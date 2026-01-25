Perú Deportes

Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Las ‘samuráis’ y las ‘wankas’ definirán al ganador por el ascenso y permanencia a la máxima categoría en el Polideportivo Lucha Fuentes. Sigue las incidencias del crucial duelo

16:44 hsHoy

TERCER SET: Wanka se recupera y se pone solo a dos puntos de Kazoku: 10-12

16:42 hsHoy

TERCER SET: Kazoku quiere asegurar el set, pero Wanka no se rinde y descuenta: El marcador está 12-9

16:41 hsHoy

TERCER SET: Buena jugada de Kazoku hace sufrir a Wanka y se pone 11-6

16:40 hsHoy

TERCER SET: Kazoku aprovecha los espacios de Wanka para seguir sumando 10-5

16:39 hsHoy

TERCER SET: Wanka se va recuperando y se pone 5-8 de Kazoku

16:38 hsHoy

TERCER SET: Error en el saque de Wanka le da punto a Kazoku: 8-4

16:37 hsHoy

TERCER SET: Kazoku ordenado saca ventaja a Wanka y se pone 7-3

16:36 hsHoy

TERCER SET: Desconcentración total en Wanka que cae este set por 2-6 de Kazoku

16:34 hsHoy

TERCER SET: Kazoku inicia ganando el set y se pone 5-2 de Wanka

16:34 hsHoy

ARRANCÓ EL TERCER SET

