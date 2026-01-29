Alianza Lima vs Sport Boys: día, hora y canal TV confirmado del partidazo por Torneo Apertura de la Liga 1 2026

La Liga 1 2026 está a punto de volver y 18 equipos empezarán una nueva lucha en busca de gloria. La Liga de Fútbol Profesional (LPF) confirmó la programación de los partidos de las primeras fechas y confirmó el calendario completo de uno de los duelos más esperados de la temporada: Alianza Lima vs Sport Boys.

Ambos volverán a verse las caras en un choque que se ha convertido en un clásico moderno, donde los de Pablo Guede buscarán dar su mejor versión frente una ‘Misilera’ renovada que saldrá a sorprender de visita.

Alianza Lima vs Sport Boys: día y hora del partido por la Liga 1 2026

El choque entre los ‘blanquiazules’ y ‘rosados’ se jugará este viernes 20 de febrero en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 4 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026. El horario establecido será a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y la ciudad de Miami, el inicio está previsto para las 21:00 horas. Por su parte, quienes sigan el encuentro desde Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil podrán hacerlo a partir de las 22:00 horas.

Alianza Lima vs Sport Boys: partido en Matute por fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 - Crédito: Paloma del Solar.

Dónde ver Alianza Lima vs Sport Boys por la Liga 1 2026

El esperado duelo entre Alianza Lima y Sport Boys contará con transmisión exclusiva de L1MAX, el canal que ostenta los derechos oficiales del campeonato peruano. Los seguidores del fútbol nacional podrán disfrutar el partido tanto por televisión como mediante la plataforma de streaming de la señal, accesible en dispositivos móviles y ordenadores.

Cabe destacar que la señal también estará disponible en Movistar y de manera gratuita. Se podrá encontrar la transmisión a través de los canales 14 y 714 en alta definición. Asimismo, la plataforma de Movistar Play, exclusivo para suscriptores.

La cobertura periodística se refuerza con el seguimiento especial de Infobae Perú. Desde el estadio Matute, el portal ofrecerá el minuto a minuto del choque, incluyendo la previa, las incidencias en tiempo real, los goles y las jugadas más destacadas.

El cuadro 'blanquimorado' derrotó 3-1 a los chalacos en Matute. (Video: L1MAX)

Programación completa de la fecha 4 del Torneo Apertura 2026

Viernes 20 de febrero

- Alianza Lima vs Sport Boys (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max, L1 Play)

Sábado 21 de febrero

- FC Cajamarca vs Melgar (13:00 horas / estadio Héroes de San Ramón / L1 Max, L1 Play)

- Sporting Cristal vs Universitario de Deportes (16:00 horas / estadio Alberto Gallardo / L1 Max, L1 Play)

- Cienciano vs Alianza Atlético (19:00 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Doomingo 22 de febrero

- ADT vs UTC (11:00 horas / estadio Unión de Tarma / L1 Max, L1 Play)

- Los Chankas vs Sport Huancayo (13:15 horas / estadio Los Chankas / L1 Max, L1 Play)

- Atlético Grau vs Juan Pablo II (15:30 horas / estadio Campeones del 36)

- Cusco FC vs Comerciantes Unidos (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max, L1 Play)

Lunes 23 de febrero

- CD Moquegua vs Deportivo Garcilaso (15:00 horas / estadio Hugo Sotil / L1 Max, L1 Play)

Así van las apuestas

