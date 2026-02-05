Así reaccionó la prensa paraguaya tras la derrota de Alianza Lima ante 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026: “Una verdadera fiesta”. - créditos: Conmebol

Alianza Lima no pudo conseguir un resultado positivo y perdió por la mínima diferencia en condición de visitante contra 2 de Mayo de Paraguay en un duelo válido por la ida de la fase 1 de la Copa Libertadores 2026. Fue un resultado que desató la crítica de los hinchas ‘blanquiazules’, que esperan voltear en la vuelta en Matute. Sin embargo, la prensa ‘guaraní’ valoró la ventaja y mostró diferentes titulares en sus respectivas páginas.

Diego Acosta se encargó de anotar el único gol de la contienda luego de una buena jugada colectiva que desconcertó al elenco de Pablo Guede, quien a lo largo del encuentro sufrió las bajas de tres jugadores: Mateo Antoni, Cristian Carbajal y Esteban Pavez.

Dura derrota 1-0 del cuadro peruano en Paraguay. (Video: ESPN)

ABC

Según ABC, el equipo paraguayo vivió su estreno en la Copa Libertadores con una actuación que calificaron como “histórica” y vibrante para sus hinchas. El medio destacó que la definición de Diego Acosta al final del partido fue el clímax de una jornada inédita para la ciudad, que se convirtió en escenario de una “verdadera fiesta continental”. Para ABC, el conjunto dirigido por Eduardo Ledesma viajará a Perú con la mínima ventaja y el sueño intacto de avanzar a la próxima fase, tras lo que consideraron una “victoria memorable” sobre el equipo peruano.

La reacción de ABC sobre el Alianza Lima vs 2 de Mayo por Copa Libertadores 2026. - captura: ABC

Versus

La cobertura de Versus se centró en la dimensión inédita del resultado, calificando el triunfo como “historia pura” y resaltando el impacto regional del debut copero de 2 de Mayo. En palabras del medio, el gol de Acosta transformó el estreno internacional del club en un episodio que “dará que hablar en todo el continente”.

Versus remarcó la justicia del marcador, subrayando que el conjunto paraguayo supo aprovechar sus oportunidades frente a un rival con más recorrido continental. La crónica también puso el foco en el objetivo inmediato: definir la llave en el estadio de Alianza Lima, donde buscarán consolidar el pase a la segunda ronda.

La reacción de 'Versus' tras victoria de 2 de Mayo sobre Alianza Lima. - captura: Versus

D10

El ambiente en Pedro Juan Caballero fue el eje de la nota publicada por D10, que enfatizó el carácter festivo del debut del 2 de Mayo en la Copa Libertadores. El medio describió una celebración completa, con el estadio colmado y la ciudad volcada al apoyo de su equipo.

D10 hizo hincapié en la importancia del triunfo ante el conjunto limeño, otorgando al club y a la ciudad un motivo de orgullo y reconocimiento en el escenario internacional. Según el reporte, la victoria local fue el broche de una jornada que quedará en la memoria de la comunidad.

Así reaccionó 'D10' por la victoria de 2 de Mayo ante Alianza Lima en Copa Libertadores 2026. - captura: D10

Tigo Sports Paraguay

Para Tigo Sports Paraguay, el resultado reflejó un episodio “de historia pura” para el fútbol paraguayo. El medio subrayó el valor de la ventaja conseguida en casa, al señalar que 2 de Mayo se impuso por la mínima diferencia y dio el primer paso hacia la clasificación.

En su repaso, Tigo Sports Paraguay destacó la figura de Diego Acosta como autor del tanto decisivo y mencionó el trabajo del entrenador Eduardo Ledesma en el armado de un plantel competitivo para afrontar el desafío internacional. El análisis consideró que el equipo viajará a Lima con confianza y expectativa por concretar la clasificación.

La reacción de 'Tigo Sports Paraguay' a la história victoria de 2 de Mayo sobre Alianza Lima. - captura: Tigo Sports Paraguay

Crónica

Crónica abordó el triunfo de 2 de Mayo desde la óptica de la gesta local, definiendo el resultado como un “canto histórico de victoria”. El medio relató el ambiente de euforia que se vivió en la “Terraza” y subrayó el carácter inédito de la noche, con el club debutando y ganando en condición de local en un certamen continental.

En su crónica, el periódico describió cómo el equipo del norte de Paraguay buscó la diferencia desde los primeros minutos, y celebró el desenlace con el gol de Acosta en los tramos finales. Asimismo, Crónica recordó que la revancha se disputará en el estadio Alejandro Villanueva de Lima, escenario donde el representante paraguayo buscará sellar su clasificación.

El titular de 'Crónica' tras el triunfo de 2 de Mayo ante Alianza Lima por Copa Libertadores 2026 - captura: Crónica