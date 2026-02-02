Perú Deportes

“El fútbol peruano se va al car…”: Pablo Lavandeira estalló contra el arbitraje en el inicio de la Liga 1 2026

El jugador de FC Cajamarca no ocultó su enojo tras las polémicas decisiones arbitrales durante el duelo ante Juan Pablo II, correspondiente a la primera fecha del Torneo Apertura

El jugador de FC Cajamarca no ocultó su enojo tras las polémicas decisiones arbitrales durante el duelo ante Juan Pablo II.

Pablo Lavandeira mostró toda su indignación durante el empate 3‑3 entre FC Cajamarca y Juan Pablo II, un duelo que no estuvo exento de polémicas arbitrales. Desde el primer minuto del choque por la primera fecha de la Liga 1 2026, ambos equipos desplegaron un juego intenso, buscando controlar el partido, pero las decisiones del árbitro Daniel Ureta fueron las que acapararon la atención y generaron debate.

En los minutos finales del enfrentamiento disputado en Chongoyape, Pablo Míguez fue expulsado por doble tarjeta amarilla tras una falta sancionada después de la revisión del VAR. La decisión encendió la controversia, ya que el protocolo de videoarbitraje solo permite revisar jugadas de tarjeta roja directa, no la acumulación de amarillas.

Visiblemente molesto, Lavandeira descargó su enojo con el cuarto árbitro. “Vergüenza dan, ya no tienen ningún tipo de escrúpulo, ninguno. Es vergonzoso, no puede estar pasando esto; el fútbol peruano se va al car… sino, vamos a ponernos las pilas”, expresó, dejando claro su descontento y captando la atención de todos en el estadio.

Las palabras del mediocampista uruguayo nacionalizado peruano no pasaron desapercibidas, sobre todo en un contexto donde el arbitraje sigue siendo objeto de debate por decisiones controvertidas. Apenas ha comenzado la Liga 1 2026 y ya se viven estos capítulos que generan polémica y discusión.

Pablo Lavandeira es el '10'
Pablo Lavandeira es el '10' de FC Cajamarca. Crédito: Prensa club

Un empate agónico en Chongoyape

En lo deportivo, Hernán Barcos abrió el marcador para FC Cajamarca, demostrando su capacidad de liderazgo y experiencia, mientras que Christian Cueva igualó para Juan Pablo II desde el punto penal, devolviendo la emoción a las tribunas. Más adelante, los goles de Adán Henricks y Martín Alaníz pusieron a los locales al frente, reflejando la resiliencia del equipo en los momentos más críticos del encuentro.

El partido mantuvo a los aficionados al borde del asiento hasta el último minuto. Cuando parecía que Juan Pablo II aseguraría la victoria, el ‘Pirata’ Barcos apareció nuevamente desde los 12 pasos en el minuto 107 para sellar el empate definitivo 3‑3, en un cierre agónico que encapsuló la intensidad de todo el encuentro.

Más allá del marcador, la atención se centró en Lavandeira y sus reclamos al arbitraje, que reflejan un descontento que va más allá de un solo partido y plantea cuestionamientos sobre la consistencia del VAR y el manejo de situaciones polémicas en la Liga 1. Su reacción, firme y directa, dejó claro que los jugadores no solo buscan competir, sino también exigir transparencia y justicia en el fútbol peruano.

Pablo Lavandeira y su nuevo reto en FC Cajamarca

Más allá de la polémica por el arbitraje en Chongoyape, Pablo Lavandeira se mostró ilusionado con su nuevo desafío en FC Cajamarca. En declaraciones a Teledeportes, el mediocampista uruguayo nacionalizado peruano reveló los motivos detrás de su llegada al club y destacó la importancia del entorno familiar y del respaldo de Hernán Barcos en su decisión.

“Me siento bien, de verdad que contento porque no es una nueva ciudad sino dónde todo comenzó (llegó al Perú para jugar por UTC en el 2015). Así que contento por estar en Cajamarca. La familia de mi esposa es de acá y eso sumó a la decisión. Después, el que me convenció fue Hernán Barcos, fue el que generó todo este proyecto. Es el gran responsable de que todos estemos acá”, comentó.

El mediocampista resaltó que su retorno a Cajamarca representa no solo un regreso a un lugar familiar, sino también la oportunidad de consolidarse en un equipo que busca protagonismo en la Liga 1. La confianza de Barcos, líder y referente del club, ha sido clave para que Lavandeira se sienta respaldado y motivado a afrontar con intensidad la temporada que recién comienza.

