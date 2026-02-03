Alianza Lima sufrió dos bajas sensibles a un día del duelo ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026.

A un día de su partido de ida ante 2 de Mayo, Alianza Lima recibió una mala noticia. Dos de sus refuerzos de esta temporada sufrieron lesiones ante Sport Huancayo y no podrán afrontar el duelo por la primera fase de la Copa Libertadores 2026, programado para este miércoles 4 de febrero.

Se tratan del defensor Luis Advíncula y el delantero Luis Ramos. La baja del ‘Rayo’ es más preocupante, debido a que es titular habitual en la oncena de Pablo Guede, por lo que el técnico argentino se verá obligado a alinear a un suplente desde el arranque en el estadio Río Parapití.

"El Club Alianza Lima informa a sus hinchas y a la opinión pública lo siguiente: Luego del partido frente a Sport Huancayo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga1 2026, Luis Advíncula y Luis Ramos presentaron algunas molestias“, se puede leer en los primeros párrafos del parte médico.

Posteriormente, el ‘equipo del pueblo’ explicó el caso de cada uno. Por el lado de ‘Lucho’, manifestó lo siguiente: “Luis Advíncula presenta un diagnóstico de sacroileítis”. Mientras que del delantero, informó esto que “tiene una distensión del recto femoral izquierdo”.

Los diágnosticos publicados se realizaron luego de realizar los exámenes médicos correspondientes. Además, la institución de La Victoria comunicó que los dos futbolistas ya comenzaron sus procesos de recuperación. “Bajo la mirada del departamento médico, ambos jugadores ya iniciaron los trabajos de fisioterapia. El club brindará información sobre su evolución”.

Este parte médico confirmó que Luis Advíncula y Luis Ramos no viajarán a Paraguay con la delegación de Alianza Lima para afrontar el compromiso de ida ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores. Ambos permanecerán en el Perú tratando de ganar tiempo en su recuperación para estar de vuelta en los campos de juego cuanto antes.

Los reemplazos de Advíncula y Ramos

En el caso de Luis Advíncula, hay dos nombres que podrían tomar su lugar en el duelo copero. El primero es D’Alessandro Montenegro, el jugador procedente de ADT, ya sumó minutos en la presente temporada, pero en la banda izquierda. Su polifuncionalidad le permitiría alinear por derecha sin problema alguno.

El otro es Marco Huamán, que tiene mayor experiencia y conoce esa zona del campo a la perfección. El futbolista de 23 años fue cedido a préstamo a Cienciano el año pasado, sin embargo, el club ‘íntimo’ forzó su regreso, pagando una cláusula a raíz de la sanción contra Miguel Trauco.

Aunque no pudo actuar en el debut de Alianza en la Liga 1, Huamán llega con rodaje, ya que estuvo haciendo la pretemporada con el ‘papá’, donde sostuvo algunos partidos amistosos e incluso marcó un gol. El exSport Huancayo se perfila como principal candidato para arrancar contra 2 de Mayo.

En cuanto a Luis Ramos, el atacante no es titular, pero representaba una pieza de recambio importante para Pablo Guede. En ese sentido, Federico Girotti y el mismo Alan Cantero, que anotó un golazo de tiro libre ante Huancayo, se sitúan como las principales opciones en caso el técnico argentino requiere un cambio en ofensiva.

Alianza Lima vs 2 de Mayo: programación del partido de ida

El duelo de ida entre Alianza Lima y 2 de Mayo, correspondiente a la Fase 1 de la Copa Libertadores 2026, se disputará este miércoles 4 de febrero. El encuentro comenzará a las 19:30 horas en Perú y tendrá como escenario el estadio Río Parapití. La transmisión irá por ESPN.