Perú

Talara: policías ubican pozo subterráneo ilegal con 130 barriles de crudo

El operativo permitió decomisar hidrocarburos valorizados en más de S/47.000, entre petróleo crudo, gasolina y otros derivados

Guardar
Google icon
Un hombre fue detenido durante las diligencias y permanece bajo investigación por su presunta vinculación con esta actividad ilegal (Créditos: Latina)

Un operativo de inteligencia ejecutado por la Policía Nacional del Perú (PNP) permitió descubrir un presunto centro clandestino de almacenamiento y extracción ilegal de hidrocarburos en una zona apartada de Talara, en la región Piura. La intervención culminó con el decomiso de derivados del petróleo valorizados en más de S/47.000, el hallazgo de un pozo subterráneo con 130 barriles de crudo y la detención de un sospechoso, mientras el Ministerio Público participa en las diligencias para establecer la magnitud de la actividad ilícita.

La acción se desarrolló luego de que los agentes recibieran información de inteligencia sobre un posible punto de acopio de combustible de procedencia irregular. A partir de esos datos, el personal policial organizó el despliegue hacia la zona señalada para verificar la denuncia y ejecutar las acciones correspondientes. Con ese trabajo previo, un equipo se desplazó hasta el sector La Campana, en Talara Alta, donde localizó decenas de costales que contenían petróleo crudo, gasolina y otros productos derivados, de acuerdo con información de Latina Noticias.

PUBLICIDAD

Durante la inspección, los efectivos encontraron 65 sacos de polietileno con hidrocarburos, cuyo valor comercial supera los S/12.000. De acuerdo con las primeras investigaciones, todo ese material habría sido obtenido de forma ilegal, por lo que fue incautado como parte de las pesquisas iniciadas por las autoridades.

La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan si el hallazgo forma parte de una organización dedicada a la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
La Policía Nacional y el Ministerio Público investigan si el hallazgo forma parte de una organización dedicada a la extracción y comercialización ilegal de hidrocarburos - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Un representante del personal policial explicó que el hallazgo fue posible gracias al trabajo conjunto entre el área de Inteligencia Regional de Carreteras de Piura y el destacamento de Marcavelica. Según precisó, en el lugar se encontró una caleta utilizada para almacenar crudo, sustancia que constituye la materia prima para la obtención del petróleo.

PUBLICIDAD

Las acciones no concluyeron en ese primer punto. Los agentes ampliaron la intervención hacia el sector de la brea Negritos, donde identificaron un pozo subterráneo clandestino empleado para almacenar grandes cantidades del recurso. En esa estructura fueron encontrados 130 barriles de crudo, cuyo valor fue estimado en más de S/35.000.

Con ambos decomisos, el monto total de lo incautado supera los S/47.000. Las evidencias quedaron bajo custodia de las autoridades competentes para las investigaciones correspondientes, mientras se realizan las pericias que permitirán determinar el origen del hidrocarburo y el destino que tendría esa mercancía.

PNP desarticula presunto centro clandestino de hidrocarburos y decomisa combustible valorizado en más de S/47.000 en Talara - Créditos: Captura de pantalla de Latina.
PNP desarticula presunto centro clandestino de hidrocarburos y decomisa combustible valorizado en más de S/47.000 en Talara - Créditos: Captura de pantalla de Latina.

Durante el operativo también fue intervenido un hombre, quien quedó detenido para las investigaciones de ley. En imágenes registradas durante la acción policial se observa el momento en que un efectivo le solicita su documento nacional de identidad antes de continuar con las diligencias.

La Policía Nacional y el Ministerio Público mantienen abiertas las investigaciones para establecer si detrás del hallazgo existe una organización dedicada a la extracción y comercialización ilegal de derivados del petróleo o si participaron otras personas en la operación descubierta en Talara.

Las diligencias también buscan determinar el funcionamiento del pozo clandestino, identificar las posibles rutas utilizadas para el traslado del combustible almacenado y esclarecer la procedencia del crudo incautado. Con esa información, las autoridades esperan establecer las responsabilidades penales que correspondan por esta presunta actividad ilícita en la provincia piurana.

