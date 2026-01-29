Perú Deportes

Mano Menezes rechazó dirigir a una selección que participará en el Mundial 2026 para asumir las riendas de Perú: ¿a qué se debió esa decisión?

De 63 años, el profesional brasileño contó con una propuesta de un conjunto africano que formará parte de la Copa del Mundo 2026, pero la desestimó para priorizar el contacto de la ‘bicolor’

Mano Menezes, de 63 años, es el entrenador dirigido para enmendar el camino en la selección peruana. - Crédito: AFP

La Federación Peruana de Fútbol ha designado a Mano Menezes como el nuevo entrenador de la selección nacional para afrontar las Eliminatorias 2030 por los próximos cuatro años. Desde hace algunos meses se tanteo su posible incorporación a la parcela técnica y en las últimas semanas se cerró la operación con un acuerdo verbal.

Menezes, de 63 años, valoró mucho el contacto inicial de los directivos de la FPF hasta el punto de considerar con seriedad la posibilidad de trasladarse a la Villa Deportiva Nacional, aunque encima de su mesa existía una carpeta atractiva de un conjunto africano que participará en la Copa del Mundo 2026.

Mano Menezes, el nuevo guía de la selección peruana. - Crédito: AFP

Que un clasificado a la justa mundialista se acercara al entrenador brasileño fue motivo de orgullo, pero no lo suficiente para establecer un punto de acuerdo. Ese seleccionado que intentó contar con la experiencia del también licenciado en educación física fue Túnez, de acuerdo a la información reportada por César Luis Merlo en UOL Esporte.

Mano Menezes se sintió motivado para desestimar la oferta de las ‘águilas del Cartago’ por razones vinculadas al proyecto deportivo presentado. Si bien acudir a un Mundial era estimulante, sintió que su modelo de trabajo encaja mucho mejor en periodos a largo plazo, algo que podrá disfrutar con la selección peruana.

Menezes ocupará el banquillo de Perú en reemplazo de Óscar Ibáñez, quien fue el último técnico interino sucediendo en el cargo a Jorge Fossati. Esta será su segunda experiencia como seleccionador tras un periodo irregular e inestable con Brasil (2010-2012).

Su última experiencia como director técnico fue el año pasado cuando trabajó en el Gremio entre abril y diciembre, cumpliendo con el objetivo principal de evitar el descenso al dejar al club ‘tricolor’ en la novena posición de la clasificación del Brasileirao. A pesar de su correcta labor decidió no continuar ejerciendo funciones en Porto Alegre.

Mano Menezes dirigió recientemente al Gremio. - Crédito: AFP

