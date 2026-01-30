Perú Deportes

Williams Riveros y Matías Di Benedetto aprobaron examen de nacionalización y Universitario libera sus plazas de extranjeros

Los defensores ‘cremas’ rindieron con éxito su segunda prueba luego de errar en su primera presentación en Migraciones. Esta medida permite que el conjunto ‘merengue’ disponga de un cupo adicional para reforzar su plantilla antes de que finalice el periodo de pases

Williams Riveros y Matías Di Benedetto, a la espera de la ceremonia oficial de nacionalización y los plazos de Migraciones. Crédito: Universitario.

Universitario ha recibido una respuesta positiva de parte del órgano de Migraciones nacional luego que dos jugadores claves de su plantilla aprueben su examen de nacionalización. En una primera instancia, Williams Riveros y Matías Di Benedetto no habían superado la prueba, pero en una segunda oportunidad, rindieron con éxito.

De acuerdo con información de ‘RPP’, el central paraguayo y el argentino aprobaron su examen de conocimientos acerca del país. Luego de cumplir con todos los requisitos previos según la Ley de Nacionalidad N° 32421 (2025) —solvencia económica, estancia legal y ausencia de antecedentes judiciales—, los jugadores acreditaron su integración cultural con el Perú.

De momento, Universitario queda a la espera de la publicación oficial de la medida. Los resultados podrían ser publicados entre el 15 y 20 de febrero, de acuerdo con las estimaciones del club ‘merengue’, aunque los plazos no son fijos.

Williams Riveros y Matías Di Benedetto debieron aguardar por una nueva prueba para nacionalizarse como peruanos tras errar en su primera oportunidad. Crédito: Difusión.

De esta manera, Universitario deberá esperar hasta este rango de fechas para inscribir oficialmente a sus futbolistas en el torneo nacional. Además, se deshace de un dolor de cabeza, pues en caso de que hayan errado la prueba, el futuro de ambos estaría en el limbo, pues las plazas de extranjeros estaban rebasadas.

¿Universitario usará su plaza de extranjero extra?

Javier Rabanal no cierra las puertas a un último refuerzo en Universitario de Deportes, aunque mantiene una postura de absoluta cautela. El técnico español reconoció en ‘RPP’ que la ambición de mejorar el plantel es constante, pues afirmó que “no conozco ningún entrenador que no quiera un fichaje más, todos siempre van a pedir uno más”.

Sin embargo, aclaró que la directiva sólo actuará bajo condiciones muy estrictas: “Si aparece una muy buena oportunidad, en una ubicación específica, haremos el esfuerzo. Si es traer por traer, con lo que tengo me basta, porque mi plantel es muy bueno”.

Javier Rabanal se estrenó en el banquillo de la 'U' en un Estadio Monumental a reventar. Crédito: Universitario de Deportes.

La atención se centra específicamente en la zona del mediocampo defensivo, un sector que genera debate en el entorno crema. “Creo que esa es la única ubicación que está generando un poco de controversia. En la posición de pivote tenemos dos alternativas para determinados momentos, pero no puede ser cualquiera”, explicó el estratega.

Por ahora, el DT confía en los nombres que tiene a disposición y destacó que están satisfechos con Jesús Castillo y Jorge Murrugarra. Asimismo, mencionó a Horacio Calcaterra como una opción adicional para esa función, aunque admitió que su presencia en ese sector “implicaría cambiar el sistema” de juego.

Calendario de Universitario en febrero del 2026

El calendario de Universitario de Deportes para febrero de 2026 presenta cuatro desafíos clave en la Liga 1. La escuadra merengue inicia el mes con el duelo ante ADT en el Estadio Monumental este domingo 1 de febrero a las 6:00 p.m.. Posteriormente, el equipo debe viajar a la altura para enfrentar a Cusco FC el sábado 7 a las 8:00 p.m.. El retorno a casa está programado para el viernes 13, cuando reciban a Cienciano desde las 8:30 p.m..

Universitario debutará ante ADT en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Crédito: Liga 1

El compromiso más esperado llegará el sábado 21 de febrero a las 4:00 p.m., fecha en la que visitarán a Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Este partido marca un punto de quiebre para la defensa titular del bicampeón.

Según los plazos administrativos del club y de Migraciones, Williams Riveros y Matías Di Benedetto obtendrían su nacionalización entre el 15 y el 20 de febrero tras rendir su examen este 30 de enero. Por ello, el clásico moderno ante los ‘rimenses’ representa la primera oportunidad real para que ambos zagueros actúen sin ocupar plaza de extranjero en el torneo local.

