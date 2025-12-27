Perú Deportes

Ignacio Buse reaparece con muletas en Barcelona: se confirma baja en Australian Open y su presencia en la Copa Davis queda en suspenso

La primera raqueta peruana no ha vuelto a emitir un comunicado oficial sobre su estado físico luego del anuncio de la interrupción de la pretemporada. Las imágenes compartidas desde Barcelona no auguran un futuro inmediato auspicioso

Guardar
Ignacio Buse camina por la
Ignacio Buse camina por la calles de Barcelona en muletas. Crédito: Instagram Gastón Acurio

Las alarmas permanecen encendidas. Ignacio Buse salió a pasear a las calles de Barcelona —ciudad donde radica— junto a su tío, el aclamado y disruptivo chef peruano Gastón Acurio. Las imágenes que compartió la figura gastronómica de su sobrino no dejan buenos sensaciones. ‘Nacho’ se desplaza con la ayuda de muletas y una bota ortopédica.

Levantando el sobrino lesionado”, publicó Gastón por medio de sus redes sociales. El ‘Colorado’, instalado en el 104° escaño del ranking ATP, aún no exhibe mayores luces acerca de la lesión que lo ha obligado a parar la pretemporada. Ostensiblemente, no podrá competir en este estado en Australia, que ya registra una baja y lo tendría en vilo por el retiro de tres deportistas más.

De momento, el diagnóstico es desconocido. Las certezas escasean, pero es lo único seguro en su futuro deportivo inmediato. No jugará el Open de Australia. Iba a competir desde la clasificación, pero con el acicate de ser uno de los cabezas de serie en la ‘qualy’ de Melbourne Park. Su rendimiento en la pista dura de Nueva York lo presentaba como una opción sólida para ingresar al ‘main draw’.

La presencia de Ignacio Buse
La presencia de Ignacio Buse en la Copa Davis peligra. Crédito: Instagram Gastón Acurio.

Por ahora, resta conocer qué problema físico aqueja a la raqueta peruana. A los 21 años, esta es la primera lesión de gravedad que deja fuera a ‘Nacho’ a puertas de una cita de fuste. En los últimos meses, experimentó un cuadro de desconfianza que se tradujo en su desempeño en las canchas. En Montevideo los pudo dejar atrás. Será vital que su equipo de trabajo no descuide el aspecto mental para no verse disminuido cuando regrese al 100 en lo físico.

¿Llegará a la serie ante Alemania por Copa Davis?

La lesión de Ignacio Buse preocupa al tenis peruano. El limeño apareció recientemente con una bota ortopédica y muletas. Él es la pieza clave del equipo tras su gran actuación ante Portugal. Su presencia es vital para que Perú compita en la élite mundial.

La serie contra Alemania por Copa Davis está programado para el 6 y 7 de febrero de 2026. La serie tendrá lugar en el Castello Düsseldorf. El equipo europeo cuenta con figuras de peso como Alexander Zverev y Jan-Lennard Struff. También destacan sus doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz. Es un reto mayúsculo en condiciones de visitante.

Perú enfrentará a Alemania en
Perú enfrentará a Alemania en los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. Crédito: Agencias

La recuperación del joven tenista es ahora una prioridad. Su baja sería un golpe duro para las aspiraciones nacionales. El equipo espera que supere pronto este contratiempo físico. Solo así podrá liderar la escuadra en territorio alemán.

Gonzalo Bueno debuta en Melbourne

La noticia positiva para el tenis nacional es la confirmación de Gonzalo Bueno en el cuadro de clasificación del Australian Open 2026. La segunda raqueta peruana, actualmente en el puesto 209 del ranking ATP, competirá en Melbourne por primera vez como profesional.

Si bien tuvo un paso destacado por el US Open 2022 en la categoría junior, este debut en el circuito mayor representa un salto cualitativo en su carrera.

Gonzalo Bueno le dio un
Gonzalo Bueno le dio un punto valioso a Perú en la última serie ante Portugal por Copa Davis.

El trujillano firmó un sólido 2025 que le permitió asegurar su cupo en la ‘qualy’ de Australia. A sus 21 años, el deportista alcanzó esta temporada su mejor ubicación histórica: el puesto 205 del mundo. Sus actuaciones en el primer y tercer Challenger de Lima resultaron fundamentales. En dichos torneos sumó los puntos valiosos necesarios para lograr el objetivo de viajar a Oceanía. Ahora, el joven tenista buscará superar las rondas previas para acceder al cuadro principal del primer Grand Slam del año.

