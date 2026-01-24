Perú Deportes

El futuro de Kevin Serna en Boca Juniors pasa por Alianza Lima: la particular decisión motivada por el agente

El cuadro ‘blanquiazul’ conserva un porcentaje importante de los servicios del jugador y su rol es preponderante en la operación de su potencial traspaso a La Boca

Kevin Serna está en los
Kevin Serna está en los planes de Boca Juniors para el 2026. Crédito: Difusión.

La inversión de Alianza Lima por Kevin Serna continúa rindiendo económicamente al club de La Victoria. El club ganó la puja por el jugador en 2024 y solo seis meses bastaron para que el colombiano se mude a Río de Janeiro y se sume a Fluminense. Ahora, el ex ADT está en los ojos de otro gigante del continente, Boca Juniors. La administración ‘íntima’ será beneficiada de una hipotética transacción, pero también entra a las negociaciones.

De acuerdo con estimaciones de Marcelo Bee Sellares y César Luis Merlo, la institución ‘victoriana’ conserva entre el 20% y 30% del pase del jugador. Por tanto, una oferta millonaria de la administración de Juan Román Riquelme beneficiaría directamente sus arcas. Sin embargo, el representante del jugador ha solicitado a los directivos en Matute ceder un monto para agilizar el movimiento.

“El representante [Narciso Algamis] del jugador ya habló, incluso, con Alianza Lima para ver si está la posibilidad de que el club, en vez de cobrar un ‘palo’ (1 millón de dólares) que le corresponde por ese 20%, cobre un poco menos para que la plata sea más grande para Fluminense y el jugador pueda salir de manera más fácil”, sostuvo César Luis Merlo en ‘Picado TV’.

Kevin Serna cerca de Boca Juniors
Kevin Serna cerca de Boca Juniors

En este escenario, Alianza Lima deberá decidir si acepta la petición para interceder en la celeridad de la operación. De momento, Serna Jaramillo viene destacando de gran manera en el inicio del curso con el ‘Flu. En el primer partido del año del conjunto de Luis Zubeldía, el de Popayán de 28 años se despachó con un doblete por el Torneo Carioca.

Boca Juniors, urgido

Este 2026, Boca Juniors regresa a la fase de grupos de la Copa Libertadores luego de dos temporadas ausente. Para enfrentar el curso, la dirigencia a cargo de Juan Román Riquelme aún no ha realizado ninguna contratación y el tiempo apremia con el inicio de la Copa Argentina y la Liga Profesional de Fútbol.

El hincha ‘xeneize’ ha expresado su malestar porque los refuerzos aún no se concretan. Este escenario se agudizó con la caída del pase de Marino Hinestroza, un habilidoso atacante colombiano que terminó aceptando la propuesta de Vasco Da Gama.

El club argentino ofreció cinco
El club argentino ofreció cinco millones de dólares por el 100% de la ficha de Marino - crédito CABJ/EFE

En ese sentido, el fichaje de Kevin Serna representa una opción fuerte para que los dirigentes argentinos se reivindiquen con su hinchada. El desequilibrio del ex Alianza Lima calzaría en los planes de Claudio Úbeda, actual director técnico del conjunto ‘azul y oro’.

Kevin Serna, de la segunda de Perú a la élite sudamericana

La carrera de Kevin Serna representa una historia de superación constante en el fútbol sudamericano. Sus inicios en el Perú se dieron en la segunda división, donde defendió las sedes de Andahuaylas con el club Cultural Santa Rosa, equipo que luego cambió su nombre a Los Chankas. En esta etapa, el extremo colombiano demostró una velocidad y un desequilibrio que superaban el nivel de la categoría.

Su gran salto ocurrió cuando ADT de Tarma lo incorporó para disputar la primera división. En el conjunto tarmeño deslumbró a todo el país y se consolidó como el mejor jugador del plantel. Gracias a este rendimiento, Alianza Lima aseguró sus servicios para la temporada 2024. Con la camiseta ‘blanquiazul’, Serna mantuvo un nivel altísimo, especialmente en la Copa Libertadores, lo que despertó el interés del Fluminense de Brasil.

El delantero anotó sensacional tanto de 'volea' para el conjunto peruano, que significó el 2-1 parcial. (Video: ESPN)

Tras su llegada al fútbol brasileño, su exposición alcanzó niveles globales al participar en el Mundial de Clubes con el equipo de Río de Janeiro. Este presente exitoso captó la atención de Néstor Lorenzo, quien decidió convocarlo por primera vez a la selección de Colombia para los últimos amistosos de 2025.

