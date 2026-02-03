Perú Deportes

Perú vs Alemania: fechas, horarios y canal TV de los partidos por 'qualifiers' de la Copa Davis 2026

El cuarteto nacional capitaneado por 'Lucho' Horna se dará cita en el Castello Düsseldorf para medirse ante el último semifinalista en la Copa del Mundo del Tenis. Conoce todos los detalles de la participación peruana

Perú vs Alemania: día, hora
Perú vs Alemania: día, hora y canal TV de los partidos por 'qualifiers' de la Copa Davis 2026. Crédito: Instagram Ignacio Buse.

Semana clave para el deporte nacional. El representativo de Perú en la Copa Davis volverá a disputar las ‘qualifiersluego de 18 años y tendrá al frente a un rival de talla mundial. En el Castello Düsseldorf, los capitaneados por Lucho’ Horna buscarán escribir una nueva página dorada en la historia del deporte peruano. Para ello, deberán apear a Alemania en su propia casa.

Perú vs Alemania: fechas y horarios de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

Perú y Alemania se medirán en el Castello Düsseldorf con la firme intención de avanzar de ronda en las ‘qualifiers’ de la Copa Davis. Alemania, semifinalista en la última edición, se erige como el favorito por el notable presente de sus tenistas. El cuarteto de ‘Lucho’ Horna confía en dar el golpe en superficie dura techada.

  • Viernes 6 de febrero: la competencia inicia a las 10:00 horas de Perú. En esta jornada se disputarán dos encuentros de ‘singles’.
  • Sábado 7 de febrero: las acciones de la última fecha de la serie iniciará a las 07:00 horas de Perú. En esta jornada se disputará el cotejo de dobles y los dos restantes de ‘singles’.
Los duelos de primera ronda
Los duelos de primera ronda de los 'qualifiers' de la Copa Davis 2026. Crédito: Copa Davis.

Perú vs Alemania: canal TV de los partidos por ‘qualifiers’ de la Copa Davis 2026

La transmisión de la serie está asegurada a través de la señal de DIRECTV. La Federación Peruana de Tenis confirmó a la cadena internacional como casa televisiva oficial para emitir los compromisos en el Castello Düsseldorf. Además, Infobae Perú informará todos los detalles de los encuentros entre peruanos y alemanes con la previa, minuto a minuto, resultados en vivo, declaraciones, y mucho más.

La llave Perú vs. Alemania marca una instancia crucial dentro del calendario 2026 de la Copa Davis. Conviene destacar que esta serie es la primera ronda en la fase de clasificatorias al Final 8 de Bolonia. Si Perú supera al conjunto ‘teutón’, deberá esperar por la definición de la llave entre Dinamarca y Croacia.

El equipo peruano

El capitán Luis Horna definió al equipo peruano que enfrentará a Alemania en Düsseldorf por las clasificatorias de la Copa Davis. La nómina cuenta con la jerarquía de Juan Pablo Varillas (284° ATP) y el ascenso de los jóvenes Gonzalo Bueno (217° ATP) e Ignacio Buse (98° ATP). Una de las novedades es la inclusión de Arklon Huertas del Pino (840° ATP), quien toma el lugar de Alexander Merino. Arklon destaca como la principal carta para el partido de doble.

El punto qiue le dio el triunfo a Ignacio Buse y la clasificación de Perú en Copa Davis | TV Peru

Actualmente, el grupo nacional ya realiza sus primeros entrenamientos en suelo alemán para adaptar su juego a las condiciones locales. Sin embargo, Ignacio Buse, la primera raqueta del país, todavía no se une a la delegación en Europa. Las imágenes que compartieron los jugadores y la federación en redes sociales confirman su ausencia en las prácticas iniciales.

¿Y Alexander Zverev?

Alemania anunció su equipo para enfrentar a Perú por los Qualifiers de la Copa Davis 2026. El capitán Michael Kohlmann citó inicialmente a cuatro jugadores: Jan-Lennard Struff (82° ATP), Yannick Hanfmann (102° ATP) y los especialistas en dobles Kevin Krawietz (11° ATP Dobles) y Tim Pütz (11° ATP Dobles). La serie se disputará en el Castello Düsseldorf sobre superficie de pista dura y bajo techo.

Hasta el momento, la presencia de Alexander Zverev (4° ATP) todavía no está confirmada oficialmente. El capitán explicó hace poco que esperaría al final del Australian Open para definir si el jugador de Hamburgo se une al grupo. Zverev alcanzó las semifinales en el primer Grand Slam del año, lo cual genera incertidumbre sobre su estado físico para esta llave. Kohlmann optó por dejar un cupo abierto ante una posible incorporación de último minuto, pero todavía no existe un anuncio definitivo sobre su participación en Düsseldorf.

