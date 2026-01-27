Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual: “No volverán más”

Alianza Lima tomó una firme decisión sobre el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco luego de que sean denunciados por abuso sexual en Argentina. Los dos jugadores habían sido separados de manera indefinida como primera medida por parte del club ‘íntimo’.

De acuerdo a la periodista deportiva, Ana Lucía Rodríguez, los ‘blanquiazules’ no dejarán que ambos acusados vuelvan a sumarse a la institución. Esta medida habría sido impulsada por el técnico argentino Pablo Guede y la directiva encabezada por Franco Navarro.

Rodríguez soltó esta información en la última edición del programa de Youtube llamado ‘Hablemos de Max’ cuando se refería al regreso del lateral izquierdo Marco Huamán a la plantilla, a pesar de ser prestado y presentado en Cienciano recientemente.

La reportera peruana manifestó que Mateo Antoni, uno de los apuntados a cubrir el puesto de Miguel Trauco, se mantendrá como central, mientras que Huamán peleará el puesto con Cristian Carbajal a lo largo de la presente temporada.

"La llegada de Huamán por la banda izquierda permitirá que Antoni juegue con mayor frecuencia como central, su posición natural, donde tuvo un buen desempeño frente al Inter Miami junto a Garcés. Así, Carbajal y Marco Huamán competirán por el puesto de lateral izquierdo, teniendo en cuenta que ni Trauco ni Zambrano regresarán a Alianza Lima. En el lateral derecho quedarán Advíncula y Montenegro", expresó.

Esta decisión habría sido notificada a los dos jugadores. Al punto que Miguel Trauco se encuentra buscando nuevo club para seguir su carrera deportiva, después de que resuelva el caso judicial en el que se vio implicado en los últimos días. Carlos Zambrano, por su parte, no se ha podido conocer su postura.

Alianza Lima decidió el futuro de Carlos Zambrano y Miguel Trauco tras denuncia por abuso sexual.

¿Y Sergio Peña?

Sergio Peña fue también acusado por la joven argentina de abuso sexual durante la concentración de Alianza Lima en Uruguay. El volante peruano, al igual que Zambrano y Trauco, terminó siendo separado de manera indefinida.

Peña y su abogado salieron al frente, y dejaron en claro que el jugador estuvo presente en dicha reunión, pero que no participó del delito. Por el momento, el club no ha tomado una decisión definitiva sobre el mediocampista de 30 años, a diferencia de los otros dos deportistas implicados.

En cuanto a Pedro Aquino y Eryc Castillo, quienes en las últimas horas fueron vinculados con este caso, entrenaron con normalidad durante el martes 27 de enero en las instalaciones del cuadro ‘íntimo’ y están concentrados en el debut del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

"Ahora todo está bien. Todos entrenaron con normalidad y el ambiente es tranquilo, enfocados en seguir adelante. El comando técnico, junto a Guede, transmitió el mensaje de dejar atrás los acontecimientos recientes y concentrarse en el inicio del torneo y la preparación para el debut de Alianza Lima en la fase uno de la Copa Libertadores. El mensaje es de calma y enfoque, lo que resulta positivo después de días complicados“, fue lo que le dijeron a Ana Lucía Rodríguez desde La Victoria.

Abogado de Sergio Peña reconoció que estuvo en la habitación y reveló que no hubo agresión sexual

Debut de Alianza Lima en Liga 1 2026

Mientras tanto, Alianza Lima se prepara para lo que será su primer partido en el campeonato peruano. Los ‘blanquiazules’ visitarán a Sport Huancayo el viernes 30 de enero a las 12:00 horas de Perú en el estadio IPD de la ciudad incontrastable. Este encuentro será transmitido por la señal de L1 Max.