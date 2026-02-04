Ignacio Buse y Gonzalo Bueno transmiten confianza para la serie ante Alemania en Copa Davis: “Da igual el ranking o la superficie”

Ignacio Buse y Gonzalo Bueno celebraron la clasificación de Perú a las 'qualifiers' de la Copa Davis en Lima. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

El seleccionado peruano de tenis se cita con la historia este viernes 6 y sábado 7 de febrero. Luego de 18 años, el combinado nacional sacó boleto a las ‘qualifiers’ de la Copa Davis tras apear a Portugal en Lima. El equipo capitaneado por ‘Lucho’ Horna asume un desafío mayúsculo al visitar a Alemania en Düsseldorf. Las principales raquetas peruanas no ceden ante la presión y encaran con hidalguía la complicada llave.

Ignacio Buse (#98 ATP) es el mejor deportista peruano en el ranking. El ‘Colorado’ fue el último de los cuatro convocados en sumarse a la concentración y ya entrena en el Castello Düsseldorf. “Estoy contento de estar acá con el equipo y de sentir la sensación de volver a competir. Creo que esta semana será muy positiva para nosotros”, concedió el limeño de 21 años a las redes oficiales de la Federación Peruana de Tenis.

Buse viene de superar una lesión que lo marginó de la clasificación del Australian Open y de las primeras semanas de competencia en la temporada. Más allá de que no hizo pública la lesión, se le vio muy sentido caminando con la ayuda de una bota ortopédica por las calles de Barcelona. “Se me hizo bastante larga la para. El proceso, al principio, fue duro mentalmente, pero las cosas se fueron dando, fui mejorando y tuve mucho progreso”, aseguró.

Perú va por la hazaña ante Alemania por Copa Davis. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

El semifinalista en el ATP 250 de Gstaad resaltó la calidad del quinteto alemán capitaneado por Michael Kohlmann. Además, hizo hincapié en que el equipo se ha adecuado a la superficie dura, donde los ‘teutones’, en el papel, exhiben un rendimiento superior al peruano. “La Copa Davis es la Copa Davis; acá da igual el ranking o las condiciones”, aseguró. “Yo sé que no jugamos mucho en este tipo de superficies, pero también sé que lo podemos hacer bien”, concluyó.

El optimismo de Gonzalo Bueno

Las luces suelen apuntar a Ignacio Buse por su exponencial crecimiento, pero Gonzalo Bueno (#217 ATP) también se ha despachado con notables actuaciones y el equipo peruano no ha sido la excepción. El trujillano viene de una participación plausible en la ‘qualy’ del Australian Open, en su estreno en la etapa previa de un Grand Slam.

Su presencia en Melbourne Park representa un punto a favor para él y todo el cuarteto. “He jugado más tiempo en dura que en arcilla este tramo del año, este mes y medio. Me he sentido muy cómodo, pude ganar un partido en Australia que me dio mucha confianza, sobre todo por mi juego en cancha dura”, sostuvo.

Gonzalo Bueno le dio un punto valioso a Perú en la última serie ante Portugal por Copa Davis.

“Igual, este indoor es diferente porque en Australia era abierto. Estamos adaptándonos. La verdad es que la cancha no está tan rápida. Se puede jugar y eso es bueno para nosotros”, apreció Bueno desde las instalaciones del Castello Düsseldorf.

Bueno reconoce que disputar un encuentro por los puntos con el seleccionado nacional le da una motivación especial. Así lo demostró en la última serie ante Portugal, cuando firmó su mejor victoria en el circuito al derrotar a Nuno Borges. “Por Copa Davis, siempre lo digo, a mí me saca un plus jugar por Perú. Siempre me encantó jugar por mi país desde pequeño”, señaló.

Perú vs Alemania: fechas y horarios de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

Perú y Alemania se medirán en el Castello Düsseldorf con la firme intención de avanzar de ronda en las ‘qualifiers’ de la Copa Davis. Alemania, semifinalista en la última edición, se erige como el favorito por el notable presente de sus tenistas. El cuarteto de ‘Lucho’ Horna confía en dar el golpe en superficie dura techada.

Viernes 6 de febrero: la competencia inicia a las 10:00 horas de Perú. En esta jornada se disputarán dos encuentros de ‘singles’.

Sábado 7 de febrero: las acciones de la última fecha de la serie iniciará a las 07:00 horas de Perú. En esta jornada se disputará el cotejo de dobles y los dos restantes de ‘singles’.