No fue un asalto improvisado: el robo de lingotes en Surco apunta a la ruta del oro ilegal

El ataque dejó dos agentes de seguridad heridos luego de que los asaltantes bloquearan el paso y dispararan contra los vehículos que trasladaban el mineral (Créditos: América TV)

Una mochila con lingotes de oro, una camioneta convencional y una banda armada en plena vía pública: el asalto ocurrido en Surco abrió una investigación que va más allá del robo de un cargamento de alto valor. Para especialistas, la forma en que se ejecutó el ataque plantea preguntas sobre el origen del mineral, la seguridad del traslado y las redes que mueven oro hacia circuitos comerciales con apariencia formal.

La escena ocurrida en la avenida El Derby difícilmente encaja con un robo común: armas de largo alcance, decenas de disparos, información precisa sobre la ruta y un objetivo específico. Los atacantes no buscaban cualquier vehículo. Iban detrás del oro.

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Todo ocurrió la mañana del jueves en Santiago de Surco, cuando una unidad blanca de placa BRJ-303 fue interceptada mientras trasladaba un cargamento de mineral hacia un almacén ubicado en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

La banda armada interceptó en la avenida El Derby una camioneta que llevaba lingotes de oro hacia un almacén cercano al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Dentro del vehículo viajaban el conductor, identificado como César Augusto Espinoza Hernández, de 46 años, y un copiloto cuya identidad aún es materia de investigación. Según la versión preliminar, los delincuentes abrieron fuego contra la unidad, hirieron al chofer y escaparon con una mochila que contenía el oro. La Policía Nacional también maneja como hipótesis que el acompañante habría sido secuestrado durante la huida.

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Más que la violencia del ataque, un detalle concentra la atención de los investigadores: la forma del traslado. Según las primeras versiones, el oro era movilizado en una mochila y en un vehículo convencional, una modalidad que especialistas consideran incompatible con los niveles de seguridad que suelen emplearse para bienes de alto valor.

La PNP investiga si el copiloto fue secuestrado durante la huida y busca establecer cómo los atacantes conocían la ruta, el horario y el contenido del cargamento de oro.

Una ruta urbana bajo sospecha

Para el analista en temas de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado Pedro Yaranga, el asalto ocurrido en Surco no solo revela la violencia de las bandas que operan en Lima, sino también el nivel de organización que existe alrededor del oro. “El reciente asalto en la avenida El Derby, donde una banda interceptó aparentemente cinco kilos de lingotes de oro en camino al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, evidencia la sofisticación de las mafias locales y la enorme liquidez que mueve este recurso”, sostuvo Yaranga.

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El especialista puso el foco en un dato clave: la forma en que era trasladado el mineral. Según indicó, el oro era transportado bajo modalidades vulnerables, como mochilas y autos particulares, una práctica que coloca bajo sospecha la procedencia del cargamento. “El oro era transportado bajo modalidades vulnerables, mochilas y en autos particulares. Este método pone en sospecha la procedencia delictiva del metal precioso”, señaló.

Un seguimiento milimétrico captado por cámaras de seguridad muestra cómo delincuentes ejecutaron un espectacular robo de oro en Santiago de Surco. Desde la salida del cargamento hasta la emboscada a balazos, el video expone la audacia de los criminales.

Para Yaranga, la ruta también abre interrogantes. El oro presuntamente habría salido de acopios u oficinas de fachada ubicadas en la avenida El Polo, en Surco. Desde allí, según su análisis, el cargamento se dirigía al almacén aduanero SAASA, en el Callao, para ingresar a una ruta de exportación formal.

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La hipótesis dibuja un circuito más amplio: mineral extraído en zonas donde operan economías ilegales, trasladado a Lima, procesado en lingotes y luego movido bajo una apariencia comercial. En esa cadena, la capital no aparece como un punto final, sino como una plataforma para acopiar, ordenar y sacar el oro hacia mercados internacionales.

De las zonas de extracción ilegal al circuito formal

Yaranga sostiene que la Policía especializada presume que el oro podría provenir de mafias dedicadas a la extracción ilegal en zonas como Madre de Dios, La Rinconada en Puno, Nazca o el sur medio. La clave está en que, al llegar a Lima como lingotes ya procesados, el mineral puede adquirir una apariencia de formalidad. “El cargamento de oro se dirigía al almacén aduanero SAASA en el Callao, para ser exportado legalmente. Al ser lingotes ya procesados, contaban con una aparente red corporativa de comercio”, afirmó.

