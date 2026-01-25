Perú Deportes

Gol de Irvén Ávila para 1-0 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

El atacante ‘rimense’ de 36 años abrió la cuenta en el Estadio Alberto Gallardo luego de una combinación que vulneró la defensa del conjunto ecuatoriano

Guardar
Esto con gran asistencia de Yoshimar Yotún. (Video: L1MAX)

Irvén Ávila ha marcado el primer tanto del año de Sporting Cristal en casa. Con las graderías colmadas del Estadio Alberto Gallardo, el ariete nacional inauguró el luminoso en la ‘Tarde Celeste’ 2026 tras una jugada colectiva orquestada por Yoshimar Yotún y una definición sutil para batir al portero de la Universidad Católica de Ecuador.

Yoshi’ se encargó de la elaboración del juego en el equipo de Paulo Autuori. A los 19 minutos, el volante peruano inició la jugada del tanto luego de encontrar a Maxloren Castro —titular ante una lesión de último minuto de ‘Canchita’ Gonzáles— y este le devuelva el cuero inmediatamente.

En un rápido pie a pie, el capitán ‘celesteasistió a Irvén Ávila. El nacido en Huánuco hace 35 años definió con un toque sutil ante la salida del guardameta Romo. El balón pasó por encima del cancerbero del ‘trencito azul’ y estableció la apertura del marcador.

Gol de Irvén Ávila para
Gol de Irvén Ávila para 1-0 en Sporting Cristal vs U. Católica por 'Tarde Celeste' 2026. Crédtio: L1 MAX.

De esta manera, Ávila se consolida como una alternativa de jerarquía para el ataque ‘rimense’. La temporada pasada, el ex Universitario y Sport Huancayo registró once goles y dos asistencias, cifras que le permitieron ganar la pulseada a Felipe Vizeu. Ante el inicio de la competencia oficial, el jugador ya figura como la pieza principal en el once titular para ocupar el centro de la delantera.

Reacción rápida de la U. Católica

Apenas tres minutos más tarde, el equipo ecuatoriano emparejó la cuenta por medio de una contra letal protagonizada por sus dos arietes panameños. Azairas Londoño comandó la transición y esperó al momento preciso para habilitar a su connacional José Fajardo.

El ariete centroamericano definió con su botín zurdo para vencer la portería de Diego Enríquez. De esta manera, el conjunto dirigido por Diego Martínez igualó parcialmente el encuentro.

José Farjardo puso el empate luego de gran contragolpe. (Video: L1MAX)

Conviene destacar que la Universidad Católica se alista para debutar en el torneo doméstico ecuatoriano y en la primera fase de la Copa Libertadores. En el certamen internacional, el campeón de la Copa Ecuador 2025 se medirá ante el Club Juventud de Uruguay.

Debut de Sporting Cristal en la Liga 1

Sporting Cristal se medirá ante Deportivo Garcilaso este domingo 1 de febrero en el Estadio Garcilaso De la Vega de Cusco, por la fecha 1 de la Liga 1 2026. El horario establecido es a las 13:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador; en Venezuela, Bolivia y en la ciudad estadounidense de Miami la cita será a las 14:00 horas; mientras que los seguidores de Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil podrán seguirlo desde las 15:00 horas.

Tal como sucederá durante todo el torneo, las transmisiones de este y los demás encuentros estarán a cargo de L1 Max y Liga 1 Play. Estas plataformas, gestionadas por la FPF y 1190 Sports, poseen los derechos exclusivos luego de que GOLPERU dejara de operar al concluir sus vínculos con Universitario y Sport Boys.

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso:
Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso: día, hora y canal del debut de los ‘celestes’ por Torneo Apertura de la Liga 1 2026. Crédito: Redes Sporting Cristal/Redes Deportivo Garcilaso.

La señal está disponible en los catálogos de diversas operadoras, tales como DirecTV, Claro, Win y Best Cable. Asimismo, los usuarios pueden optar por la aplicación oficial para seguir los partidos desde dispositivos móviles, computadoras o televisores inteligentes.

Temas Relacionados

Irvén ÁvilaSporting CristalU. Católica de Ecuadorperu-deportes

Más Noticias

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Tarde de fiesta en el Estadio Alberto Gallardo, donde los rimenses tendrán su primera prueba ante su gente. Y para ello se medirán con el conjunto ecuatoriano, que seguro complicará a los de Paulo Autuori. Sigue las incidencias

Sporting Cristal vs U. Católica

Golazo de Gabriel Santana para 2-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

El futbolista brasileño puso adelante nuevamente a los dirigidos por Paulo Autuori luego de un centro preciso de Martín Távara desde el costado izquierdo

Golazo de Gabriel Santana para

Javier Rabanal fija su posición en Universitario y desafía a los refuerzos: “Tienen que sacar del once a los tricampeones”

El entrenador español rindió con nota aprobatoria su primera prueba con un Estadio Monumental colmado. Al gramado envió una alineación que sale de memoria, un mensaje claro para las incorporaciones de la temporada

Javier Rabanal fija su posición

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Ahora es el turno de los rimenses, que se presentarán ante su gente en el Estadio Alberto Gallardo. Su rival para esta oportunidad será el conjunto ecuatoriano. Conoce cómo seguir el cotejo

Dónde ver Sporting Cristal vs

Deportivo Wanka se queda en la Liga Peruana de Vóley: derrotó 3-2 a Kazoku No Perú en la final del del cuadrangular por la permanencia

Las ‘wankas’ sufrieron para definir su permanencia en al máxima categoría del vóley y lograron cerrar el duelo que las mantiene como una inquilina más en la liga 2026/2027

Deportivo Wanka se queda en
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Jefe de Homicidios PNP protegió

Jefe de Homicidios PNP protegió a sicarios de Andrea Vidal, según H13: revelan que frenó investigación y desmanteló equipo del caso

José Jerí invitó a Zhihua ‘Johnny’ Yang y a otros 20 empresarios chinos contratistas del Estado a un evento privado

Brasil asume representación diplomática de México en Perú tras ruptura de relaciones y su bandera se iza en la embajada mexicana

Ji Wu Xiaodong, empresario chino que visitó a José Jerí en Palacio, cumple desde esta semana su arresto domiciliario

José Jerí solicitó al Congreso autorizar el ingreso de un buque, helicóptero y personal militar de China al Perú

ENTRETENIMIENTO

Las películas más populares de

Las películas más populares de Netflix Perú que no podrás dejar de ver

Alejandro Aramburú y Juana Burga dejaron en alto el nombre del Perú en la Semana de la Moda de París

Rosángela Espinoza se emociona al reconocer al presidente José Jerí durante sesión de fotos en el Centro de Lima

My Chemical Romance en Perú: horarios, setlist, accesos, entradas y más

Dayanita se arrepiente por haberle fallado a Jorge Benavides y asegura: “Ahora he madurado”

DEPORTES

Sporting Cristal vs U. Católica

Sporting Cristal vs U. Católica EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026

Universitario vs Rebaza Acosta EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por Fase 2 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26

Golazo de Gabriel Santana para 2-1 en Sporting Cristal vs U. Católica por ‘Tarde Celeste’ 2026

Javier Rabanal fija su posición en Universitario y desafía a los refuerzos: “Tienen que sacar del once a los tricampeones”

Dónde ver Sporting Cristal vs U. Católica HOY: canal TV online del partido por la ‘Tarde Celeste’ 2026