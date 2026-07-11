Talara: policías ubican pozo subterráneo ilegal con 130 barriles de crudo

Un hombre fue detenido durante las diligencias y permanece bajo investigación por su presunta vinculación con esta actividad ilegal (Créditos: Latina)

Un operativo de inteligencia ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió descubrir un presunto centro clandestino de almacenamiento y extracción ilegal de hidrocarburos en una zona apartada de Talara, en la región Piura. La intervención culminó con el decomiso de derivados del petróleo valorizados en más de S/47.000, el hallazgo de un pozo subterráneo con 130 barriles de crudo y la detención de un sospechoso, mientras el Ministerio Público participa en las diligencias para establecer la magnitud de la actividad ilícita.

La acción se desarrolló luego de que los agentes recibieran información de inteligencia sobre un posible punto de acopio de combustible de procedencia irregular. A partir de esos datos, el personal policial organizó el despliegue hacia la zona señalada para verificar la denuncia y ejecutar las acciones correspondientes. Con ese trabajo previo, un equipo se desplazó hasta el sector La Campana, en Talara Alta, donde localizó decenas de costales que contenían petróleo crudo, gasolina y otros productos derivados, de acuerdo con información de Latina Noticias.

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Durante la inspección, los efectivos encontraron 65 sacos de polietileno con hidrocarburos, cuyo valor comercial supera los S/12.000. De acuerdo con las primeras investigaciones, todo ese material habría sido obtenido de forma ilegal, por lo que fue incautado como parte de las pesquisas iniciadas por las autoridades.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan si el hallazgo forma parte de una organización dedicada a la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Un representante del personal policial explicó que el hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto entre el área de Inteligencia Regional de Carreteras de Piura y el destacamento de Marcavelica. Según precisó, en el lugar se encontró una caleta utilizada para almacenar crudo, sustancia que constituye la materia prima para la obtención del petróleo.

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Las acciones no concluyeron en ese primer punto. Los agentes ampliaron la intervención hacia el sector de la brea Negritos, donde identificaron un pozo subterráneo clandestino empleado para almacenar grandes cantidades del recurso. En esa estructura fueron encontrados 130 barriles de crudo, cuyo valor fue estimado en más de S/35.000.

Con ambos decomisos, el monto total de lo incautado supera los S/47.000. Las evidencias quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, mientras se realizan las pericias que permitirán determinar el origen del hidrocarburo y el destino que tendría esa mercancía.

PNP desarticula presunto centro clandestino de hidrocarburos y decomisa combustible valorizado en más de S/47.000 en Talara - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Durante el operativo también fue intervenido un hombre, quien quedó detenido para las investigaciones de ley. En imágenes registradas durante la acción policial se observa el momento en que un efectivo le solicita su documento nacional de identidad antes de continuar con las diligencias.

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La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para establecer si detrás del hallazgo existe una organización dedicada a la extracción y comercialización ilegal de derivados del petróleo o si participaron otras personas en la operación descubierta en Talara.

Las diligencias también buscan determinar el funcionamiento del pozo clandestino, identificar las posibles rutas utilizadas para el traslado del combustible almacenado y esclarecer la procedencia del crudo incautado. Con esa información, las autoridades esperan establecer las responsabilidades penales que correspondan por esta presunta actividad ilícita en la provincia piurana.