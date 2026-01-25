Gol de José ‘Tunche’ Rivera tras certera definición para goleada en Universitario vs U. de Chile por Noche Crema 2026

El delantero entró desde el banco y aumentó el marcador. (Video: TV Perú)

José Rivera dejó su sello en el marcador durante el amistoso entre Universitario de Deportes y Universidad de Chile, disputado este sábado 24 de enero en el Estadio Monumental. El popular ‘Tunche’ aportó a la goleada con una definición de gran categoría, que amplió la ventaja del equipo local y desató la alegría de la hinchada presente en la Noche Crema 2026.

La ‘U’ ya se había adelantado en el encuentro gracias a los goles de Martín Pérez Guedes y Alex Valera, pero el equipo no se conformó. Con más espacios y precisión en sus transiciones, buscó ampliar la ventaja y sentenciar el partido. Desde el banco ingresó otro atacante habitual en el equipo, conocido por su capacidad de anotar, para aportar frescura ofensiva y consolidar la goleada ante el conjunto chileno.

Fue Rivera quien entró en acción y rápidamente dejó su marca. Fue a los 67 minutos del cotejo, cuando el ‘Tunche’ recuperó rápidamente un balón cerca del área rival y se posicionó en zona de anotación. José Carabalí ejecutó un buen centro desde la izquierda, y el delantero se anticipó a la defensa para enviar con un sutil toque el balón al fondo de la red, firmando así el tercer gol del equipo crema y asegurando la victoria ante los chilenos.

La U. de Chile intentó reaccionar y acortar distancias, pero se encontró con un Universitario sólido y compacto de principio a fin. El equipo de Javier Rabanal se llevó la victoria por 3-0 en la Noche Crema 2026, cerrando su presentación oficial con un triunfo contundente y dejando buenas sensaciones antes del inicio de la temporada oficial la próxima semana.

Celebración de José 'Tunche' Rivera en la Noche Crema 2026. Crédito: IG / alinacapristan_fotografia

‘Tunche’ Rivera, un recurso clave desde el banco

Aunque José ‘Tunche’ Rivera no suele ser titular indiscutible, cada vez que ingresa al campo demuestra su eficacia y compromiso. Su capacidad para generar peligro, leer los espacios y definir con precisión lo convierten en un recurso fundamental para Universitario, capaz de cambiar el rumbo de un partido en pocos minutos.

La temporada pasada, Rivera se consolidó como uno de los principales artilleros del equipo, anotando 12 goles y dejando claro que siempre responde cuando se le necesita. Para esta nueva campaña, el delantero apunta a mantener el mismo nivel y aportar tanto en la Liga 1 2026 como en los desafíos internacionales que enfrentará el club, incluyendo la Copa Libertadores.

Un debut expectante en la Liga 1 2026

La Noche Crema 2026 sirvió como marco para la presentación del plantel, los nuevos refuerzos y el cuerpo técnico. Los hinchas disfrutaron de un espectáculo completo que combinó animación, música y la tradicional fiesta de bienvenida, reforzando la conexión entre el equipo y su afición.

Con la pretemporada finalizada, Universitario ya centra su atención en el Torneo Apertura. El equipo debutará el domingo 1 de febrero, desde las 18:00 horas (hora peruana), recibiendo a ADT en el Estadio Monumental, con la meta de arrancar con buen pie en la búsqueda del tetracampeonato nacional.

El gol de José ‘Tunche’ Rivera refuerza la idea de que el equipo crema cuenta con delanteros capaces de marcar la diferencia y confirma la buena forma del plantel de cara a una temporada que combinará retos locales e internacionales, incluida la Copa Libertadores. Para los hinchas, la actuación del delantero es una señal de optimismo y promete emociones en los próximos encuentros.