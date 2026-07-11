“No me cuesta definir una titular”: DT de selección peruana Sub 17 de vóley destaca el aporte de cada convocada al plantel

Marcello Bencardino, DT de la selección peruana de vóley Sub 17, explicó que cada deportista citada cumple un papel fundamental en el equipo pese a no iniciar las acciones. Crédito: Andina.

La selección peruana de vóley Sub 17 continúa afinando detalles para afrontar el Mundial de la categoría, que comenzará el próximo mes, y las sensaciones son positivas luego de los dos triunfos obtenidos frente a Chile en la Copa del Pacífico. Más allá de los resultados, el entrenador Marcello Bencardino destacó el crecimiento colectivo del equipo y dejó en claro que el grupo será la principal fortaleza de la ‘bicolor’ en el certamen internacional.

El estratega brasileño explicó que la conformación del equipo no gira alrededor de una alineación fija y que todas las jugadoras tienen un rol importante dentro del plantel. Para Bencardino, la edad no determina quién debe iniciar los partidos y cada voleibolista aporta características distintas que pueden resultar decisivas según el contexto del encuentro.

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“En realidad, la edad no define quién es titular. Yo empiezo con seis, pero todas son importantes para mí”, señaló el técnico en diálogo con ‘Dosis de voleibol’. Bencardino también explicó que algunas deportistas poseen un perfil ideal para ingresar desde el banco y cambiar el desarrollo del partido, mientras que otras necesitan iniciar el encuentro para rendir al máximo.

La selección peruana logró imponerse en el 'tie-break' y se quedó con el trofeo en Arica. (Video: Latina)

El entrenador considera que ese equilibrio será determinante durante la Copa del Mundo. Con un calendario exigente, que contempla varios partidos en pocos días, la gestión física y, sobre todo, emocional del plantel será un aspecto clave para competir al más alto nivel.

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“Necesitamos de todas, porque es un tema muy desgastante. No es una cuestión física, es emocional y mental”, sostuvo Bencardino, dejando en claro que el desgaste psicológico será tan importante como el deportivo durante el campeonato.

Por esa razón, el seleccionador trabaja para que las 14 jugadoras convocadas estén preparadas para asumir protagonismo cuando el equipo lo necesite. Desde su perspectiva, el concepto tradicional de una titular indiscutible pierde fuerza en categorías formativas, donde la rotación y la capacidad de respuesta de todo el grupo pueden marcar la diferencia.

La selección peruana sub 17 de vóley celebrando un punto en la Copa Panamericana de Vóley 2026. Crédito: FPV

“Las 14 que pueden ir al campeonato tienen que estar listas para jugar. Por eso no me cuesta definir una titular. Sé que un día vamos a empezar con una y otro día podemos empezar con otra. La titularidad, particularmente a esta edad, no existe en ninguna posición”, explicó.

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La reacción del equipo en el segundo juego ante Chile

Uno de los principales aprendizajes que dejó la Copa del Pacífico llegó precisamente en el segundo enfrentamiento frente a Chile, disputado en Arica.

Perú dominó con claridad los dos primeros sets y parecía encaminado hacia una victoria cómoda. Sin embargo, el equipo perdió intensidad, permitió la reacción del conjunto local y terminó viendo cómo las chilenas igualaban el marcador para forzar un quinto parcial.

Lejos de quedarse con el resultado, Bencardino analizó lo sucedido con autocrítica y valoró la capacidad de reacción de sus dirigidas. Según explicó, el problema no estuvo en el crecimiento del rival, sino en la desconcentración de su propio equipo.

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Marcello Bencardino explicó su metodología de trabajo con la selección peruana de vóley Sub 17. Crédito: YouTube Dosis de Voleibol

“En el tercer set fuimos perdiendo el foco y disminuyendo el ímpetu. En el cuarto set terminamos bajando tanto que en el intervalo entre el cuarto y el quinto ya lo habíamos dicho todo. Ya no teníamos nada más que decir”, recordó.

El técnico resaltó que las jugadoras comprendieron rápidamente el momento que atravesaban y supieron recuperar la intensidad para quedarse con el triunfo en un quinto set muy disputado.

“Este es el gran valor de este grupo. Entendió rápido y tuvo fuerza para superar una situación que no fue responsabilidad del adversario, sino nuestra”, afirmó.

Aunque reconoció que el desenlace pudo haber sido diferente por la paridad del último parcial, Bencardino destacó que el equipo encontró respuestas en un momento de máxima presión, un aspecto que considera fundamental de cara al Mundial que tendrá lugar en Chile del 6 al 16 de agosto.

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