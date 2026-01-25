Esto con gran asistencia de Yoshimar Yotún. (Video: L1MAX)

Irvén Ávila ha marcado el primer tanto del año de Sporting Cristal en casa. Con las graderías colmadas del Estadio Alberto Gallardo, el ariete nacional inauguró el luminoso en la ‘Tarde Celeste’ 2026 tras una jugada colectiva orquestada por Yoshimar Yotún y una definición sutil para batir al portero de la Universidad Católica de Ecuador.

‘Yoshi’ se encargó de la elaboración del juego en el equipo de Paulo Autuori. A los 19 minutos, el volante peruano inició la jugada del tanto luego de encontrar a Maxloren Castro —titular ante una lesión de último minuto de ‘Canchita’ Gonzáles— y este le devuelva el cuero inmediatamente.

En un rápido pie a pie, el capitán ‘celeste’ asistió a Irvén Ávila. El nacido en Huánuco hace 35 años definió con un toque sutil ante la salida del guardameta Romo. El balón pasó por encima del cancerbero del ‘trencito azul’ y estableció la apertura del marcador.

Gol de Irvén Ávila para 1-0 en Sporting Cristal vs U. Católica por 'Tarde Celeste' 2026. Crédtio: L1 MAX.

De esta manera, Ávila se consolida como una alternativa de jerarquía para el ataque ‘rimense’. La temporada pasada, el ex Universitario y Sport Huancayo registró once goles y dos asistencias, cifras que le permitieron ganar la pulseada a Felipe Vizeu. Ante el inicio de la competencia oficial, el jugador ya figura como la pieza principal en el once titular para ocupar el centro de la delantera.

Reacción rápida de la U. Católica

Apenas tres minutos más tarde, el equipo ecuatoriano emparejó la cuenta por medio de una contra letal protagonizada por sus dos arietes panameños. Azairas Londoño comandó la transición y esperó al momento preciso para habilitar a su connacional José Fajardo.

El ariete centroamericano definió con su botín zurdo para vencer la portería de Diego Enríquez. De esta manera, el conjunto dirigido por Diego Martínez igualó parcialmente el encuentro.

José Farjardo puso el empate luego de gran contragolpe. (Video: L1MAX)

Conviene destacar que la Universidad Católica se alista para debutar en el torneo doméstico ecuatoriano y en la primera fase de la Copa Libertadores. En el certamen internacional, el campeón de la Copa Ecuador 2025 se medirá ante el Club Juventud de Uruguay.

Debut de Sporting Cristal en la Liga 1

Sporting Cristal se medirá ante Deportivo Garcilaso este domingo 1 de febrero en el Estadio Garcilaso De la Vega de Cusco, por la fecha 1 de la Liga 1 2026. El horario establecido es a las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 14:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 15:00 horas.

Tal como sucederá durante todo el torneo, las transmisiones de este y los demás encuentros estarán a cargo de L1 Max y Liga 1 Play. Estas plataformas, gestionadas por la FPF y 1190 Sports, poseen los derechos exclusivos luego de que GOLPERU dejara de operar al concluir sus vínculos con Universitario y Sport Boys.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes Sporting Cristal/Redes Deportivo Garcilaso.

La señal está disponible en los catálogos de diversas operadoras, tales como DirecTV, Claro, Win y Best Cable. Asimismo, los usuarios pueden optar por la aplicación oficial para seguir los partidos desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.