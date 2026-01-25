Perú Deportes

Gol de Felipe Vizeu para 3-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

El delantero brasileño capitalizó la presión alta de los ‘cerveceros’ en campo rival y amplió la diferencia en el Estadio Alberto Gallardo

Guardar
El delantero puso el 3-1 en el Gallardo. (Video: L1MAX)

Felipe Vizeu se ha sacado una mochila pesada de encima luego de anotar el 3-1 de Sporting Cristal ante la Universidad Católica de Ecuador por la ‘Tarde Celeste’ 2026. El atacante de 28 años recibió de su compatriota Gustavo Cazonatti y batió al portero Lucas Cueva.

Cazonatti presionó en la salida del equipo visitante, provocó el error y el balón llegó a los pies de Vizeu, quien tiró un taconazo para que el cuero llegue nuevamente al volante y él se instale en el centro del área. Gustavo asistió de zurda a su connacional y este no perdonó para ampliar la diferencia y sentenciar la historia en el Estadio Alberto Gallardo.

Vizeu había ingresado al terreno de juego en el complemento en lugar de Irven Ávila. Previamente, el delantero brasileño había intentado sin éxito estampar su nombre en el luminoso. Los jugadores lo buscaban constantemente para ayudarlo a marcar hasta que capitalizaron la presión alta.

Gol de Felipe Vizeu para
Gol de Felipe Vizeu para 3-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026. Crédito: L1 MAX.

El ex Flamengo dejó su huella en el encuentro de presentación de la plantilla 2026. Para este curso, Autuori cuenta con Vizeu e Irven Ávila como opciones de centrodelanteros. En la temporada anterior, fue el atacante nacional quien terminó imponiéndose en la competencia interna ante la irregularidad del brasileño y las lesiones que lo aquejaron.

En suma, Sporting Cristal ha dejado sensaciones positivas antes de su estreno en la Liga 1 2026. Autuori y su comando técnico aún deben trabajar para ajustar detalles y dejar listo al equipo que competirá en el torneo doméstico y busca cortar la sequía de cinco temporadas sin títulos.

Debut de Sporting Cristal en la Liga 1

Sporting Cristal se medirá ante Deportivo Garcilaso este domingo 1 de febrero en el Estadio Garcilaso De la Vega de Cusco, por la fecha 1 de la Liga 1 2026. El horario establecido es a las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 14:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 15:00 horas.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso:
Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes Sporting Cristal/Redes Deportivo Garcilaso.

Tal como sucederá durante todo el torneo, las transmisiones de este y los demás encuentros estarán a cargo de L1 Max y Liga 1 Play. Estas plataformas, gestionadas por la FPF y 1190 Sports, poseen los derechos exclusivos luego de que GOLPERU dejara de operar al concluir sus vínculos con Universitario y Sport Boys.

La señal está disponible en los catálogos de diversas operadoras, tales como DirecTV, Claro, Win y Best Cable. Asimismo, los usuarios pueden optar por la aplicación oficial para seguir los partidos desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.

Sporting Cristal espera por 2 de mayo o Alianza Lima

Sporting Cristal ya conoce su camino para la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Tras el sorteo de las etapas previas, el cuadro ‘celeste’ quedó a la espera del vencedor entre Alianza Lima y Sportivo 2 de Mayo de Paraguay. Este resultado definirá finalmente a su próximo oponente en el torneo internacional.

Sporting Cristal enfrentará al ganador
Sporting Cristal enfrentará al ganador entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. (Movistar Deportes)

Existe una posibilidad real de un choque entre clubes peruanos en esta instancia, un escenario que añade emoción a la competencia. No sería el primer duelo reciente entre ambos, ya que se midieron en los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025. En aquella ocasión, el equipo de Paulo Autuori obtuvo resultados positivos y logró la clasificación de fase.

La Conmebol confirmó el calendario para los ‘rimenses’ en esta etapa. Una vez que se defina al ganador de la llave previa, el equipo de Autuori disputará el primer duelo el martes 17 de febrero como visitante. La serie terminará el martes 24 de febrero, donde el club buscará asegurar el Estadio Nacional para el cierre de la llave.

Temas Relacionados

Felipe VizeuSporting CristalU. Católica de Ecuadorperu-deportes

Más Noticias

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

El sexteto de Francisco Hervás parte con una enorme ventaja por su favoritismo en la cima y espléndido rendimiento en el arranque de la nueva etapa. Sigue las incidencias

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Melgar vs Macará EN VIVO HOY 1-0: partido amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026

El conjunto a cargo de Juan Reynoso se estrenará ante su público en el Estadio Monumental de la UNSA. Revisa cómo seguir el encuentro en directo

Melgar vs Macará EN VIVO

Sporting Cristal vs U. Católica 3-1: goles y resumen del triunfo rimense en la ‘Tarde Celeste’ 2026

Con goles de Irven Ávila, Gabriel Santana y Felipe Vizeu, los ‘bajopontinos’ se impusieron en el Estadio Alberto Gallardo, que lució un lleno total. Ahora les toca pensar en su debut por el torneo local

Sporting Cristal vs U. Católica

Golazo de Gabriel Santana para 2-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

El futbolista brasileño puso adelante nuevamente a los dirigidos por Paulo Autuori luego de un centro preciso de Martín Távara desde el costado izquierdo

Golazo de Gabriel Santana para

Gol de Irvén Ávila para 1-0 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

El atacante ‘rimense’ de 36 años abrió la cuenta en el Estadio Alberto Gallardo luego de una combinación que vulneró la defensa del conjunto ecuatoriano

Gol de Irvén Ávila para
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

José Jerí sobre las cárceles:

José Jerí sobre las cárceles: “No creo que deberíamos invertir porque es dar mejores condiciones a los desgraciados”

Caos en Palacio de Gobierno: canciller reclama a José Jerí por no entender su exposición en reunión de seguridad ciudadana

Jefe de Homicidios PNP protegió a sicarios de Andrea Vidal, según H13: revelan que frenó investigación y desmanteló equipo del caso

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

ENTRETENIMIENTO

Samahara Lobatón reaparece en TikTok

Samahara Lobatón reaparece en TikTok con nueva cuenta y mensaje sobre maternidad: “maternar es muy difícil”

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

Rosángela Espinoza se emociona al reconocer al presidente José Jerí durante sesión de fotos en el Centro de Lima

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

DEPORTES

Universitario vs Rebaza Acosta EN

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Melgar vs Macará EN VIVO HOY 0-0: partido amistoso por la ‘Tarde Rojinegra’ 2026

Sporting Cristal vs U. Católica 3-1: goles y resumen del triunfo rimense en la ‘Tarde Celeste’ 2026

Golazo de Gabriel Santana para 2-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

Gol de Irvén Ávila para 1-0 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026