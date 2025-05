Jefferson Farfán se refirió al hinchaje de André Carrillo con irónico comentario: “Por ‘candela’ es capaz de decir que es de PSV”

La 'Foquita' se pronunció por las palabras de la 'Culebra' acerca del equipo que sigue. (Video: Fútbol Como Cancha)

Cada vez que André Carrillo habla, siempre suelta algún comentario polémico y/o que genera repercusión. De hecho, todo empezó cuando, en ‘Enfocados’, bromeó que le dijo a Ricardo Gareca que consiga su extremo en Sport Huancayo o Ayacucho FC en caso se fuera a Arabia Saudita. La última está relacionada a su hinchaje, donde dejó en claro que sigue a Al Hilal y no descartó a Universitario de Deportes. En ese sentido, Jefferson Farfán lanzó irónico comentario al respecto.

"Ya conocemos a Carrillo (risas). Por ‘candela’ es capaz de decir que es hincha de PSV (risas)“, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP.

De la misma manera, aseguró que la ‘Culebra’ es hincha de Alianza Lima, y que coincide con los colores del club árabe. “Dentro de su corazón es aliancista. Simplemente le agarró cariño al equipo donde estuvo muchos años y, aparte, es azul y blanco como Alianza”, señaló.

Para Jefferson Farfán, las declaraciones del volante de Corinthians no menospreciaron al club ‘blanquiazul’, sino que por el largo tiempo que estuvo en Al Hilal le guardó un afecto.

“No creo que lo haya dicho con la intención de no decir que es hincha de Alianza, simplemente que también le agarró cariño a Al Hilal y chévere, no hay ningún problema. Pero sabe que empezó en Alianza”, precisó.

André Carrillo militó seis temporadas en Al Hilal de Arabia Saudita. - créditos: Al Hilal

André Carrillo y su etapa en Al Hilal

André Carrillo tuvo una destacada trayectoria en el Al Hilal de Arabia Saudita entre 2018 y 2023. En ese tiempo, disputó 183 partidos, anotando 28 goles y brindando 32 asistencias. Su participación fue clave en competiciones internacionales, destacando en la final de la Liga de Campeones de la AFC 2019, donde anotó en la ida y asistió en la vuelta, contribuyendo al título continental del club.

En cuanto a su palmarés con el ‘líder’, el peruano conquistó 10 títulos: dos Ligas de Campeones de la AFC (2019 y 2021), dos Ligas Profesionales Saudíes (2019-20 y 2020-21), una Copa del Rey de Campeones (2019-20), dos Supercopas de Arabia Saudita (2018 y 2021) y una Supercopa Lusail. Este exitoso ciclo lo consolidó como uno de los futbolistas peruanos más laureados en el extranjero.

La 'Culebra' dejó el 'Líder' con el que logró siete títulos. (Video: Al Hilal)

Ahora, Jefferson Farfán espera que André Carrillo pueda volver a Alianza Lima. “Dios quiera. A mí me encantaría. Se lo merece por todo lo que ha conseguido como futbolista y por lo que es como persona también”, acotó.

André Carrillo no descartó jugar por Universitario

Como se mencionó líneas arriba, el futbolista de 33 años había dado una entrevista para ‘La Fe de Cuto’, en donde fue consultado si es que Alianza Lima era el equipo de sus amores, a lo que sorprendió con su respuesta, dejando la puerta abierta a Universitario.

“El equipo de mis amores es Al Hilal. No voy a ocasionar ninguna polémica. No puedo decir Alianza Lima, porque después la puerta de los ‘cremas’ está abierta más tarde, uno nunca sabe. A Arabia capaz no vuelva. A Perú voy a volver", indicó.

La 'Culebra' prefirió mantenerse al margen de una declaración que podría limitar sus posibilidades a futuro cuando vuelva al fútbol peruano. (Video: La Fe del Cuto)

Jefferson Farfán sobre su partido de despedida

En la misma entrevista, Jefferson Farfán admitió que le propusieron hacer su partido de despedida en varias ocasiones, pero lo ha tenido que posponer. “Lo he tenido en la cabeza y lo he conversado con mi equipo de trabajo. Yo feliz de hacerlo pero he estado con mil cosas. No tengo una fecha especial, que se dé en el momento que tenga que darse. En tres oportunidades me lo propusieron y estoy esperando”, dijo en primera instancia.

Asimismo, se animó a dar la lista de jugadores peruanos y extranjeros que invitaría a este compromiso: Pedro Gallese, Óscar Ibáñez, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Miguel Trauco, Alberto Rodríguez, Yoshimar Yotún, Pedro Aquino, Renato Tapia, Christian Cueva, André Carrillo, Cristian Benavente, Paolo Guerrero, Wilmer Aguirre, Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Roberto Guizasola, Klaas Jan Huntelaar, Jermaine Jones, Raúl González, Manuel Neuer, Rafinha, Kevin Kuranyi, Jurado, Aurelio Gomes, Philippe Cocu, ‘Juanfer’ Quintero e Ivan Rakitic.