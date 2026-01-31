El doblete de Renato Espinosa no alcanzó: Unirea Slobozia sufrió una nueva caída en la Liga de Rumania

Unirea Slobozia sufrió una nueva caída en la Liga de Rumania - Prima Sport

El presente de Renato Espinosa en el fútbol rumano destaca por su capacidad goleadora, aunque los resultados colectivos no acompañen su esfuerzo. En la última jornada, el delantero nacional de 27 años brilló con luz propia en el Stadionul 1 Mai de la ciudad de Slobozia, donde firmó una gran actuación individual materializado en un doblete pese a la derrota del AFC Unirea 04 Slobozia.

Su primer tanto llegó tras una excelente lectura de juego. El volante Alexandru Albu filtró un pase preciso entre los centrales rivales y Espinosa, con gran frialdad, definió con el botín derecho para abrir el marcador y dar esperanzas a su equipo. Sin embargo, el trámite del partido se complicó para los locales. En la etapa complementaria, el técnico buscó soluciones con el ingreso del israelí Guy Dahan para potenciar el ataque.

Fue precisamente Dahan quien, en un intento por controlar el balón dentro del área, asistió de forma involuntaria al atacante peruano. Renato aprovechó el rebote para mover las redes por segunda vez y descontar en el luminoso, que finalmente selló un 3-2 definitivo en contra. Con estas dianas, el futbolista surgido de Sporting Cristal suma seis tantos en tres encuentros desde su llegada al fútbol europeo.

Renato Espinosa, jugador más valioso de su equipo con seis tantos en trece partidos. Crédito: Facebook AFC Unirea 04 Slobozia.

Esta nueva caída deja al Unirea Slobozia en la decimotercera posición con 21 puntos. Las opciones matemáticas para entrar al hexagonal por el título son muy remotas, ya que el equipo se encuentra a 17 unidades del FC Botosani, club que ocupa la última plaza de acceso a dicha instancia. Ahora, el objetivo principal del grupo liderado por Vladoiu es sumar en las fechas restantes para llegar con mejor base a la liguilla de descenso.

El próximo reto para el equipo del peruano será ante el FC Hermannstadt. El compromiso está programado para este sábado 31 de enero a las 07:30 horas.

Finalmente, es importante mencionar que Renato Espinosa cuenta con ascendencia española. Este vínculo legal le otorga la nacionalidad de dicho país y le permite jugar en cualquier liga del continente europeo sin ocupar plaza de extranjero. Esta condición facilita su permanencia en el fútbol de élite y aumenta su valor en el mercado internacional al no presentar restricciones burocráticas para los clubes de la UEFA.

Renato Espinosa suma cuatro tantos en su primer semestre con Unirea Slobozia. Crédito: Instagram AFC Unirea 04 Slobozia

Formato de la Romanian Superliga

La Primera División rumana posee uno de los sistemas más vibrantes en los Balcanes, estructurado para asegurar la emoción hasta el cierre. El certamen se organiza en dos periodos distintos: la ronda clasificatoria y la etapa de ‘play-offs’.

En el tramo inicial, las 16 entidades inscritas compiten entre sí en duelos de ida y vuelta. Al finalizar las 30 fechas, la clasificación se divide: los seis líderes entran al grupo por el título, mientras los diez restantes caen al grupo de permanencia. Un factor vital es que las unidades sumadas en la ronda previa se dividen por dos al empezar este ciclo final, lo que fomenta desenlaces muy reñidos.

Competencias Internacionales

Rumania dispone actualmente de cuatro plazas para los torneos de la UEFA:

Champions League: Únicamente el monarca del torneo entra en la fase previa inicial.

Europa League: Quien gane la Copa nacional asegura su sitio en esta competencia.

Conference League: Clasifican dos clubes. El primero es el segundo de la liga. El último boleto se otorga bajo un esquema especial: el líder del Grupo de Descenso disputa un duelo contra el tercer o cuarto del Grupo de Campeonato por el cupo continental final.

Tabla de posiciones de la Romanian Superliga. Crédito: Sofascore.

El descenso y el campeón actual

La lucha por evitar el descenso se concentra en los últimos cuatro puestos de la tabla. Mientras que los clubes en las posiciones 15 y 16 pierden la categoría automáticamente, los situados en las plazas 13 y 14 tienen una última oportunidad en una serie de repechaje frente a rivales de la segunda división.

En cuanto al título de liga, el FCSB (el histórico Steaua de Bucarest) llega como el campeón defensor. Tras poner fin a una larga racha sin trofeos, el club se ha posicionado nuevamente como el máximo referente del fútbol rumano.