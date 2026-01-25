El delantero puso el 3-1 en el Gallardo. (Video: L1MAX)

Felipe Vizeu se ha sacado una mochila pesada de encima luego de anotar el 3-1 de Sporting Cristal ante la Universidad Católica de Ecuador por la ‘Tarde Celeste’ 2026. El atacante de 28 años recibió de su compatriota Gustavo Cazonatti y batió al portero Lucas Cueva.

Cazonatti presionó en la salida del equipo visitante, provocó el error y el balón llegó a los pies de Vizeu, quien tiró un taconazo para que el cuero llegue nuevamente al volante y él se instale en el centro del área. Gustavo asistió de zurda a su connacional y este no perdonó para ampliar la diferencia y sentenciar la historia en el Estadio Alberto Gallardo.

Vizeu había ingresado al terreno de juego en el complemento en lugar de Irven Ávila. Previamente, el delantero brasileño había intentado sin éxito estampar su nombre en el luminoso. Los jugadores lo buscaban constantemente para ayudarlo a marcar hasta que capitalizaron la presión alta.

Gol de Felipe Vizeu para 3-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026. Crédito: L1 MAX.

El ex Flamengo dejó su huella en el encuentro de presentación de la plantilla 2026. Para este curso, Autuori cuenta con Vizeu e Irven Ávila como opciones de centrodelanteros. En la temporada anterior, fue el atacante nacional quien terminó imponiéndose en la competencia interna ante la irregularidad del brasileño y las lesiones que lo aquejaron.

En suma, Sporting Cristal ha dejado sensaciones positivas antes de su estreno en la Liga 1 2026. Autuori y su comando técnico aún deben trabajar para ajustar detalles y dejar listo al equipo que competirá en el torneo doméstico y busca cortar la sequía de cinco temporadas sin títulos.

Debut de Sporting Cristal en la Liga 1

Sporting Cristal se medirá ante Deportivo Garcilaso este domingo 1 de febrero en el Estadio Garcilaso De la Vega de Cusco, por la fecha 1 de la Liga 1 2026. El horario establecido es a las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 14:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 15:00 horas.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes Sporting Cristal/Redes Deportivo Garcilaso.

Tal como sucederá durante todo el torneo, las transmisiones de este y los demás encuentros estarán a cargo de L1 Max y Liga 1 Play. Estas plataformas, gestionadas por la FPF y 1190 Sports, poseen los derechos exclusivos luego de que GOLPERU dejara de operar al concluir sus vínculos con Universitario y Sport Boys.

La señal está disponible en los catálogos de diversas operadoras, tales como DirecTV, Claro, Win y Best Cable. Asimismo, los usuarios pueden optar por la aplicación oficial para seguir los partidos desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.

Sporting Cristal espera por 2 de mayo o Alianza Lima

Sporting Cristal ya conoce su camino para la Fase 2 de la Copa Libertadores 2026. Tras el sorteo de las etapas previas, el cuadro ‘celeste’ quedó a la espera del vencedor entre Alianza Lima y Sportivo 2 de Mayo de Paraguay. Este resultado definirá finalmente a su próximo oponente en el torneo internacional.

Sporting Cristal enfrentará al ganador entre Alianza Lima y 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026. (Movistar Deportes)

Existe una posibilidad real de un choque entre clubes peruanos en esta instancia, un escenario que añade emoción a la competencia. No sería el primer duelo reciente entre ambos, ya que se midieron en los ‘play-offs’ de la Liga 1 2025. En aquella ocasión, el equipo de Paulo Autuori obtuvo resultados positivos y logró la clasificación de fase.

La Conmebol confirmó el calendario para los ‘rimenses’ en esta etapa. Una vez que se defina al ganador de la llave previa, el equipo de Autuori disputará el primer duelo el martes 17 de febrero como visitante. La serie terminará el martes 24 de febrero, donde el club buscará asegurar el Estadio Nacional para el cierre de la llave.