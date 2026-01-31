Perú Deportes

Debut soñado de los peruanos: Golazo de Joao Grimaldo tras asistencia de Oliver Sonne en la goleada de Sparta Praga

El ‘Vikingo’ se proyectó por la banda derecha y dejó solo al canterano de Sporting Cristal. Su equipo terminó goleando 3-0 a Dukla en la Liga Checa

El sábado 31 de enero será un día muy recordado para dos peruanos. Joao Grimaldo y Oliver Sonne hicieron su debut oficial con Sparta Praga en la Primera División de República Checa. Como si fuera poco, ambos futbolistas de la selección nacional se asociaron para aumentar la cuenta de su equipo. El defensa asistió, mientras que el extremo anotó el gol.

Como si se tratase del destino, ambos jugadores peruanos ingresaron a la cancha al mismo tiempo durante el partido ante Dukla por la fecha 20 de la Liga Checa. Los dos compatriotas hicieron su debut en simultáneo cerca del final del encuentro, exactamente a los 82′, cuando su escuadra ganaba 2-0 con doblete de Lukáš Haraslín.

Siete minutos después, los ‘incaicos’ se vincularían para ampliar la ventaja y sentenciar la goleada en el Stadion Juliska. Sonne se proyectó por la banda derecha -como de costumbre- recibió un pase al espacio, corrió y, sin necesidad de controlar el balón, sacó un pase hacia el corazón del área.

El esférico transitó todo el ‘cajón grande’ y llegó a los pies de Grimaldo, quien estaba a la altura del segundo palo y sin marca, ya que el arquero quedó ubicado en el primer poste. El canterano de Sporting Cristal solo tuvo que empujarlo e ir a celebrar con sus demás compañeros.

Este gol fue el primero oficial de Joao Grimaldo con la camiseta de Sparta Praga, debido a que previamente marcó en un amistoso ante Legia de Polonia durante la pretemporada. Mientras que Sonne sí registró su primera colaboración con los colores del gigante de República Checa, ya que fue presentado hace algunos días.

Dupla que ilusiona

La asociación Joao Grimaldo-Oliver Sonne ilusiona a todos los peruanos. La selección nacional no atraviesa un buen momento luego de quedar penúltima en las Eliminatorias 2026 y no clasificar una vez más al Mundial. Por lo que necesita que sus jugadores levanten su nivel individual, con el objetivo de volver a conformar un gran grupo como camino a Rusia 2018.

