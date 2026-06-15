Cumplí 17 años: ¿Qué trámite debo hacer para obtener mi DNI de adulto?

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) informó que las personas que cumplieron 17 años y solo contaron con el DNI amarillo de menor ya pueden tramitar por primera vez el DNI electrónico (DNIe).
La gestión es presencial y se realiza en un Centro de Atención del Reniec o en un Centro MAC. El documento tendrá vigencia de 10 años y la asignación de mesa de votación se activará de forma automática al alcanzar la mayoría de edad.
La entidad precisó, además, que desde ahora emitirá únicamente la versión electrónica. En ese marco, recordó que se mantiene un costo por campaña para el primer DNIe hasta el 31 de diciembre de 2026, por lo que recomendó aprovechar el beneficio dentro del plazo previsto.
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Para completar el trámite, los solicitantes deberán reunir documentos de identidad y domicilio, así como efectuar el pago correspondiente antes de acudir con el registrador.
Requisitos antes de iniciar el trámite
- Ficha Registral suscrita por el titular con carácter de Declaración Jurada (formato proporcionado por el registrador).
- Copia certificada de acta de nacimiento (no se exigirá si el acta figura en la base de datos) (LINK).
- Recibo impreso o digital de agua, teléfono, predial o arbitrios con antigüedad máxima de seis meses.
- Copia simple de la Constancia de Inscripción Militar (CIM), si la tienes.
- Si estudias una carrera universitaria o técnica: carné de estudiante o constancia de estudios para acreditar el grado de instrucción.
- Recibo de Pago por Derechos Administrativos.
- El día del recojo: formato de autorización para obtención de certificados digitales (LINK) en DNIe a menores de edad con 17 Años, debidamente completado.
Paso 1: Realiza el pago (S/ 30.00)
- Monto: S/30.00.
- Código de tributo: 02121.
- Canales de pago por Yape – Agente BCP:
- Genera tu ticket en recaudacion.reniec.gob.pe/recaudacionTasas/
- Selecciona el código correspondiente al trámite.
- Entra a Yape: Yapear servicios > Reniec, e ingresa tu número de ticket.
- También puedes pagar con ese ticket en el agente BCP más cercano.
- Canales de pago por Banco de la Nación – Agencia, agente o Pagalo.pe:
- Ingresa a Pagalo.pe y realiza el pago con el código correspondiente.
- También puedes pagar en una agencia o agente del Banco de la Nación.
- Recomendación:
- Guarda tu comprobante y/o una captura de pantalla del pago.
Paso 2: Presenta los documentos al registrador
- Dónde acudir:
- Centro de atención del Reniec o Centro MAC.
- Qué ocurrirá en ventanilla:
- Entregarás los requisitos al registrador.
- El registrador ingresará tu información al sistema.
- Recibirás un ticket para el recojo del DNI.
- Te informarán una fecha aproximada de entrega.
- Plazo estimado:
- Entre 10 y 15 días hábiles.
Paso 3: Recoge el DNI electrónico
- Verificación previa:
- Confirma que tu trámite figure al 100% en consulta de estado de trámite (LINK).
- Documentación clave para ese día:
- Lleva el formato de autorización para obtención de certificados digitales (LINK) en DNIe a menores de edad con 17 años, completo.
- En el recojo se activarán los certificados digitales.
- Lugar de entrega:
- El retiro se realiza donde tramitaste el documento.
- Cambio de lugar de entrega (opcional):
- Puedes solicitarlo con un costo adicional de S/5.00.
- El tiempo de espera se ampliará entre 10 y 15 días más.
Canales de consulta y orientación
- Asistente virtual por WhatsApp: 51990182569.
- Teléfonos: (01) 3152700 y (01) 3154000, anexo 1900.
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