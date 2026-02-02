Felipe Chávez comparte sus sensaciones de su traslado al Colonia de la Bundesliga: “Decidí dar el siguiente paso en mi carrera”

Felipe Chávez se une bajo la fórmula de cesión al FC Köln. - Crédito: Difusión

El FC Köln le ha abierto las puertas de par en par a Felipe Chávez, de 18 años, para que dé inicio a una carrera regular en la Bundesliga. Aunque era un proyecto interesante, con enorme valoración, en el FC Bayern, su presencia era residual por la increíble competencia en el mediocampo.

A fin de no frustrar el crecimiento de ‘Pippo’, las autoridades ‘muniquesas’ trabajaron a contrarreloj, en el último día del mercado de transferencias de invierno en Europa, para encontrarle un destino interesante en la máxima categoría de Alemania. En esas, apareció el club del Rin-Ruhr dispuesto a recibirlo bajo las condiciones que sean necesarias.

De tal manera que los flecos entre el Bayern Múnich y el FC Köln se cerraron de la siguiente manera: préstamo hasta la conclusión de la temporada 2025/26 de la Bundesliga con opción de compra y una cláusula de recompra desde Baviera en caso Felipe Chávez descollase con el avance del tiempo.

Con el tema resuelto, el internacional con la selección peruana fue presentado como refuerzo ‘effzeh’ con un didáctico corto audiovisual en el que se resalta su condición de talento ‘bávaro’ con una edad precoz. Lo que seguirá, ahora, es que redoble esfuerzos para ser un candidato inamovible en la estructura del técnico Lukas Kwasniok.

“Quiero ayudar”

Felipe Chávez no quiere ser ave de paso. Anhela, como el que más, asentarse muy pronto al FC Köln con el firme propósito de contribuir en el alza sustancial en la clasificación de la Bundesliga. La meta, claro está, es alcanzar un cupo internacional para el curso venidero.

En sus primeras declaraciones ofrecidas al área de prensa de ‘die geißböcke’, ‘Pippo’ ha reconocido que “decidí dar el siguiente paso en mi carrera" al tiempo que desea cumplir con las intenciones principales de su nuevo club en el reciente periodo en Alemania.

“Estoy deseando asumir mi nuevo cargo en el Colonia. Decidí dar el siguiente paso en mi carrera. Pero, por supuesto, también quiero ayudar al equipo a alcanzar los objetivos y alcanzar el máximo éxito posible”, sostuvo.

Por su lado, Thomas Kessler, el director general del FC Koln aseguró el fin detrás de la incorporación de Felipe Chávez: “El objetivo es llevarlo gradualmente a la Bundesliga y sentar las bases para consolidarse allí”.

Y añadió: “Estamos encantados de haber convencido a Felipe con nuestras perspectivas deportivas. Aporta un perfil muy interesante, ha recibido una excelente formación en el FC Bayern y posee un gran potencial futbolístico”.