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Ese punto es central para entender el caso. Si el oro ya estaba convertido en lingotes, la investigación no solo debe determinar quién ejecutó el robo, sino también quién lo acopió, quién lo procesó, quién coordinó su traslado y qué red podía colocarlo en una cadena de exportación.

El analista Pedro Yaranga expone sobre el impacto de la minería ilegal de oro en Perú, con una imagen de operaciones extractivas en una zona selvática, incluyendo una excavadora.

La modalidad descrita por Yaranga refuerza una sospecha mayor: el oro de origen ilegal o informal no siempre se mueve al margen del sistema. En algunos casos, puede intentar ingresar a circuitos formales mediante documentación, empresas de fachada, comercializadoras o rutas logísticas que le dan apariencia legal antes de salir del país.

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“No es un robo común”: la inteligencia detrás del asalto

El investigador especialista en seguridad Noam López coincide en que el ataque no puede leerse como un robo al paso. En entrevista con Exitosa, sostuvo que este tipo de asaltos responde a un delito de alta sofisticación, porque requiere información previa, seguimiento, coordinación y capacidad operativa. “No es un robo común. Este tipo de asaltos no corresponde solo a la oportunidad delictiva; requiere inteligencia previa por parte de las organizaciones criminales, seguimiento, coordinación y una buena capacidad operativa”, señaló López.

Para el especialista, el oro se ha convertido en un objetivo prioritario para el crimen organizado por tres razones: su alto valor, su bajo volumen y la dificultad para rastrear su procedencia cuando ingresa a cadenas ilegales o se mezcla con producción informal y legal.

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Esa característica vuelve especialmente atractivo el mineral para las organizaciones criminales. A diferencia de otros bienes robados, el oro puede ser trasladado en pequeñas cantidades, transformado, fundido, mezclado o reinsertado en circuitos comerciales donde la trazabilidad se vuelve más difícil.

Noam López explica por qué el oro se ha convertido en un objetivo predilecto para el crimen organizado: su alto valor, facilidad de transporte y difícil trazabilidad, lo que lo vincula estrechamente con economías ilegales como la minería ilegal y el lavado de activos. | Exitosa Noticias

El punto ciego, la ruta y la filtración de información

Uno de los puntos centrales de la investigación es cómo los atacantes conocían la ruta, el horario y el contenido del traslado. La PNP busca determinar si hubo filtración de información desde dentro de la cadena logística o si la banda realizó un seguimiento previo al cargamento.

Para López, ese nivel de precisión abre una pregunta clave: cómo sabían los delincuentes el recorrido, el momento del traslado y el punto donde podían ejecutar el ataque. No se trataría de una oportunidad improvisada, sino de una operación dirigida contra una carga específica. “No es un robo callejero, no es un asalto improvisado. Son robos de cargas de alto valor y emplean armas largas”, advirtió.

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La ubicación también es relevante. El ataque se produjo en un tramo donde, según la información preliminar, no había cámaras de videovigilancia municipal. Ante ello, agentes de la comisaría de Monterrico empezaron a recopilar imágenes de cámaras privadas y registros instalados en vías cercanas, como la avenida El Polo y los accesos al Jockey Club.

La investigación alcanza a la cadena del oro ilegal que conecta zonas como Madre de Dios, La Rinconada, Nazca y el sur medio con Lima y el circuito formal.

Armas largas, datos y crimen organizado

La escena del ataque dejó una señal de la capacidad de fuego de la banda. Peritos de Criminalística hallaron 27 casquillos de bala, correspondientes a armas de corto y largo alcance. Para López, el acceso a armas largas, municiones y otros recursos explica parte del avance de las organizaciones criminales en el país.

El especialista advirtió que estas redes ya no solo operan con violencia visible. También pueden acceder a información personal, datos financieros, ubicaciones y puntos GPS, elementos que permiten planificar ataques contra objetivos de alto valor.

