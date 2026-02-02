Sergio Peña dejaría Alianza Lima tras recibir oferta de equipo de Segunda División de Turquía: un nuevo reto lejos del escándalo

Sergio Peña dejaría Alianza Lima tras recibir oferta de equipo de la Segunda División de Turquía - Crédito: Clubes.

Sergio Peña, mediocampista peruano, estaría próximo a abandonar Alianza Lima para reincorporarse al fútbol europeo. El periodista turco Reşat Can Özbudak reveló el lunes 2 de febrero que Sakaryaspor, club de la Segunda División de Turquía, realizó una propuesta formal para fichar al jugador, quien, según la misma fuente, ya habría aceptado la oferta.

Este posible traspaso implica un retorno rápido de Peña al continente europeo, apenas siete meses después de su breve experiencia con el PAOK de Grecia. El peruano había llegado a Alianza Lima con la intención de conseguir el título nacional y firmó contrato hasta finales de 2027, pero la situación dio un giro inesperado. Durante su carrera, Peña vistió las camisetas del Malmö de Suecia, el FC Emmen de Países Bajos, el Tondela de Portugal y el Granada de España, acumulando experiencia en diversos torneos europeos y sumando minutos en equipos de primer nivel.

El contexto de esta transferencia resulta complejo. La salida del futbolista ocurre en medio de un escándalo por abuso sexual, tras la denuncia de una joven argentina en Uruguay. Peña figura como uno de los tres involucrados en el caso y, aunque afirmó no haber participado directamente en los hechos, Alianza Lima decidió separarlo del plantel de manera indefinida debido a una falta grave de disciplina. Según información del periodista Paul Pérez, el club envió una carta de pre-aviso de despido tanto a Peña como a los otros dos implicados, otorgándoles plazo hasta este lunes 2 de febrero para presentar sus descargos sobre lo ocurrido durante la concentración en Montevideo, donde el club disputaba la Serie Río de La Plata 2026.

Estas circunstancias han precipitado el final anticipado de la aventura de Peña en el fútbol peruano, truncando su objetivo de obtener el campeonato nacional y dejar huella en Alianza Lima. La gestión del club ante el escándalo busca preservar la disciplina interna y su imagen institucional, factores que han influido en la inminente salida del mediocampista.

Sakaryaspor, un equipo con historia limitada en Turquía

Sakaryaspor, fundado en 1965 en la ciudad de Sakarya tras la fusión de los equipos Yıldırımspor, Idmanyurdu, Güneşspor y Ada Gençlik, posee un recorrido modesto en el fútbol turco. Ha participado en ocho ocasiones en la Superliga de Turquía, aunque nunca consiguió el título. Su mayor logro nacional fue conquistar la Copa de Turquía en la única final que disputó y jugar una Supercopa, en la que cayó ante el histórico Galatasaray SK.

En el ámbito internacional, el club disputó la Recopa de Europa de 1988/89, siendo eliminado en la segunda ronda por el Eintracht Fráncfort de Alemania. Actualmente, Sakaryaspor atraviesa una temporada complicada: tras 23 jornadas, acumula solo 23 puntos y se ubica en los últimos lugares de la tabla de ascenso, lejos de las 46 unidades que ostenta el líder, Amed SK. El panorama deportivo para Peña, en caso de concretarse la transferencia, aparece lleno de desafíos deportivos y personales.

Un futuro incierto para el volante peruano

La posible llegada de Sergio Peña a la Segunda División de Turquía representa un nuevo capítulo en su carrera. El entorno extradeportivo ha condicionado su salida de Alianza Lima, club con el que tenía contrato vigente y donde esperaba consolidar su liderazgo. Ahora, la opción de continuar en Europa se abre en medio de un contexto adverso, tanto en lo futbolístico como en lo personal.

Peña deberá afrontar los retos de una liga menos mediática, integrarse a un plantel que lucha por salir de la parte baja de la clasificación y, al mismo tiempo, superar el impacto del caso judicial en su imagen pública. La operación permite a Sakaryaspor reforzar su plantilla con un jugador de experiencia internacional y da al volante la oportunidad de relanzar su carrera en el fútbol europeo, aunque en un entorno exigente y bajo la presión de los recientes acontecimientos.

La decisión final se definirá en los próximos días, mientras el club peruano evalúa los descargos presentados por los involucrados y el club turco aguarda la resolución para cerrar el fichaje. El futuro inmediato de Sergio Peña, marcado por la incertidumbre, dependerá del desenlace administrativo y judicial de una historia que ha conmocionado al fútbol peruano.