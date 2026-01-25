Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

TERCER SET: Desconcentración total en Wanka que cae este set por 2-6 de Kazoku

TERCER SET: Error en el saque de Wanka le da punto a Kazoku: 8-4

TERCER SET: Kazoku quiere asegurar el set, pero Wanka no se rinde y descuenta: El marcador está 12-9

TERCER SET: Wanka se recupera y se pone solo a dos puntos de Kazoku: 10-12

Últimas noticias

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026 Los ‘cerveceros’ harán su presentación oficial frente al cuadro ecuatorino: su último ensayo previo a debut en la Liga 1. Sigue las incidencias de vibrante duelo

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026 El equipo del Rímac afronta una prueba clave antes del inicio de la temporada oficial. Conoce todos los detalles de la transmisión del encuentro ante el equipo ecuatoriano

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26 El sexteto de Francisco Hervás parte con una enorme ventaja por su favoritismo en la cima y espléndido rendimiento en el arranque de la nueva etapa. Sigue las incidencias

Dónde ver Melgar vs Macará HOY: canal TV online del amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026 El conjunto a cargo de Juan Reynoso se estrenará ante su público en el Estadio Monumental de la UNSA. Revisa cómo seguir el encuentro en directo