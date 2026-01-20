Perú Deportes

Gonzalo Bueno inicia su camino en el Challenger de Itajaí con un triunfo tras la ’qualy’ del Australian Open

El tenista peruano superó en tres exigentes sets al brasileño Mateus Alves para remontar y sacar boleto a la próxima ronda: rival aún por definir

Gonzalo Bueno sacó boleto a los octavos de final del Challenger 75 de Itajaí. Crédito: Instagram Gonzalo Bueno.

Gonzalo Bueno demostró una vez más de qué pasta está hecho. El trujillano de 21 años no cayó en la desesperación de haber cedido el primer parcial ante el local Mateus Alves. Con templanza y determinación, se repuso y sacó a flote su capacidad para reponerse y remontar en dos horas y media para instalarse en los octavos de final del Challenger 75 de Itajaí.

Por cuestiones mínimas, el brasileño Alves se llevó al bolsillo la primera manga. ’Gonza’ respondió con solvencia para doblegar al de São Paulo con un doble 6-2 formidable. Sobre la tierra batida del Itamirim Clube de Campo, Bueno se estrenó con victoria en el torneo. Triunfo consagratorio luego de un positivo paso por Melbourne Park.

De momento, El Itajaí Open se presenta como una oportunidad para que acceda por primera vez al Top 200 del ranking ATP. Unas hipotéticas semifinales le darían grandes posibilidades de lograrlo. En su próximo duelo, se medirá ante un jugador proveniente de la clasificación: Guido Justo o Juan Torres, ambos argentinos.

Gonzalo Bueno se despidió del Australian Open en la segunda ronda de la 'qualy'. Crédito: Instagram

Conviene destacar que Bueno también rendirá esta jornada su encuentro en la categoría de dobles. El peruano comparte dupla con el paraguayo Daniel Vallejo. En su debut, medirán fuerzas ante los hermanos bolivianos Hugo y Murkel Dellien.

Saldo positivo en Australia

El paso de Gonzalo Bueno por la clasificación del Australian Open deja un balance lleno de optimismo para el tenis peruano. En su primer Grand Slam, el joven trujillano demostró que puede competir al más alto nivel fuera de la arcilla.

La segunda raqueta peruana salió airosa ante el georgiano Nikoloz Basilashvili, tercer preclasificado de la fase previa y ex número 16 del mundo. Bueno se impuso con autoridad en dos sets y mostró una adaptación asombrosa a la pista dura de Melbourne.

El trujillano no pudo imponerse en la segunda ronda de la 'qualy' y se despidió del Australian Open 2026.

Aunque se despidió en la segunda ronda tras caer frente al experimentado francés Pierre-Hugues Herbert, la sensación final es de puro crecimiento. Bueno exhibió madurez táctica y una gran mentalidad frente a rivales con mucho recorrido en el circuito ATP.

Solo un peruano en competencia

Gonzalo Bueno asume la responsabilidad de ser el único representante peruano en el Challenger 75 de Itajaí. Su permanencia en el cuadro principal contrasta con la suerte de sus connacionales en tierras brasileñas.

Juan Pablo Varillas sufrió una prematura eliminación en la primera ronda tras caer frente al italiano Franco Agamenone en dos sets. Por su parte, Arklon Huertas del Pino no logró superar la fase previa del torneo. El mayor de los hermanos Huertas del Pino quedó fuera de la competencia en el último partido de la clasificación ante el argentino Guido Justo.

Juan Pablo Varillas clasificó a la semifinal del Challenger de Buenos Aires: rival de su próximo partido.

Perú vs Alemania, duelo por Copa Davis

La ciudad de Düsseldorf recibirá los días 6 y 7 de febrero el trascendental choque entre Perú y Alemania por la Copa Davis 2026. El capitán peruano, Luis Horna, ratificó a Juan Pablo Varillas como líder de una delegación que viaja con la ilusión de dar el golpe en territorio europeo. El equipo ’blanquirrojo’ mantiene su base sólida con la inclusión de Ignacio Buse, Gonzalo Bueno y Arklon Huertas del Pino, quienes llegan con rodaje competitivo en el circuito profesional.

Por su parte, el conjunto local oficializó a Jan-Lennard Struff y Yannick Hanfmann para los duelos individuales. La potencia germana se extiende al dobles, donde Kevin Krawietz y Tim Pütz aparecen como una dupla de alto nivel mundial. La gran incógnita de la serie recae en Alexander Zverev. El capitán Michael Kohlmann reservó un cupo adicional para el número tres del ranking ATP, supeditando su llamado final a la recuperación física del tenista tras su exigente paso por el Abierto de Australia.

