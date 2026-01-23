Kevin Serna, figura del Fluminense, no se distrae pese al interés de gigante de Sudamérica: así fue su doblete en el campeonato Carioca

Kevin Serna sigue siendo protagonista en Brasil - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

El futbolista colombiano Kevin Serna logró el 22 de enero de 2026 una actuación destacada al anotar el gol que significó el empate parcial para Fluminense en su enfrentamiento ante Nova Iguaçu Futebol Clube, correspondiente a la tercera jornada del Grupo A en el Campeonato Carioca.

La anotación resultó relevante para las aspiraciones del club dentro del torneo, al permitir la igualdad provisional en el marcador en el estadio Janio Moraes de Río de Janeiro.

El colombiano colocó el empate parcial en ese instante crédito @FluminenseFC - SportTV - Globo Esporte

En un partido que el cuadro dirigido por el argentino Luis Zubeldía perdía al descanso gracias a la anotación del atacante brasileño Leo David, durante la segunda parte, el técnico del Flu decidió colocar a Serna para cambiar el partido.

El cambio llegó tan solo 8 minutos después de su ingreso, ya que después de un cabezazo del argentino Germán Ezequiel Cano, dejó servida la pelota para que el exjugador del Alianza Lima y que estuvo en la doble fecha de amistosos ante México y Canadá de octubre de 2025, empujara la pelota con el pie izquierdo y colocara el 1-1 al 54 de partido.

A partir del gol de Serna, el cuadro de Zubeldía cambió de actitud y disposición y llegó la remontada gracias a un buen pase cruzado de Samuel Xavier, que controló Everaldo en el punto penal, girando sobre su eje y colocando el 2-1.

Fluminense quiere ser protagonista en el campeonato Carioca - crédito John Raoux / AP Foto

Ya para la parte final, faltando 12 minutos para que finalizara el tiempo reglamentario, y el Nova Iguaçu con un hombre menos, el volante Ganso cobró un tiro libre casi perfecto al arco defendido por Mota, y que alcanza a pegar en el palo después de tocar la pelota, y allí estuvo atento Serna para definir al palo de la mano izquierda y dar la victoria al cuadro Tricolor de Río.

Ahora, el cuadro excampeón de América tendrá que afrontar el clásico Carioca ante el Flamengo de Jorge Carrascal, el 25 de enero de 2026, a partir de las 4:00 p. m. en el estadio Maracaná.

En ese contexto, el vigente campeón de la Copa Libertadores necesitaría una victoria ante Flu para meterse de nuevo en la lucha para clasificar a los cuartos de final del campeonato Carioca.

Es importante recordar que el último enfrentamiento entre el Tricolor, y el Mengão se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2025 por la fecha 34 de la Serie A de Brasil, y allí Fluminense venció por 2-1 a su eterno rival con los goles de Luciano Acosta al minuto 25 y justamente de Kevin Serna al 33.

El descuento para el equipo dirigido bajo las órdenes de Filipe Luis llegó al minuto 85 gracias al tiro penal que convirtió en gol Jorginho.

Es importante recordar que en ese duelo, Serna salió al minuto 89 y fue reemplazado por Ignacio, mientras que Jorge Carrascal jugó todo el partido.

Así van las posiciones del Campeonato Carioca a falta de tres fechas para que finalice la fase de grupos y comiencen los playoffs (cuartos de final):

Flamengo es el más ganador del estado de Río de Janeiro con 39 títulos, seguido de Fluminense con 33 - crédito Ricardo Moraes / REUTERS

Grupo A

Volta Redonda: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +3) Fluminense: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Bangú: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Vasco da Gama: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Sampaio Correa FE: 3 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de -4) Portuguesa RJ: 1 punto - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -4)

Grupo B

Botagofo: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +2) Boavista: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Madureira: 6 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Nova Iguaçu: 4 puntos - 3 partidos jugados (diferencia de gol de +1) Flamengo: 4 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -3) Maricá: 3 puntos - 4 partidos jugados (diferencia de gol de -2)

Nota: Los primeros cuatro equipos de cada grupo clasifican a los cuartos de final del Campeonato Carioca.

Así se jugarán las últimas tres fechas:

Fecha 4

Botafogo vs. Bangú - 24 de enero - 7:00 p .m.

Fluminense vs. Flamengo - 25 de enero - 4:00 p. m.

Boavista vs. Vasco da Gama - 25 de enero - 6:30 p. m.

Madureira vs. Portuguesa RJ - 26 de enero - 3:00 p. m.

Nova Iguaçu VS. Volta Redonda - 26 de enero - 6:30 p. m.

Maricá vs. Sampaio Correa FE

Fecha 5

Sampaio Correa FE vs. Boavista - 30 de enero - 5:00 p. m.

Nova Iguaçu vs. Bangú - 30 de enero - 7:30 p. m.

Botafogo vs. Fluminense - 1 de febrero - 6:30 p. m.

Maricá vs. Volta Redonda - 2 de febrero - 3:00 p. m.

Madureira vs. Vasco da Gama - 2 de febrero - 6:00 p. m.

Fecha 6

Portuguesa vs. Nova Iguaçu - 7 de febrero - 3:00 p. m.

Bangú vs. Boavista - 7 de febrero - 4:30 p. m.

Flamengo vs. Sampaio Correa - - 7 de febrero - 7:00 p. m.

Volta Redonda vs. Madureira - 8 de febrero - 3:00 p. m.

Vasco da Gama vs. Botafogo - 8 de febrero - 4:00 p. m.

Fluminese vs. Maricá - 8 de febrero - 6:30 p. m.

Kevin Serna y su agente se desentienden del interés de Boca

El colombiano habló después del partido - crédito @geglobo / X

La actuación de Kevin Serna fue protagonista en el triunfo de Fluminense por 3-2 ante Nova Iguacu en el inicio de la temporada 2026, en un contexto marcado por el interés de Boca Juniors por el atacante colombiano.

Mientras la transferencia de Marino Hinestroza quedó descartada para el club argentino, la institución xeneize abrió negociaciones para sumar a Serna durante el mercado de pases, aunque la directiva del conjunto brasileño mantiene una postura optimista sobre la permanencia del delantero, según informó Globo Esporte.

Ni el propio Serna ni el asistente técnico Maximiliano Cuberas ofrecieron declaraciones sobre el presunto acercamiento entre los clubes. Consultado tras la victoria, Cuberas subrayó:

“Estamos muy contentos con él. Creo que ha jugado la mayoría de los partidos porque ha mantenido un alto nivel. Lo consideramos un jugador muy importante para la plantilla, y junto con los jóvenes que se han integrado y los nuevos fichajes, podemos alcanzar nuestro máximo nivel”, dijo.

En lugar de pronunciarse acerca de las conversaciones entre Fluminense y Boca Juniors, Serna prefirió enfocarse en su rendimiento y en el resultado del equipo. Destacó la importancia de iniciar el año de manera positiva e hizo énfasis en su papel durante el encuentro.

“Gracias a Dios tuve la oportunidad de empezar bien el año, con dos goles. Lo más importante es que el equipo ganó, que era lo que necesitábamos para ganar confianza para el partido del domingo. Y también para volver a coger el ritmo de la competición. Es el comienzo de la temporada. Era muy importante coger ese ritmo; gracias a Dios fue un buen partido para el equipo", destacó.