Jugador de la selección peruana sorprendió al opinar de Mano Menezes como su nuevo DT: “Es picón y bastante exigente dentro del campo”

El brasileño se convertirá en el nuevo DT de la 'bicolor'. (L1 Max)

La selección peruana de fútbol tendrá nuevo entrenador y será oficializado este jueves 29 de enero. El elegido por Jean Ferrari, director general de la FPF, es el brasileño Mano Menezes, quien se encuentra en el país para ofrecer estampar su firma y posteriormente brindar una conferencia de prensa.

Menezes volverá a dirigir a una escuadra nacional luego de más de una década. Previamente, el experimentado estratega encabezó a su país post Mundial Sudáfrica 2010, donde permaneció durante casi dos años y fue destituido por perder la medalla de oro en los Juegos Olímpicos ante México.

El brasileño también ha estado al mando de varios equipos. Uno de los más recientes fue Gremio, en el cual coincidió con un futbolista peruano: Erick Noriega. Los dos compartieron en la llegada del exjugador de Alianza Lima a Porto Alegre y el técnico fue importante para la adaptación del deportista nacional.

En ese contexto, Noriega se refirió a la llegada de Mano Menezes a la selección peruana. El defensor le compartió su opinión a la periodista deportiva Ana Lucía Rodríguez, quien la dio a conocer en la última edición del programa llamado L1 Radio.

“Es un técnico muy bravo. Bravo en el sentido de que es bueno, es un entrenador bastante capaz. Desde mi punto de vista, es muy inteligente, competitivo y es muy picón. Tiene carácter, y resulta bastante exigente dentro del campo”, fueron las primeras palabras del popular 'Samurái’ sobre el DT.

Jugador de la selección peruana sorprendió al opinar de Mano Menezes como su nuevo entrenador.

Noriega, asimismo, destacó el lado humano del brasilero. “En el medio año que estuve con él, demostró que sabe llegar a los jugadores y siempre busca aconsejarte para que mejores. En lo personal, tuve una experiencia muy positiva con él, que me ayudó mucho a adaptarme y a mantenerme firme en una liga tan competitiva, además de darme mucha más confianza en mí mismo”.

Finalmente, el actual jugador de Gremio manifestó su deseo de que a Menezes le vaya bien en su nuevo desafío al mando de la ‘blanquirroja’. “‘Es un técnico muy bueno’, me insistió. Por eso, agregó, cree que le debería ir bien a la selección. ‘Ojalá’, me dijo”, acotó Ana Lucía Rodríguez sobre los dichos de Erick sobre Mano.

Erick Noriega fue dirigido por Mano Menezes en su llegada a Gremio.

El día que Mano Menezes respaldó a Noriega

En el clásico de Porto Alegre disputado el domingo 21 de septiembre de 2025, Gremio consiguió una victoria ajustada por 3-2 frente a Internacional. El partido estuvo marcado por varios hechos destacados, entre ellos, dos penales cometidos por Erick Noriega que se tradujeron en goles. Ante esta situación, Mano Menezes expresó su respaldo al defensor peruano.

“Solo tengo cosas buenas para hablar del equipo, de todos; Noriega está dentro del contexto. Si estamos diciendo que no fue penal, no tenemos que analizar el penal de Noriega ni de nadie. Como equipo, estamos satisfechos con todos“, expresó el brasileño.

El defensor peruano no pudo contener las lágrimas tras ser responsable de dos infracciones dentro del área. (Video: @geglobo)

La presentación de Mano Menezes como nuevo DT de Perú

Este jueves 29 de enero, Mano Menezes asumirá oficialmente el cargo de entrenador de la selección peruana con miras a las Eliminatorias rumbo a 2030. El director técnico brasileño, con una trayectoria cercana a las tres décadas, brindará una conferencia de prensa y aparecerá con el uniforme del equipo nacional.

La presentación de Mano Menezes ante los medios se realizará a las 17:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; a las 18:00 horas en Bolivia y Venezuela; y a las 19:00 horas en Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Brasil.

El evento se podrá ver en vivo y sin costo a través del canal oficial de YouTube de la selección peruana. Además, Infobae Perú ofrecerá la cobertura minuto a minuto en su sitio web, con todas las declaraciones y detalles.