“Fue nuestra final”: capitana de Deportivo Wanka celebra la permanencia y anuncia su regreso al vóley argentino

La central argentina Julieta Cervini confirmó que, luego de salvar la categoría en el vóley peruano, seguirá su carrera en su país natal

La central de Deportivo Wanka señaló que, tras salvar la categoría, continuará jugando en Argentina. (Video: La Cátedra Deportes)

Deportivo Wanka cumplió su objetivo y aseguró la permanencia en la Liga Peruana de Vóley tras un partido intenso y trabajado ante Kazoku No Perú por la fecha final de la revalidación. Una de las voces más claras tras el triunfo fue la de Julieta Cervini, central argentina y capitana del equipo, quien destacó el esfuerzo colectivo y el crecimiento del plantel a lo largo de la temporada.

“Wanka hoy compitió, creo que competimos muy bien. Fue un partido muy pensado, lo planeamos en nuestra cabeza por varios días. Sabíamos lo que había que hacer”, señaló Cervini a la prensa local, resaltando la preparación previa al encuentro. La jugadora también reconoció el mérito del rival: “Hizo una gran liga Kazoku, la verdad, las quiero felicitar. Pero hoy competimos como equipo y ganamos”.

Más allá de no tratarse de una definición del título nacional, el encuentro tuvo un valor simbólico y deportivo enorme para Deportivo Wanka, que afrontó el reto con la misma intensidad de una final. Así lo expresó la central argentina, quien no dudó en calificar el duelo como el partido más importante de la temporada para su equipo.

Hoy era nuestra final. No es la final de la liga, pero para nosotras era nuestra final y la jugamos como tal”, afirmó Cervini. Sus palabras reflejaron la presión con la que el plantel afrontó el choque en el Polideportivo Lucha Fuentes, y la convicción con la que salió a la cancha para cumplir el objetivo trazado.

Julieta Cervini es la capitana
Julieta Cervini es la capitana de Deportivo Wanka. Crédito: LPV

Un proceso de crecimiento a lo largo de la temporada

Julieta Cervini explicó que el plan inicial de Deportivo Wanka en la Liga Peruana de Vóley 2025/26 era más ambicioso, aunque las circunstancias llevaron a replantear metas conforme avanzó la competencia. “Nuestro principal objetivo era quedar entre los diez primeros. No pudimos, lo intentamos con todo lo que pudimos y no se pudo. Entonces, el próximo objetivo fue lograr la permanencia”, comentó.

En ese sentido, la central destacó el progreso del equipo en el tramo final del campeonato. “Eso lo aseguramos jugando muy buen vóley al final. Si alguien ve nuestros primeros partidos a este, hay un crecimiento muy grande, tanto a nivel grupal como individual. Lleva tiempo hacer un equipo”, sostuvo, valorando el trabajo sostenido del plantel y el cuerpo técnico.

El futuro de Cervini: regreso al vóley argentino

En el plano personal, la jugadora argentina confirmó que su etapa en Deportivo Wanka llegó a su fin, al menos por ahora. Cervini, quien arribó al club peruano proveniente de Estudiantes de La Plata, regresará a su país para continuar su carrera profesional en Vélez Sarsfield, equipo que compite en una liga argentina que comenzó el pasado 16 de enero.

“Yo por lo pronto termino acá, me voy a Argentina a seguir jugando y quién sabe la próxima temporada”, expresó la central, dejando abierta la posibilidad de volver al vóley peruano en el futuro.

Con una destacada actuación de Melissa Garciglia, elegida la mejor jugadora, Deportivo Wanka logra una victoria crucial. El video muestra la alegría del equipo ganador al salvar la categoría y la decepción del equipo rival.

Consultada sobre si tiene propuestas de otros clubes del campeonato peruano o si le gustaría continuar en la liga local, Cervini fue clara y cauta. “No tengo idea de nada. Ahora mismo estoy contenta porque ganamos la permanencia y con eso me quedo”, concluyó.

Con la misión cumplida y un nuevo desafío por delante, Julieta Cervini se despide de Deportivo Wanka dejando una imagen de liderazgo, compromiso y crecimiento, valores que fueron clave para que el club mantenga su lugar en la Liga Peruana de Vóley.

