Aldair Fuentes elogió el potencial de Sekou Gassama y auguró impacto en el fútbol peruano: “Marcará mucha diferencia”

El zaguero peruano recordó su etapa junto al senegalés en Fuenlabrada y valoró sus cualidades ofensivas. (Video: GV PLAY)

La llegada de Sekou Gassama a Universitario de Deportes para la temporada 2026 ha despertado expectativa entre los hinchas cremas y también opiniones dentro del propio fútbol peruano. Uno de los que conoce de primera mano las condiciones del delantero senegalés es Aldair Fuentes, actual defensor de Cusco FC y exjugador de Alianza Lima, quien compartió equipo con él durante su etapa en el fútbol español.

En una entrevista concedida al programa Con Calle y Cancha de GV Play, Fuentes no dudó en destacar el potencial de Gassama y aseguró que su presencia puede marcar una diferencia importante en la Liga 1, principalmente por sus condiciones físicas y su efectividad dentro del área rival.

“Es muy fuerte físicamente, yo creo que va a marcar mucha diferencia acá. En el área te mata, aprovecha muy bien las oportunidades”, señaló el defensor peruano, dejando en claro que el senegalés es un atacante que sabe capitalizar cada opción que se le presenta.

El zaguero recordó su experiencia compartiendo plantel con el delantero en Fuenlabrada, donde pudo ver de cerca su rendimiento en un contexto exigente. “El tiempo que me tocó estar con él, la verdad que le fue muy bien. Metió goles con el equipo y te podría decir que quizás nos salvó en algunos partidos”, comentó.

Sekou Gassama fue presentado como refuerzo de Universitario en la Noche Crema 2026. Crédito: Instagram

El paso por Fuenlabrada y su importancia en el equipo

Fuentes explicó que el aporte de Gassama fue clave en un equipo que no se caracterizaba por dominar los partidos ni tener una gran posesión de balón. En ese contexto, el delantero se volvió determinante.

“Éramos un equipo que quizás no era de mucha tenencia, pero las pocas veces que llegábamos al área rival, por la fuerza física que tiene y por estar siempre atento, en el área te mata, por su corpulencia”, detalló.

Estas características son las que, según Fuentes, podrían convertir a Gassama en una pieza importante para Universitario, especialmente en partidos cerrados o ante rivales que se repliegan en defensa.

La presión de jugar en un club grande

Finalmente, el defensor hizo hincapié en un aspecto clave: la exigencia que implica defender la camiseta de un club grande como Universitario. Si bien confía plenamente en las condiciones de Gassama, señaló que el manejo mental será fundamental.

“Es un profesional y muy buen tipo, espero que le vaya muy bien. Yo creo que físicamente marca mucha diferencia y es muy profesional, eso sí lo puedo asegurar”, sostuvo.

No obstante, Fuentes fue claro al advertir que el contexto en el club crema será distinto al que vivió en España. “Jugar en un equipo grande es distinto, porque la presión está desde el día uno. Ya depende de él cómo lo maneje mentalmente, pero de todo corazón, porque lo conozco, espero que le vaya muy bien”, afirmó.

A modo de cierre, el exjugador de Alianza Lim resumió en una frase la principal cualidad del delantero senegalés, aquella que puede convertirlo en una de las referencias ofensivas del campeonato. “Su fuerte es el área, ahí es donde saca mucho provecho”, sentenció.

Sekou Gassama cumpliendo trabajos de definición en Campo Mar. - Crédito: Universitario

Su reencuentro en el Perú

Más allá de lo futbolístico, Aldair Fuentes también destacó el aspecto humano del delantero senegalés. Al enterarse de que Gassama jugaría en el fútbol peruano, decidió contactarse con él para brindarle apoyo en esta nueva etapa.

“Le escribí para que más que todo sepa que al venir a un país nuevo, tiene a una persona que lo puede ayudar en lo que necesite. Le escribí eso y le dije que le vaya bien, le deseé muchos éxitos”, reveló.

El mensaje fue bien recibido por el atacante y dejó abierta la posibilidad de un próximo reencuentro dentro del campo de juego. “Me contestó y, si Dios quiere, nos veremos en la segunda fecha”, indicó Fuentes, en referencia al duelo entre Universitario y Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Apertura 2026.