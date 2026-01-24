Oliver Sonne se perfila como refuerzo del FC Copenhague vía cesión y coincidiría en el plantel con Marcos López

Oliver Sonne podría compartir vestuarios con Marcos López en el Fc Copenhague. Crédito: Difusión.

Oliver Sonne y Burnley analizan con pinzas la posibilidad de que el jugador gane minutos fuera de Turf Moor. El internacional peruano de 25 años ha sumado escasos minutos desde su llegada al cuadro inglés en el mercado de verano europeo pasado. Pese a marcar dos tantos en este curso, su futuro para lo que resta de la temporada estaría en un conjunto que conoce de primera mano.

De acuerdo con información del diario danés ‘Bild’, el FC Copenhague tiene en carpeta al nacido en Herfølge. Cabe destacar que el seleccionado nacional pasó divisiones menores en el ‘león’. “Oliver Sonne está en lo más alto de la lista de deseos del FC Copenhague, que está investigando la posibilidad de fichar al lateral derecho en régimen de préstamo”, compartió el medio.

La presencia de Sonne en la lista de opciones responde a una necesidad urgente del club para suplir una posición donde su mejor elemento está entre algodones. El mexicano Rodrigo Huescas, habitual lateral derecho, viene recuperándose de una lesión. En su lugar, el novel costarricense Kenay Myrie no ha cumplido con las expectativas.

Burnley es candidato al descenso en la Premier League. Crédito: Reuters/John Sibley.

Sonne competiría directamente con el jugador centroamericano para hacerse con el costado derecho defensivo en la plantilla de Jacob Neestrup. ‘Bild’ agrega que la cesión sería por solo seis meses, tiempo en que Huescas ya habría dejado atrás las molestias físicas para reincorporarse a la competencia. De esta manera, el plantel contaría con la presencia de dos peruanos, pues Sonne se reencontraría con Marcos López, compañero en la selección peruana.

DT de Burnley respalda cesión

El futuro de Oliver Sonne en el fútbol inglés parece alejarse de Turf Moor, al menos de manera temporal. Scott Parker, entrenador del Burnley, reconoció públicamente que el defensor peruano podría dejar el club durante el mercado de enero si surge la propuesta indicada.

“Quizás podría haber una oportunidad. Podría haber una oportunidad para algunos que están perdiendo minutos de juego”, afirmó el estratega en una entrevista para ‘Sky Sports’. Parker subrayó que la decisión final dependerá de las necesidades del equipo, pero priorizará que los futbolistas con poca actividad logren sumar minutos en otros destinos.

Fulham se llevó la victoria en un increíble partido contra Burnley. Aquí te traemos el resumen con las cinco anotaciones del encuentro, incluyendo el gol de Sonne para el equipo local | ESPN

La situación del lateral en Inglaterra es complicada, pues solo registra 435 minutos de juego en diez partidos durante la actual temporada. Sonne, quien se unió al club procedente del Silkeborg y tiene contrato hasta 2029, no ve con malos ojos un regreso a Dinamarca.

De hecho, el propio jugador admitió anteriormente su interés por el FC Copenhague: “Debo ser sincero y decir que creo que el FC Copenhague es un club emocionante y que, además, juega al más alto nivel”. Para el internacional con la selección peruana, esta cesión representa la oportunidad ideal para recuperar protagonismo tras un año con escasa participación.

La actualidad del FC Copnehague

El FC Copenhague atraviesa un momento de irregularidad en la actual temporada 2025/2026. En la Superliga de Dinamarca, el conjunto de la capital ocupa el quinto lugar de la tabla con 28 puntos tras 18 jornadas disputadas. El equipo se encuentra a doce unidades del líder, el Aarhus GF, y busca estabilizar sus resultados para escalar posiciones en el torneo doméstico.

En el plano internacional, su situación en la UEFA Champions League es crítica. Tras siete partidos en la fase de liga, el club danés se ubica en el puesto 26 con apenas 8 puntos. Actualmente, esta posición lo deja fuera de la zona de clasificación a la siguiente ronda. No obstante, el equipo mantiene una última oportunidad para acceder a los play-offs de eliminación. El próximo 28 de enero, el Copenhague visitará al Barcelona en la jornada final, donde necesita un triunfo para intentar entrar en el grupo de los mejores 24 clubes de Europa.