Bueno conocerá a su rival en su estreno en las grandes citas del tenis el domingo 11 de enero, fecha en que se realizará el sorteo del cuadro de clasificación. La competencia iniciará al siguiente día.

Temas Relacionados

Ignacio BuseAustralian OpenCopa DavisTenis peruanoperu-deportes

Más Noticias

Víctor ‘Chino’ Rivera lamenta la escasez de entrenadores peruanos en la Liga 1: “Solo queda seguir preparándonos”

“Hay que seguir buscando las oportunidades y, cuando las tengamos, demostrar nuestra capacidad como lo hemos hecho cuando hemos clasificado a torneos internacionales”, expresó el reconocido estratega con paso reciente por U. San Martín

Víctor ‘Chino’ Rivera lamenta la

Universitario de Deportes asegura la continuidad de Horacio Calcaterra tras acordar su renovación hasta 2026

El santafesino de 36 años estará a disposición del estratega Javier Rabanal en el predio de Campo Mar. El mediocampista buscará ser un suplente de garantías, dejando atrás su mínimo aporte en la campaña del tricampeonato

Universitario de Deportes asegura la

Alan Cantero se quedará en Alianza Lima en el 2026: club peruano comprará su pase por un valor millonario

El club ‘blanquiazul’ vuelve a hacer uso de su billetera para retener al delantero argentino, que pertenecía a Godoy Cruz, de cara a la próxima temporada

Alan Cantero se quedará en

¿Universitario ganó los puntos en mesa tras error de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley? FPV validó su reclamo, pero se puede apelar

Infobae Perú se contactó con integrantes de la Federación Peruana de Vóley para conocer más detalles de la resolución que se hizo viral en redes sociales

¿Universitario ganó los puntos en

Alianza Lima tomó drástica medida luego que la FPV le otorgue los puntos a Universitario en Liga Peruana de Vóley

Las ‘blanquiazules’ no se quedaron con los brazos cruzados después de que se exponga la resolución sobre el caso polémico del último clásico

Alianza Lima tomó drástica medida
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Presentan tacha contra Rafael López

Presentan tacha contra Rafael López Aliaga para que quede fuera de las Elecciones 2026

JEE declara inadmisible la candidatura de Vladimir Cerrón y otorga 2 días a Perú Libre para corregir

Elecciones 2026: listas al Congreso incluyen investigados por corrupción, condenados y familiares de expresidentes

Tacna rechaza a Carlos Espá y Jorge Montoya: ciudadanos borran muros con pintas de propaganda electoral de SíCreo

Carlos Espá se pronuncia tras rechazo en el sur: “No le cerramos la puerta a nadie”, pese a rechazo por incorporación de Jorge Montoya

ENTRETENIMIENTO

Mariella Zanetti critica a Mónica

Mariella Zanetti critica a Mónica Cabrejos sin darse cuenta que estaba en una trasmisión en vivo por TikTok

Así fue el adiós de la TV de Cinescape: Bruno Pinasco y su equipo dieron conmovedor mensaje de despedida

María Pía Copello despide a su hijo Samuel en un viaje navideño inolvidable: “Ya no regresa con nosotros”

Cinescape se muda a YouTube: El emotivo video de Bruno Pinasco ilusiona a sus seguidores

Darinka Ramírez da detalles de quién es el padre de su segunda hija: “Me sorprende cada día”

DEPORTES

Universitario de Deportes asegura la

Universitario de Deportes asegura la continuidad de Horacio Calcaterra tras acordar su renovación hasta 2026

Alan Cantero se quedará en Alianza Lima en el 2026: club peruano comprará su pase por un valor millonario

Víctor ‘Chino’ Rivera lamenta la escasez de entrenadores peruanos en la Liga 1: “Solo queda seguir preparándonos”

¿Universitario ganó los puntos en mesa tras error de Alianza Lima en Liga Peruana de Vóley? FPV validó su reclamo, pero se puede apelar

Alianza Lima tomó drástica medida luego que la FPV le otorgue los puntos a Universitario en Liga Peruana de Vóley