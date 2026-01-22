Programación de fecha 3 del cuadrangular por la Liga Peruana de Vóley: partidos, horarios y canal TV

Programación de fecha 3 del cuadrangular por la Liga Peruana de Vóley. (Créditos: Puro Vóley)

El desenlace del cuadrangular de ascenso y permanencia en la Liga Peruana de Vóley 2025/2026 se vivirá este fin de semana, cuando cuatro equipos definan su futuro en la máxima categoría. Deportivo Wanka se ubica en la cima tras vencer a Molivoleibol por 3-0, alcanzando 6 puntos y asegurando una posición privilegiada antes de la última jornada.

El segundo lugar lo ocupa Kazoku No Perú con 6 unidades, luego de derrotar por 3-0 Túpac Amaru. Por su parte, Túpac y Molivoleibol, ambos con historial en la Liga Intermedia, no han sumado puntos, lo que complica sus posibilidades de pelear por el ascenso.

La atención se centra en el enfrentamiento entre Wanka y Kazoku, programado para este domingo 25 de enero en el Polideportivo Lucha Reyes de Villa El Salvador. El ganador de este partido obtendrá el único cupo para el torneo nacional, mientras que el perdedor deberá regresar a la Liga Intermedia. Con el formato “todos contra todos”, cada set y cada victoria serán decisivos en la lucha por el ascenso.

El equipo de Kazoku No Perú consigue una importante victoria consecutiva tras dominar el encuentro contra Túpac Amaru. El video muestra las jugadas clave, el punto de partido y la celebración del equipo ganador.

Programación de la fecha 3 del cuadrangular de la Liga Peruana de Vóley

Sábado 24 de enero

- Túpac Amaru vs Molivoleibol (12:00 horas / Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Facebook de la Liga Peruana de Vóley y el sitio web de la Federación Peruana de Vóley)

Domingo 25 de enero

- Kazoku No Perú vs Deportivo Wanka (10:00 horas Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador / Facebook de la Liga Peruana de Vóley y el sitio web de la Federación Peruana de Vóley)

Deportivo Wanka y Kazoku No Perú disputarán el partido decisivo por el ascenso a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

¿Cómo se definirá al campeón del cuadrangular por la Liga Peruana de Vóley?

La normativa del cuadrangular otorga especial relevancia a la diferencia de sets en caso de empate en puntos, lo que coloca a Kazoku No Perú en una posición ventajosa. Si consigue la victoria en el duelo final, asegurará el ascenso; incluso una derrota por 3-2 podría mantenerlo en la cima, siempre y cuando conserve un saldo favorable en sets.

Para Deportivo Wanka, la única opción de alcanzar la Liga Nacional es imponerse sobre su rival con un marcador de 3-0 o 3-1. Solo así lograría revertir la diferencia y adueñarse del ansiado cupo a la máxima división.

Ambos equipos ultiman detalles tácticos y físicos de cara a un partido que se anticipa intenso desde el primer punto. Kazoku No Perú buscará reafirmar su fortaleza defensiva y marcar diferencias desde el inicio, mientras que Wanka tratará de explotar su potencia ofensiva y capitalizar cada oportunidad para romper el ritmo de su oponente. El margen de error será prácticamente nulo y cada punto podría definir el destino de la serie.

Un partido que se define de la manera menos esperada. En pleno match point para Deportivo Wanka, el árbitro sanciona una falta posicional al equipo rival, finalizando el juego abruptamente y desatando la celebración.

Dónde ver los encuentros por la fecha 3 del cuadrangular

La tensión será máxima en el duelo decisivo, ya que un solo set perdido puede alterar el rumbo de toda la campaña. La hinchada acompañará con fuerza, tanto desde las gradas como a través de las transmisiones oficiales en la página de Facebook de la Liga Peruana de Vóley y el portal de la Federación Peruana de Vóley.

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador recibirá a dos equipos decididos a dejar huella. Kazoku No Perú buscará regresar a la élite sin ceder terreno, mientras que Wanka intentará imponerse con contundencia y cortar la racha de su rival para alcanzar la división principal.

Este domingo 25 de enero, solo uno celebrará el ascenso a la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. Todo se definirá en cada punto, en un partido que promete quedar grabado en la historia de ambas instituciones.