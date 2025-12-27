Ignacio Buse reaparece con muletas en Barcelona: se confirma baja en Australian Open y su presencia en la Copa Davis queda en suspenso

Ignacio Buse camina por la calles de Barcelona en muletas. Crédito: Instagram Gastón Acurio

Las alarmas permanecen encendidas. Ignacio Buse salió a pasear a las calles de Barcelona —ciudad donde radica— junto a su tío, el aclamado y disruptivo chef peruano Gastón Acurio. Las imágenes que compartió la figura gastronómica de su sobrino no dejan buenos sensaciones. ‘Nacho’ se desplaza con la ayuda de muletas y una bota ortopédica.

“Levantando el sobrino lesionado”, publicó Gastón por medio de sus redes sociales. El ‘Colorado’, instalado en el 104° escaño del ranking ATP, aún no exhibe mayores luces acerca de la lesión que lo ha obligado a parar la pretemporada. Ostensiblemente, no podrá competir en este estado en Australia, que ya registra una baja y lo tendría en vilo por el retiro de tres deportistas más.

De momento, el diagnóstico es desconocido. Las certezas escasean, pero es lo único seguro en su futuro deportivo inmediato. No jugará el Open de Australia. Iba a competir desde la clasificación, pero con el acicate de ser uno de los cabezas de serie en la ‘qualy’ de Melbourne Park. Su rendimiento en la pista dura de Nueva York lo presentaba como una opción sólida para ingresar al ‘main draw’.

La presencia de Ignacio Buse en la Copa Davis peligra. Crédito: Instagram Gastón Acurio.

Por ahora, resta conocer qué problema físico aqueja a la raqueta peruana. A los 21 años, esta es la primera lesión de gravedad que deja fuera a ‘Nacho’ a puertas de una cita de fuste. En los últimos meses, experimentó un cuadro de desconfianza que se tradujo en su desempeño en las canchas. En Montevideo los pudo dejar atrás. Será vital que su equipo de trabajo no descuide el aspecto mental para no verse disminuido cuando regrese al 100 en lo físico.

¿Llegará a la serie ante Alemania por Copa Davis?

La lesión de Ignacio Buse preocupa al tenis peruano. El limeño apareció recientemente con una bota ortopédica y muletas. Él es la pieza clave del equipo tras su gran actuación ante Portugal. Su presencia es vital para que Perú compita en la élite mundial.

La serie contra Alemania por Copa Davis está programado para el 6 y 7 de febrero de 2026. La serie tendrá lugar en el Castello Düsseldorf. El equipo europeo cuenta con figuras de peso como Alexander Zverev y Jan-Lennard Struff. También destacan sus doblistas Kevin Krawietz y Tim Puetz. Es un reto mayúsculo en condiciones de visitante.

Perú enfrentará a Alemania en los Qualifiers 2026 de la Copa Davis. Crédito: Agencias

La recuperación del joven tenista es ahora una prioridad. Su baja sería un golpe duro para las aspiraciones nacionales. El equipo espera que supere pronto este contratiempo físico. Solo así podrá liderar la escuadra en territorio alemán.

Gonzalo Bueno debuta en Melbourne

La noticia positiva para el tenis nacional es la confirmación de Gonzalo Bueno en el cuadro de clasificación del Australian Open 2026. La segunda raqueta peruana, actualmente en el puesto 209 del ranking ATP, competirá en Melbourne por primera vez como profesional.

Si bien tuvo un paso destacado por el US Open 2022 en la categoría junior, este debut en el circuito mayor representa un salto cualitativo en su carrera.

Gonzalo Bueno le dio un punto valioso a Perú en la última serie ante Portugal por Copa Davis.

El trujillano firmó un sólido 2025 que le permitió asegurar su cupo en la ‘qualy’ de Australia. A sus 21 años, el deportista alcanzó esta temporada su mejor ubicación histórica: el puesto 205 del mundo. Sus actuaciones en el primer y tercer Challenger de Lima resultaron fundamentales. En dichos torneos sumó los puntos valiosos necesarios para lograr el objetivo de viajar a Oceanía. Ahora, el joven tenista buscará superar las rondas previas para acceder al cuadro principal del primer Grand Slam del año.

Bueno conocerá a su rival en su estreno en las grandes citas del tenis el domingo 11 de enero, fecha en que se realizará el sorteo del cuadro de clasificación. La competencia iniciará al siguiente día.