André Carrillo suma un nuevo título a sus vitrinas: se proclamó campeón de la Supercopa de Brasil con Corinthians

André Carrillo totaliza tres títulos con Corinthians. - Crédito: William Oliveira

André Carrillo no deja de acumular títulos en sus relucientes e históricas vitrinas. Iniciando el 2026 ha cosechado un nuevo éxito con el Corinthians al conseguir la Supercopa de Brasil, tras dejar en el camino al Flamengo, en el estadio Mané Garrincha, en la localidad de Brasilia.

No fue una presentación sencilla para el ‘timao’, que desde el primer instante se vio superado por un oponente veloz y voraz. Gonzalo Plata, Erick Pulgar, Pedro y Jorge Carrascal contaron con oportunidades claras de gol que no llegaron a sumar en el score por cuestiones de infortunio y por la atención del portero Hugo Souza.

Gabriel Paulista, a todo pulmón en la apertura del score frente a Flamengo. - Crédito: Difusión

Parecía que era cuestión de tiempo para que Flamengo asestara el primer golpe de la tarde, pero Corinthians aprovechó su primera oportunidad y se puso adelante en el tablero electrónico con un gol de Gabriel Paulista tras una correcta intervención de Gustavo Henrique al saque de falta cobrado por Mateuzinho.

A partir de entonces, André Carrillo y compañía ganaron entera convicción hasta el punto de reducir al mínimo los ataques de un ‘mengao’ desconcertado y desvirtuado. De no ser por el guardameta Agustín Rossi, la diferencia hubiera sido mayor al cierre de la primera etapa.

El club paulista comienza el 2026 ganando un título. | VIDEO: O' Globo

Iniciando la segunda parte, el Flamengo continuó con el mismo libreto, dándole a la tecla con un ataque constante e intercambiando pases a velocidad que dejaban inactivos a los futbolistas del bloque ‘paulista’. Sin embargo, nuevamente se hizo presente la falta de fortuna, la misma que tampoco pudo romper el recién llegado Lucas Paquetá.

El Corinthians aplicó un ejercicio de supervivencia, no sin algunas chances, hasta antes del silbatazo final. Fue en ese lapso que llegó la diana definitiva a partir de una obra magistral de Yuri Alberto luego de un servicio del joven Kaio César, quien entró de cambio por Memphis Depay.

André Carrillo fue inamovible en el armado de Corinthians en la final de la Supercopa de Brasil. - Crédito: Theo Daolio