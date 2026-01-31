A qué hora juega Universitario vs ADT: partido por fecha 1 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes Universitario/ADT.

El campeón sale en defensa de su corona. Universitario de Deportes se estrenará en la edición 2026 de la Liga 1. Al frente, un equipo con aspiraciones internacionales en la temporada: ADT de Tarma. Ambas escuadras se medirán sobre el verde del Estadio Monumental este domingo 1 de febrero.

A qué hora juega Universitario vs ADT por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

De acuerdo a la programación oficial, el partido entre Universitario de Deportes y ADT se disputará el domingo 1 de febrero, desde las 18:00 p.m. (hora peruana), en el Estadio Monumental con arbitraje principal de Micke Palomino. El duelo marcará el inicio de una nueva temporada de la Liga 1 peruana.

Canal para ver Universitario vs ADT por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Como ocurrirá a lo largo del campeonato, este y todos los partidos pasarán exclusivamente por la señal de L1 Max o Liga 1 Play, canal y aplicación de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) en conjunto con 1190 Sports. Esto tras la desaparición de GOLPERU producto de la finalización del contrato con Sport Boys y Universitario de Deportes.

Este canal se puede encontrar en la parrilla de las diferentes teleoperadoras como Best Cable, Claro, Win, DirecTV y más. En esa línea, Movistar TV también ha confirmado que cuenta con los derechos de televisión de los encuentros y añadirá dos canales a su parrilla para transmitir los cotejos.

Universitario debutará ante ADT en la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Crédito: Liga 1

Conviene mencionar que los fanáticos tienen la posibilidad de suscribirse a las app’s de las plataformas y ver los cotejos en distintos aparatos tecnológicos como celulares, laptops, televisores y entre otros. Además, Infobae Perú realizará la cobertura minuto a minuto del envite en la ’Ciudad Incontrastable’, con todas las incidencias del encuentro desde el Estadio Monumental de Ate.

Noche Crema con goleada

Universitario de Deportes celebró una jornada inolvidable en la Noche Crema 2026 ante un Estadio Monumental con las tribunas colmadas. El equipo ’merengue’ goleó 3-0 a la Universidad de Chile con una exhibición de fútbol que superó ampliamente a su rival de principio a fin. Los goles de Martín Pérez Guedes, Alex Valera y José ’El Tunche’ Rivera desataron la euforia en las tribunas.

Este encuentro marcó el estreno oficial del técnico Javier Rabanal frente a la hinchada crema. Bajo su mando, el plantel mostró un funcionamiento colectivo sólido y una presión constante sobre el conjunto de la capital chilena.

Los 'cremas' derrotaron 3-0 en el Monumental. (Video: TV Perú)

El partido también permitió que los nuevos refuerzos sumaran sus primeros minutos de juego. Lisandro Alzugaray, Miguel Silveira y Caín Fara participaron en el duelo y dejaron buenas sensaciones con su rendimiento en el campo.

Tarde de Tarma eclipsada

La Asociación Deportiva Tarma (ADT) vivió una tarde accidentada en la presentación de su plantel para la temporada 2026. En el marco de la Tarde de Tarma, el equipo dirigido por Pablo Trobbiani sufrió una derrota por 3-2 ante Libertad FC de Ecuador en el Estadio Unión Tarma.

El marcador se abrió de forma inesperada a los 29 minutos tras un autogol del defensor Gutiérrez. En el segundo tiempo, ADT reaccionó con determinación y logró remontar el partido gracias a los goles de Aldair Rodríguez a los 48 minutos y Hideyoshi Arakaki a los 63’. Sin embargo, la ventaja se esfumó cerca del cierre del duelo.

El conjunto ecuatoriano aprovechó las licencias defensivas y dio vuelta al resultado con un doblete de Guisamano a los 86 y 91 minutos. Tras este amargo estreno en la Tarde de Tarma, el equipo ya enfoca su atención en el debut oficial de la Liga 1 frente a Universitario de Deportes.