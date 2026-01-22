Kevin Serna cerca de Boca Juniors: el cuantioso monto que recibirá Alianza Lima por su pase

El interés de Boca Juniors por reforzar su ataque ha cobrado un giro inesperado: el nombre de Kevin Serna, futbolista colombiano con un paso reciente por Alianza Lima, ha sido ofrecido a la directiva del club argentino. Esta alternativa surge tras la frustrada incorporación de Marino Hinestroza, quien finalmente optó por sumarse a las filas de Vasco da Gama.

La directiva ‘xeneize’ atraviesa una etapa de incertidumbre en el mercado de pases. Hasta la fecha, el club no ha concretado ningún refuerzo, a pesar de la inminente participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Este escenario ha llevado a analizar diversas opciones para potenciar la plantilla dirigida por Claudio Úbeda.

Se pudo conocer que el agente de Kevin Serna, Narciso Algamis, planea viajar a Río de Janeiro para negociar personalmente. Aunque no se ha revelado públicamente el monto de la propuesta inicial, los medios argentinos indican que la cifra oscila entre 5 y 7 millones de dólares.

“Alianza se debe estar frotando las manos, porque según nos cuentan, tuve la oportunidad de conversar con el entorno del jugador y me me dicen que hay una oferta de Boca Juniors por él. Hay una oferta concreta de Boca Juniors por el futbolista. Su agente está viajando a Brasil para concretar esa posibilidad, y ver si es que puede ir a Boca Juniors. Para detallar, Alianza Lima ingresaría un buen dinero porque no va a ser barato que lo saquen al colombiano ya jugador de selección, entiendo también“, comentó Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Desmarcados’.

¿Cuánto recibirá Alianza Lima por pase de Kevin Serna a Boca Juniors?

Kevin Serna, quien sumó sus primeros minutos con la Selección de Colombia durante los amistosos ante México y Canadá en octubre pasado, mantiene un contrato vigente con Fluminense hasta finales de 2027. Esto implica que cualquier club interesado en ficharlo, como Boca Juniors, deberá negociar directamente con la entidad brasileña.

Durante el año 2025, Serna acumuló 67 presentaciones oficiales en cinco torneos diferentes, donde registró 13 goles y repartió ocho asistencias, consolidando su valor en el mercado sudamericano.

El posible traspaso a la liga argentina también genera expectativa en Alianza Lima y ADT, ya que ambos clubes peruanos conservan porcentajes de sus derechos económicos: el 30% para los ‘blanquiazules’ y el 20% para ‘vendaval celeste’. Si la operación prospera, los de La Victoria y el equipo tarmeño recibirán una parte sustancial del monto pactado por la transferencia.

“Alianza Lima conserva 30% del pase, pero ese porcentaje no necesariamente impacta sobre el total bruto de una futura venta: depende del SPA firmado con Fluminense (recompras, plusvalía, netos). Serna tiene contrato con ‘Flu’ hasta 12/2027, sin urgencia de venta. Su salario ronda 35–45 mil dólares mensuales. Ejemplo: Si Boca oferta 5 millones de dólares (hay que descontar el 5% por solidaridad, el ingreso real de Alianza podría quedar bastante por debajo de los “1,5 millones de dólares” que circulan“, informó Marcelo Bee Sellares en sus redes sociales.

El millonario monto que pagó Fluminense por Kevin Serna

La llegada de Kevin Serna a Fluminense se concretó en julio de 2024, luego de una transferencia en la que el club brasileño desembolsó 1,8 millones de dólares por el 70% de los derechos del jugador. En esa operación, Alianza Lima recibió el pago por la mayoría del pase, mientras que el 30% restante quedó en poder del club peruano.

Este acuerdo permitió a los ‘blanquiazules’ mantener una expectativa financiera ante futuras negociaciones que involucren al atacante colombiano. Si se concreta una nueva venta, como la que actualmente se vincula a Boca, el club de La Victoria se aseguraría una porción relevante del ingreso generado por la transferencia.