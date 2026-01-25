Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka EN VIVO HOY: punto a punto de duelo por final del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

TERCER SET: Wanka se recupera y se pone solo a dos puntos de Kazoku: 10-12
TERCER SET: Kazoku quiere asegurar el set, pero Wanka no se rinde y descuenta: El marcador está 12-9
TERCER SET: Buena jugada de Kazoku hace sufrir a Wanka y se pone 11-6
TERCER SET: Kazoku aprovecha los espacios de Wanka para seguir sumando 10-5
TERCER SET: Wanka se va recuperando y se pone 5-8 de Kazoku
TERCER SET: Error en el saque de Wanka le da punto a Kazoku: 8-4
TERCER SET: Kazoku ordenado saca ventaja a Wanka y se pone 7-3
TERCER SET: Desconcentración total en Wanka que cae este set por 2-6 de Kazoku
TERCER SET: Kazoku inicia ganando el set y se pone 5-2 de Wanka
ARRANCÓ EL TERCER SET