ser el mejor profesional posible, ser lo más respetuoso posible con todos", añadió.

¿Qué dijo Pablo Lavandeira en FC Cajamarca vs Juan Pablo II?

El desenlace del duelo en Chongoyape estuvo marcado por la expulsión de Pablo Míguez, quien vio la segunda tarjeta amarilla tras una falta que fue sancionada luego de la intervención del VAR. La medida generó controversia porque el protocolo de videoarbitraje permite revisar únicamente acciones que puedan derivar en tarjeta roja directa, no la acumulación de amonestaciones.

La situación provocó la indignación de Pablo Lavandeira, quien expresó su descontento ante el cuarto árbitro, reflejando el clima de molestia que provocaron las decisiones arbitrales en los minutos finales del partido.

“Vergüenza dan, ya no tienen ningún tipo de escrúpulo, ninguno. Es vergonzoso, no puede estar pasando esto; el fútbol peruano se va al car… sino, vamos a ponernos las pilas”, gritó el jugador del equipo recién ascendido.

El partido de la fecha se jugó esta sábado entre FC Cajamarca vs Juan Pablo II - Liga 1

Próximo partido de FC Cajamarca en el Torneo Apertura 2026

El lunes 9 de febrero está programado el encuentro entre FC Cajamarca y Deportivo Garcilaso. El partido se disputará a las 15:30 horas en el estadio Héroes de San Ramón, escenario que recibirá a ambos equipos para un duelo clave en la segunda jornada del Torneo Apertura 2026.