Temas Relacionados

TalaraPiurapetróleoPNPperu-noticias

Más Noticias

No fue un asalto improvisado: el robo de lingotes en Surco apunta a la ruta del oro ilegal

Especialistas advierten que el ataque en El Derby no responde a un robo al paso. La ruta del cargamento, el uso de armas largas y la forma en que era trasladado el oro abren preguntas sobre una organización criminal con información previa y posibles conexiones con economías ilegales

No fue un asalto improvisado: el robo de lingotes en Surco apunta a la ruta del oro ilegal

“No me cuesta definir una titular”: DT de selección peruana Sub 17 de vóley destaca el aporte de cada convocada al plantel

Marcello Bencardino detalló que la edad no es un condicionante para definir la titularidad. “Necesitamos de todas, porque es un tema muy desgastante”, concedió

“No me cuesta definir una titular”: DT de selección peruana Sub 17 de vóley destaca el aporte de cada convocada al plantel

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

<p>El precio de las gasolinas se definen por una serie de factores tanto nacionales como internacionales </p>

Cómo ahorrar en combustible en Lima: estos son los grifos con los precios más bajos de gasolina y diésel

Así son los nuevos buses que conectarán Villa María del Triunfo con el Cercado de Lima

Los buses están preparados para integrar sistemas de recaudo digital, lo que permitirá implementar pagos con billeteras electrónicas y la tarjeta interoperable de la ATU

Así son los nuevos buses que conectarán Villa María del Triunfo con el Cercado de Lima

A qué hora juega Argentina vs Suiza HOY en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

En Kansas City, la ‘albiceleste’ se medirá ante el seleccionado europeo por un lugar entre los cuatro primeros de la Copa del Mundo. El ganador se medirá al vencedor de la serie entre Inglaterra y Noruega. Conoce los horarios

A qué hora juega Argentina vs Suiza HOY en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Tribunal Constitucional restablece la prohibición al Congreso de iniciativa de gastos

Tribunal Constitucional restablece la prohibición al Congreso de iniciativa de gastos

Pedro Castillo exige su liberación por informe de expertos de la ONU, pese a estar condenado por el golpe de Estado

José María Balcázar dice que gabinete de Keiko Fujimori no sería de ancha base: “Gobernará con sus propios militantes”

Marco Vinelli, jefe de transferencia de Keiko Fujimori, pide al Gobierno de Balcázar que deje de hacer nuevas designaciones

Cesan a Amado Enco del cargo de procurador de la Contraloría por “pérdida de confianza”, pese a que ganó concurso público

ENTRETENIMIENTO

Mario León, Armandito de ‘Mil oficios’, busca mudarse tras ataque de vecino: “Yo tengo que irme, pero no tengo los medios”

Mario León, Armandito de ‘Mil oficios’, busca mudarse tras ataque de vecino: “Yo tengo que irme, pero no tengo los medios”

Actor de ‘Mil oficios’ acusa a vecino de golpearlo por presunta homofobia: “Me están amenazando de muerte”

Camilo sorprende al cantar “El humo del cigarrillo” de Armonía 10 en un programa argentino

‘La Tigresa del Oriente’ dedica insólito video a Erling Haaland y se vuelve viral: “Es de otro planeta”

Bryant Myers llega a Lima: fecha y venta de entradas para el concierto del pionero del trap latino

DEPORTES

“No me cuesta definir una titular”: DT de selección peruana Sub 17 de vóley destaca el aporte de cada convocada al plantel

“No me cuesta definir una titular”: DT de selección peruana Sub 17 de vóley destaca el aporte de cada convocada al plantel

A qué hora juega Argentina vs Suiza HOY en Perú: partido por cuartos de final del Mundial 2026

Dónde ver Noruega vs Inglaterra HOY en Perú: canal tv online del partido por cuartos de final del Mundial 2026

Universitario vs Millonarios EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido amistoso en el Estadio Monumental 2026

Dónde ver Universitario vs Millonarios HOY: canal tv online del duelo amistoso en el Monumental 2026