Ese punto amplía el foco del caso. El robo no solo plantea preguntas sobre seguridad física, sino también sobre la protección de información dentro de las cadenas logísticas: quién sabía del traslado, quién tenía acceso a la ruta, qué personas conocían el horario y cómo esa información pudo llegar a manos de una banda armada.

El asalto en Surco abrió una investigación sobre el origen del oro, la seguridad del traslado y las redes que lo insertan en circuitos comerciales formales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

López también puso sobre la mesa otro problema: el mercado ilegal de armas. Según explicó, las organizaciones criminales acceden a armamento por contrabando, desvío de armas originalmente adquiridas de forma legal, robos a empresas de seguridad o instituciones públicas, así como redes de tráfico ilícito organizado.

El mercado internacional detrás del oro

El caso también vuelve a poner el foco sobre la cadena internacional del oro ilegal peruano. Pedro Yaranga sostiene que el Perú es el mayor exportador de oro ilegal de Sudamérica y concentra el 44% del comercio ilícito de la región.

Según el especialista, mercados como India, Emiratos Árabes Unidos y China tienen un rol relevante en la demanda global de este mineral. India, señaló, se ha consolidado como uno de los mayores compradores globales, con importaciones que pueden canalizarse mediante intermediarios y comercializadoras.

Sobre Emiratos Árabes Unidos, Yaranga advierte que Dubái opera como un centro global del comercio del oro, donde las redes criminales pueden aprovechar debilidades en la fiscalización de la procedencia original del mineral para introducirlo al mercado internacional.

El tráfico de oro ilegal en Perú se ilustra con el asalto en Surco, la ruta de traslado urbano y el 44% de participación del país en el comercio ilícito sudamericano hacia mercados internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de China, el especialista vincula la demanda a sus industrias tecnológicas y de joyería, que sostienen una absorción permanente de minerales de procedencia mixta o de redes de lavado a nivel global.

La precisión es importante: no se afirma que el cargamento robado en Surco tuviera como destino alguno de esos países. Lo que el caso expone es otra cosa: una economía donde el oro de origen opaco puede pasar por acopios, oficinas de fachada, comercializadoras y almacenes aduaneros antes de intentar insertarse en cadenas internacionales.

En ese circuito, Lima cumple un rol estratégico. El mineral puede llegar desde zonas de extracción ilegal, pasar por puntos de acopio urbano y luego buscar una salida formal si logra superar los controles documentarios y aduaneros.

Un robo que recuerda al caso de la Costa Verde

El asalto en Surco no aparece como un hecho aislado. El pasado 22 de marzo, presuntos integrantes de la organización criminal Los Injertos del Callao y Ventanilla protagonizaron un violento asalto en la subida de la Costa Verde, a la altura de San Miguel. Los delincuentes interceptaron a balazos dos vehículos que transportaban lingotes de oro.

En abril, la PNP y el Ministerio Público capturaron a ocho presuntos miembros de esta organización durante un megaoperativo que incluyó el allanamiento de 16 inmuebles en Lima y Callao. Los detenidos son investigados por presuntos delitos de sicariato, extorsión y asaltos a mano armada cometidos desde 2025.

El asalto se dió a la altura del distrito de Magdalena - @RogerAderly X

Sin embargo, el presunto cabecilla de la organización, Giancarlo Infante, alias ‘Cholo Jean’, logró escapar durante la intervención y permanece prófugo. Como parte del operativo, las autoridades también incautaron 19 vehículos que, según las investigaciones, habrían sido utilizados para cometer diversos hechos delictivos.

Ese antecedente es relevante porque muestra una modalidad que se repite: información previa, armas de fuego, vehículos interceptados y cargamentos de oro trasladados dentro de Lima. La capital empieza a aparecer no solo como escenario de asaltos, sino como parte de una ruta donde el mineral se mueve entre acopios, operadores logísticos y puntos de salida.

El asalto en Surco todavía está bajo investigación. La PNP debe determinar el origen del oro, la identidad del copiloto, la ruta de escape de los atacantes, si existió filtración de información y hacia dónde iba realmente el cargamento.

Pero el caso ya dejó una señal clara: el oro ilegal no solo se extrae en zonas remotas. También puede acopiarse, moverse, disputarse y buscar salida desde circuitos urbanos con apariencia formal.